有志一「童」》世界離不開台灣：台海和平攸關全球經濟命脈

◎ 童振源

1月8日，新加坡國務資政李顯龍在「區域展望論壇」上的一席談話，再次將國際目光聚焦於台灣海峽。他直言指出：「如果兩岸之間發生衝突，那不只是台灣與中國的問題，也不只是美中之間的問題，而是整個區域、乃至全世界的問題。因此，我們認為維持台灣海峽的和平極為重要。」

新加坡國務資政李顯龍8日表示，台海和平至關重要。（美聯社檔案照）這番話點出了一個長期被地緣政治喧囂所掩蓋的核心事實：在高度數位化、深度分工的現代世界，台海的和平與穩定，早已不再只是安全議題，而是維繫全球經濟命脈的必要條件。

十兆美元的代價：量化台海和平的經濟權重

李顯龍資政的憂慮並非空穴來風，而是基於冷靜而務實的經濟算計。台海一旦出現衝突，其連鎖反應將遠遠超過歷史上任何單一區域衝突。根據彭博社的估算，若台海爆發嚴重衝突，全球經濟可能承受高達約10兆美元的損失，相當於全球GDP的10%。此一衝擊規模，可能超過三年新冠疫情的全球經濟代價。

若台海爆發嚴重衝突，全球經濟可能承受高達約10兆美元的損失。（取自貼文） 為何代價如此巨大？美國前國務卿布林肯曾指出兩項關鍵數據：其一，全球約五成的商業貨運每日通過台灣海峽；其二，更為關鍵的是，全球約七成的半導體由台灣製造。美國前國家情報總監海恩斯在國會作證時亦指出，若台積電因衝突而停產，最初幾年全球經濟每年損失可能介於6,000億至1兆美元之間。英國前外交大臣卡麥隆亦曾警告，台海若遭封鎖，對全球經濟而言將是「災難性」的情境。

台灣製造是AI世代的核心支柱

台海穩定與全球經濟之間，並非抽象的安全連結，而是一條清晰且無法迴避的因果鏈條。當前全球經濟正加速邁向AI與全面數位化，而驅動這場轉型的核心支柱---先進運算晶片---在可預見的未來，仍將高度集中於台灣。

美國前國務卿布林肯曾指出全球約五成的商業貨運每日通過台灣海峽、約七成半導體由台灣製造。（路透檔案照）進入2025年，隨著半導體產業邁向「埃米世代（Angstrom Era）」，台灣不僅未被取代，反而進一步鞏固其作為全球半導體製造核心的地位。數據顯示，截至2025年第三季，台積電在全球晶圓代工市場的市佔率已攀升至71.0%的歷史新高。

真正關鍵的，在於先進製程所形成的「不對稱優勢」。根據集邦科技的預估，至2025年第四季，台積電將掌握全球約69%的先進製程產能，遠高於三星的21%與英特爾的10%。這意味著，驅動輝達、蘋果、AMD等科技巨頭所需的AI晶片與高效能運算處理器，絕大多數仍須經過台灣的無塵室才能問世。

工研院的長期預測進一步揭示了這種依賴的結構性本質：即便各國積極以補貼推動在地化生產，到了2029年，台灣仍將掌握全球61%的6奈米以下先進製程產能。相較之下，美國約16%、南韓11%、日本7%、歐洲4%，而中國僅約1%。當全球六成以上的先進算力製造集中於台灣，台灣的穩定，自然直接決定全球科技產業能否持續運轉。

台積電在全球晶圓代工市場的市佔率已攀升至71.0%的歷史新高。（資料照）守護台灣，即是守護全球繁榮

李顯龍資政的談話提醒國際社會一項清楚卻經常被忽略的事實：台灣海峽的和平紅利，是全球共享的公共財。台灣半導體產業的永續競爭力，是奠基於完整的產業生態系、長期的技術累積，以及全體人民的勤奮努力。台灣正以「矽島」之姿，承載全球邁入AI時代的關鍵期待。

因此，維護台海的和平與穩定，其意義早已超越地緣政治的權力博弈，而是確保全球供應鏈韌性、維持科技創新進步，以及守護高達十兆美元經濟價值的必要條件。

（作者為我國駐新加坡代表）

