自由開講》張亞中要求講中國話，伊自然是欠罵

◎ 耕南書院

張亞中佇公聽會要求王義川委員講中國話，伊自然是欠罵。總--是徛佇台美人ê角度，耕南書院向望台灣鄉親攏已經覺醒有正確 ê 語言意識，通好無欠阮書院參咧鬥罵。

孫文學校總校長張亞中15日參加立法院全院委員會「對總統提出彈劾案」公聽會，因為要求民進黨立委王義川發言講「國語」，挨批「莫名其妙」 。（資料照）王委員請張亞中聽無愛揣翻譯。論真想，伊敢有影是聽無才來要求人袂使講台語？絕對毋是。伊ê目的是藉這个攔頭欲搧台灣人 ê 喙䫌，提醒台灣人認份，予人殖民 ê 屈辱 tō 吞--落去。恁掠做出頭天矣？食較䆀咧。所擺毋管王委員按怎反應，咱台灣人攏 已經輸矣。

民進黨立委王義川在公聽會講台語，請張亞中聽無愛揣翻譯。（取自國會頻道）

中華民國政府通過國家語言發展法，敢毋是婉轉咧承認過去ê錯誤，為轉型正義鋪路？啥事這款侮辱規个台灣人族群 ê 事件閣會 來發生？在阮看，是彼簿法律無人認真咧執行。若是政府單位照國家語言發展法 ê 精神來追求語言平等，是按怎公聽會無備辦同步口譯 ê 人才佮設備？若是有，想欲侮辱台灣人嘛揣無空縫，干焦會使看咱台灣人自信閣光榮咧講咱 ê 爸母話，彼殖民者敗馬 ê 屈辱顛倒威佇伊家己ê心內。

所擺阮書院欲招台灣鄉親同齊要求政府認真看待「國家語言發展法」，袂使閣予人有機會蹧躂台灣人ê尊嚴。具體來講：

請繼續往下閱讀...

1. 愛有明確ê主管機關，上好是共目前主管族群事務ê各委員會整合做一个族群委員會。

2. 愛有預算佮施行細則，親像性別平等ê議題按呢，政府逐部門用考績來要求公務員重視族群佮語言平等ê問題。

3. 愛閣較對重學校本土語言教育，增加課程點鐘，各縣市開設全台語學校，本土語言加入升學考試佮申請 ê 科目。

高市北嶺國小為台語實驗學校，數學課的專有名詞，以華語、台語（羅馬拼音）對照，寫在黑板上，供學生學習。（資料照）

語言是民族ê靈魂，失去母語能力，tō無成台灣人矣，干焦賰喙講中國話ê中國人。鼓舞逐家共咱人ê母語講轉來，建國出頭天。

（耕南書院是加州政府立案ê無取趁組織，目標是傳承台灣文化佮建立族群意識）

（作者為律師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法