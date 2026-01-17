自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》張亞中要求講中國話，伊自然是欠罵

2026/01/17 09:30

◎ 耕南書院

張亞中佇公聽會要求王義川委員講中國話，伊自然是欠罵。總--是徛佇台美人ê角度，耕南書院向望台灣鄉親攏已經覺醒有正確 ê 語言意識，通好無欠阮書院參咧鬥罵。

孫文學校總校長張亞中15日參加立法院全院委員會「對總統提出彈劾案」公聽會，因為要求民進黨立委王義川發言講「國語」，挨批「莫名其妙」 。（資料照）孫文學校總校長張亞中15日參加立法院全院委員會「對總統提出彈劾案」公聽會，因為要求民進黨立委王義川發言講「國語」，挨批「莫名其妙」 。（資料照）王委員請張亞中聽無愛揣翻譯。論真想，伊敢有影是聽無才來要求人袂使講台語？絕對毋是。伊ê目的是藉這个攔頭欲搧台灣人 ê 喙䫌，提醒台灣人認份，予人殖民 ê 屈辱 tō 吞--落去。恁掠做出頭天矣？食較䆀咧。所擺毋管王委員按怎反應，咱台灣人攏 已經輸矣。

自由開講》張亞中要求講中國話，伊自然是欠罵民進黨立委王義川在公聽會講台語，請張亞中聽無愛揣翻譯。（取自國會頻道）
中華民國政府通過國家語言發展法，敢毋是婉轉咧承認過去ê錯誤，為轉型正義鋪路？啥事這款侮辱規个台灣人族群 ê 事件閣會 來發生？在阮看，是彼簿法律無人認真咧執行。若是政府單位照國家語言發展法 ê 精神來追求語言平等，是按怎公聽會無備辦同步口譯 ê 人才佮設備？若是有，想欲侮辱台灣人嘛揣無空縫，干焦會使看咱台灣人自信閣光榮咧講咱 ê 爸母話，彼殖民者敗馬 ê 屈辱顛倒威佇伊家己ê心內。

所擺阮書院欲招台灣鄉親同齊要求政府認真看待「國家語言發展法」，袂使閣予人有機會蹧躂台灣人ê尊嚴。具體來講：

1. 愛有明確ê主管機關，上好是共目前主管族群事務ê各委員會整合做一个族群委員會

2. 愛有預算佮施行細則，親像性別平等ê議題按呢，政府逐部門用考績來要求公務員重視族群佮語言平等ê問題。

3. 愛閣較對重學校本土語言教育，增加課程點鐘，各縣市開設全台語學校，本土語言加入升學考試佮申請 ê 科目。

自由開講》張亞中要求講中國話，伊自然是欠罵高市北嶺國小為台語實驗學校，數學課的專有名詞，以華語、台語（羅馬拼音）對照，寫在黑板上，供學生學習。（資料照）
語言是民族ê靈魂，失去母語能力，tō無成台灣人矣，干焦賰喙講中國話ê中國人。鼓舞逐家共咱人ê母語講轉來，建國出頭天。

（耕南書院是加州政府立案ê無取趁組織，目標是傳承台灣文化佮建立族群意識）

（作者為律師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書