自由開講》張召忠・柯文哲・十一傻

◎ 愚工

擁有「中國首席軍事評論家」、中共解放軍少將軍銜、解放軍國防大學教授、軍事戰略學博士生導師等耀眼職稱的張召忠，2012年8月，接受記者專訪時表示，「對於一個優秀的電視新聞評論員而言，知識並不是最重要的，最重要的是政治素質，必須無條件地和黨中央保持一致。」

張召忠擁有「中國首席軍事評論家」等稱號，發言常引發網友質疑。（資料照，取自YouTube）張召忠這段「政治掛帥，知識不是最重要」的論述，自證其豆腐渣的評論品質，及「霧霾可以防禦雷射武器」、「黃海海帶繩會阻止美國核潛艇」等高論並非被黑。他對美伊戰爭的評析更是經典：戰爭前夕，張召忠斷言美軍不會攻打伊拉克，結果次日凌晨美軍的導彈就開始發動攻擊。

開戰後，美軍長驅直入，他說這是薩達姆的口袋戰術，要誘敵深入，他表示，薩達姆擁有精銳的伊拉克共和國衛隊，美軍不敢在短期內進入首都巴格達，結果正當評論之時，美軍已快速攻佔了巴格達，薩達姆政權也迅速土崩瓦解。

請繼續往下閱讀...

中國有張召忠，台灣則有柯文哲與「十一傻」：2024總統大選前，柯文哲接受《中天新聞》專訪表示，若賴清德真的當選，不僅兩岸戰爭風險升高，經濟一定會變差，外資就會跑光了。

美軍於3日對委內瑞拉發動軍事突襲引發國際關注，前台北縣長周錫瑋與名嘴謝寒冰都曾在公開節目放話「美國不敢打委內瑞拉」等言論。（取自社群平台Threads，本報合成）柯文哲這套論述非常張召忠：「政治掛帥，知識不是最重要」。除了柯文哲，日前被律師林智群謔封的「中天11傻」也患了「張召忠症候群」，唐湘龍、周錫瑋與名嘴謝寒冰等「中天11傻」先前評論美國與委瑞內拉情勢時，也是「政治正確，無條件地和（中共）黨中央保持一致」。

由於評論國外軍事事件時，經常出現預測與結果相反的情況，張召忠被網民調侃為「因果律武器」，張召忠對這種揶揄竟採取「笑罵由你笑罵，黨的優秀專家我自當之」的態度，真是「人若無恥，天下無敵」，張召忠・柯文哲・十一傻都是一丘之貉，可憐亦可恨，令人痛心。

（作者從商）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法