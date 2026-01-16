自由電子報
自由開講》肯定台美關稅談判把15％談下來 可監督但別唱衰

2026/01/16 17:00

◎ 不孝

國際談判不是喊價比嗓門，而是拿得出籌碼、守得住底線。

台美關稅磋商完成總結：對台對等關稅降至15%，且不疊加最惠國稅率；半導體及其衍生品在232框架下取得最優惠待遇，並以投資合作備忘錄把供應鏈與AI合作制度化。

政府也公開指出，在此條件下，對產業、出口、就業與GDP成長的衝擊可較高稅率情境大幅降低。換言之，這不是「天上掉下來的利多」，而是把台灣從可能被拉開差距、被不確定性拖垮投資決策的險境，拉回到與日韓同一條起跑線——替企業多爭到一段喘息與升級的時間。

藍白當然可以監督，但監督不能只剩唱衰。有人把結果一概打成黑箱，說是「殺雞取卵」；有人把2500億美元信保講成「單向輸血」、問「爛帳誰扛」；也有人預告協議送立院要嚴審。問題是：如果你們認為不夠好，替代方案在哪裡？如何把稅率壓下來、把232風險壓住、又不傷盟友互信？如果答案只有「反對」，那不是監督，是消耗台灣在談判桌上的信用。

台美關稅談判雙方簽署MOU後合影；AIT執行理事藍鶯（左起）、美國貿易代表署大使葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、行政院政委楊珍妮、駐美代表俞大㵢。（行政院提供）台美關稅談判雙方簽署MOU後合影；AIT執行理事藍鶯（左起）、美國貿易代表署大使葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、行政院政委楊珍妮、駐美代表俞大㵢。（行政院提供） 先把概念講清楚，才談風險。信保不是把2500億美元現金匯出，而是以國家信用支持銀行授信額度，讓企業在美布局或供應鏈調整時，融資成本更可控、可談。真正該嚴審的是制度設計：信保範圍是否鎖定國安與供應鏈安全項目？承作銀行、受益企業是否負擔合理保費與風險準備？曝險上限、擔保比例、違約追償、資訊揭露是否一目了然？把這些條款寫進文本與審計流程，才叫把「誰扛」從口號變成責任鏈；只貼標籤，叫政治。

政府把台灣守住 在野可拿出方案

同樣地，「15%只是最低門檻」聽起來很帥，卻忽略現實：若台灣長期高於日韓，傳產與中小企業在接單端被迫讓利，投資外移的壓力只會更大。把稅率鎖在15%且不疊加，是先止血、再求增肌。

更重要的是，232的不確定性被壓低，對以半導體與ICT為命脈的台灣，確定性本身就是競爭力。

支持談判成果，也不等於放任政府。政府必須把話說在前：對外承諾不得犧牲本土韌性，電網、人才、關鍵產業聚落要先補強；信保機制要定期公開曝險結構與年度審查報告；立院審議要做成專業工程，而非口水秀。同時也要把合作做成「雙向」：美方擴大投資台灣的五大信賴產業，必須落到具體專案與技術合作，讓台灣不只出口商品，更輸出標準、人才與安全科技。

國民黨主席鄭麗文針對美台關稅談判結果表示「非常痛心」，她說過去幾十年的根基與國力，都已被搬空，「殺雞取卵，豈是長久之道」。（資料照）國民黨主席鄭麗文針對美台關稅談判結果表示「非常痛心」，她說過去幾十年的根基與國力，都已被搬空，「殺雞取卵，豈是長久之道」。（資料照） 台灣面對的從來不是單純的關稅算術，而是經貿安全、科技供應鏈與國家韌性的長期競賽。把15%談下來是一步；把制度做細、把風險鎖緊、把國家守住，才是下一步。請在野別只會批評——請上菜，拿出能讓台灣更安全、更有競爭力的方案。

（作者為退休人士）

