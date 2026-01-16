自由電子報
評論 > 社群

沈榮欽國際視野》台美貿易談判比預期更好 川普沒賣台灣

台灣承諾的2500億美元直接投資，不僅遠低於日韓，而且光是台積電就佔了三分之二以上，加上赴美設廠的台灣半導體業者，可獲關稅豁免，這點對台灣有利。台灣在貿易談判上，打了漂亮的一仗。
沈榮欽 國際視野

2026/01/16 21:00

◎ 沈榮欽

台美貿易談判出爐

和台灣主要的競爭對手中日韓相較，台灣的15%關稅和日韓相同，而且取得「232條款最惠國待遇」，關稅並不疊加，這點也和日韓相同，台灣在對美市場上，並沒有吃虧。

美國商務部宣布，美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，總體不超過15％。台灣的半導體與科技企業將對美進行2500億美元的新增直接投資，台灣政府協助提供赴美投資的企業2500億美元的信用擔保。（法新社檔案照）美國商務部宣布，美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，總體不超過15％。台灣的半導體與科技企業將對美進行2500億美元的新增直接投資，台灣政府協助提供赴美投資的企業2500億美元的信用擔保。（法新社檔案照）台灣承諾的2500億美元直接投資，不僅遠低於日韓，而且光是台積電就佔了三分之二以上，加上赴美設廠的台灣半導體業者，可獲關稅豁免，這點對台灣有利。台灣在貿易談判上，打了漂亮的一仗。

至於2,500億美元的信保，主要是提供融資信用保證，支持供應鏈赴美。最重要的是，因為這些都沒有設年限要求，川普任內大概是看不到了，給予台灣相當程度的操作空間。

整體而言，台灣本次的關稅談判比多數人預期的更好，也比藍白政治人物與側翼放出的消息好上許多，尤其是藍營十一傻名嘴與白營反覆強調的川普要將台灣半導體整碗拿去的謠言，可謂是不攻自破，美國要的是和台灣瓜分半導體產能，而不是整碗拿走。

沈榮欽國際視野》台美貿易談判比預期更好 川普沒賣台灣台美雙方就對等關稅簽署MOU後合影；AIT執行理事藍鶯（左起）、美國貿易代表署大使葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、行政院政委楊珍妮、駐美代表俞大㵢。（行政院提供）
不過藍白散播謠言已久，很難一下子就180度翻轉立場，接下來國會審核又會出現一陣子亂象，以及各種網路謠言四竄，我相信中共也會在這時介入，針對美國與民進黨政府製造各種謠言。

在這種情形下，像是盧特尼克表示用MAGA大力抨擊的DEI迫使台積電就範等等，就屬於枝微末節了。另外有傳聞美國製造的進口車關稅將會降為0，在台灣對裕隆多年保護卻得不償失後，就算發生，也不會引起太大的風波，既然幼稚產業（infant industry）始終幼稚，放棄保護反而對台灣消費者有利，畢竟汽車零組件已經獲得最惠國待遇，開放後會被淘汰的只是缺乏競爭力的巨嬰。

整體來看，川普政府並沒有要出賣台灣的意思，不僅在經貿上如此，在戰略上也是如此。川普的國安戰略雖然對中國頗為友善，但是也未放棄台灣，當然這和其承認台灣的地緣關鍵地位以及半導體生產有關，不過可以讓大家各取所需。

習近平顯然想得寸進尺，上次和川普通話後，中國刻意在新聞稿放出台灣議題，但是川普貼文連提都沒提到台灣，可見川普根本不認為習近平有能力提出籌碼和美國交換台灣利益，台灣可以對川習會稍微不那麼緊張


產業消息人士表示，我進口美製車稅率很高機率會從17.5％降至零。（中央社資料照）產業消息人士表示，我進口美製車稅率很高機率會從17.5％降至零。（中央社資料照）比較值得關注的是川普根據232條公布的行政命令，宣布將針對特定進口的人工智慧（AI）晶片課徵25%的關稅，白宮並且點名台灣，明確指出此舉目的就是要降低美國晶片高度依賴台灣等國外供應鏈的現狀，確保國家安全。

不僅如此，考慮川普政府要求在台灣製造、預計銷往中國的晶片，必須先繞道運往美國，由第三方實驗室進行測試，才能銷往中國。而這些晶片一旦進入美國國境，就必須面對14日宣布的 25% 關稅。不誇張的說，川普本次的行政命令，主要就是針對台灣而來。

不僅輝達（Nvidia）、超微（AMD）及高通（Qualcomm）受到直接影響，台灣也同樣在衝擊之列，除非將AI晶片都委由美國工廠生產。

台灣和美國的貿易受到AI的影響，可能比多數人想像的更大。如附圖所示，

受美國人工智慧晶片需求飆升的推動，台灣貿易順差大幅增加。（取自貼文）受美國人工智慧晶片需求飆升的推動，台灣貿易順差大幅增加。（取自貼文）人工智慧晶片熱潮帶動，台灣貿易順差在2025年創下歷史新高。（取自貼文）人工智慧晶片熱潮帶動，台灣貿易順差在2025年創下歷史新高。（取自貼文）2022-2025年在人工智慧晶片驅動下，台灣對美出口激增。（取自貼文）2022-2025年在人工智慧晶片驅動下，台灣對美出口激增。（取自貼文）台灣對美國的貿易順差之所以快速增加，達到歷史新高，主要就是受到AI晶片的影響，說AI晶片主導了台美貿易順差與貿易衝突，並非誇大之詞。因此川普本次的行政命令，主要就是針對台灣而來。但也因此支持了台積電的赴美投資，從廠商的角度來看，到美國投資可謂勢在必行，這點也是台灣政府必須詳加思考的。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

