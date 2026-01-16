汪浩時間》關稅協議，台美雙贏

更關鍵的是，台灣成為全球第一個為本國業者爭取到「半導體及衍生品232關稅最優惠待遇」的國家。這不僅降低台灣半導體赴美投資與營運的不確定性，也清楚顯示，美國已將台灣視為其AI與高科技供應鏈中不可或缺的戰略夥伴。

◎ 汪浩

台美關稅談判結果出爐，對台灣而言，這不只是「降稅」，而是一次結構性的戰略突破。對等關稅正式調降至15%且不與MFN疊加，待遇與日、韓、歐盟齊平，意味著台灣首次在美國市場真正站上同一條競爭起跑線。對以工具機、手工具為代表的傳統產業而言，這是實質而立即的利多。

行政院副院長鄭麗君（中）16日在美國召開記者會表示，我方取得兩個最優惠待遇，這是本次談判兩個最重要的成果。（取自直播）更關鍵的是，台灣成為全球第一個為本國業者爭取到「半導體及衍生品232關稅最優惠待遇」的國家。這不僅降低台灣半導體赴美投資與營運的不確定性，也清楚顯示，美國已將台灣視為其AI與高科技供應鏈中不可或缺的戰略夥伴。從配額免稅到設備、原物料豁免，台灣企業獲得的是制度性保障，而非一次性的讓利。

在投資面，所謂「2,500 億美元自主投資＋2,500 億美元授信支持」，並非政府直接砸錢，而是以「台灣模式」引導產業進入美國供應鏈，兼顧企業彈性與國家風險控管。相較日韓的高額指定投資，台灣保有更高的主導性。

台灣為「2,500 億美元自主投資＋2,500 億美元授信支持」，並非政府直接砸錢。（取自貼文）對美國而言，這項協議有助於重建本土半導體與AI製造能量；對台灣而言，則是在全球經貿重組下，成功以實力換取空間。這是一場以產業能力為籌碼、以戰略互信為基礎的談判成果，稱得上是台美雙贏。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

