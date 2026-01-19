自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》台灣是「最難攻之國」 揭示的戰略現實與心理防線

2026/01/19 20:00

◎ 鄭書堯

國策研究院副院長郭育仁在《話時代人物》節目中，將台灣稱為「全球最難進攻國」。（擷取自YouTube@話時代人物）國策研究院副院長郭育仁在《話時代人物》節目中，將台灣稱為「全球最難進攻國」。（擷取自YouTube@話時代人物）

YouTube頻道《話時代人物》，把台灣稱為「全球最難進攻國」，聽起來或許像是安慰性的標語，卻折射出台海安全結構的一個真相：在地理、軍力與同盟交織之下，任何想以武力改變現狀的一方，都勢必要付出難以承受的代價

節目從解放軍火箭軍、兩棲登陸艦到航母戰力，一一拆解其攻台路徑與限制，同時點出美軍印太戰略的「前進分散」與日本戰力佈局，把台海衝突放入第一島鏈的大棋盤來看。對台灣觀眾而言，這樣的框架有兩層意義：一是打破「兩岸對打」的狹隘想像，認清一旦戰事開啟，將是牽動美日的區域性戰爭；二是理解不對稱戰與「鋼鐵豪豬」並非政治口號，而是建立在地緣與軍事現實之上的必要選擇

從北京的視角，這種節目內容無疑會被視為「依賴外援」、「拉攏外力干涉」。當台灣媒體公開討論美軍基地分散、沖繩百架戰機與第一島鏈「豪豬群戰略」，勢必強化中國對「外部圍堵」的威脅感，為強硬派論述提供素材。但反過來說，正是因為北京已有這種根深柢固的威脅感，小國如果不把安全嵌入更廣泛的聯盟與拒止網路，反而只會在雙邊權力不對稱中更加脆弱。

對美日等國家而言，這類節目則是一面鏡子：它顯示台灣精英與輿論界如何理解並轉譯盟軍部署與戰略概念，也反映台灣社會對同盟可靠性的敏感度。當節目強調「美具壓倒性優勢」、「日反艦潛戰力足」的同時，也在無形中對盟友形成壓力——一旦危機發生，是否真能如節目所描繪般「同步介入」，將成為衡量盟信的試金石。

對台灣內部來說，真正的風險在於兩端擺盪：一端是因長期威脅而產生的厭戰與麻痺，另一端是因「最難攻之國」敘事而衍生的過度樂觀。前者容易滋養「反防衛投資」的心態，後者則可能弱化對民防、後備動員與社會韌性的認真投入。如何在「有信心」與「不掉以輕心」之間取得平衡，是媒體與政策圈共同的責任。

這類政治節目對台灣內部來說，有兩個風險：一是因長期威脅而產生的厭戰與麻痺、二是因「最難攻之國」敘事而衍生的過度樂觀；示意圖。（彭博檔案照）這類政治節目對台灣內部來說，有兩個風險：一是因長期威脅而產生的厭戰與麻痺、二是因「最難攻之國」敘事而衍生的過度樂觀；示意圖。（彭博檔案照）

在現實主義的世界裡，小國無法選擇地理位置，也難以左右大國野心，但可以選擇如何準備自己。地利與同盟讓台灣成為「難攻之地」，不對稱戰力與「豪豬群」讓侵略者必須三思而後行；然而，真正決定台灣前途的，仍是這塊土地能否在長期高壓之下維持冷靜的戰略思考與持續的自我強化，而不是把希望全押在他人的算盤上。對所有關心台海的人而言，這或許才是這類節目背後最值得反覆咀嚼的訊息。

（作者為公務員 、國立中山大學博士候選人、長期於海洋工作的觀察員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書