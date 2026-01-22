自由開講》社安網竟成獵場：當保護體系反而成為加害工具

◎ 陳擷安

高雄市衛生局心衛中心前執行秘書何建忠涉嫌對未成年弱勢對象性侵害，引發社會撻伐。（資料照）

一名曾獲頒社會安全網績優督導的公部門主管，竟涉嫌濫用職權性侵16歲少女。這不只是一起令人震驚的性犯罪案件，更是對整個社會安全網制度的嚴重打擊。當原本負責自殺防治、兒少保護與性侵害防治的高階人員，反而成為加害者，問題早已超越個人品行，而是制度失守的警訊。

本案最令人不寒而慄之處，在於權力與資訊的不對等被系統性濫用。涉案人員得以透過公務系統大量查詢個案資料，進而鎖定處於脆弱處境的未成年人，再以心理操控與恐嚇方式誘騙受害者赴約。這顯示，現行社安網在個資存取、使用紀錄與異常行為監控上，仍存在致命漏洞。若制度只假設使用者是善意的，一旦惡意進入系統，傷害將被無限放大。

衛生福利部決定撤銷其所有獎勵，依法並無爭議，也有其象徵意義，但社會真正關切的，不只是事後的撤獎，而是事前為何無法防範。績優表揚制度是否過度依賴書面成果與量化指標，而忽略對權力風險與倫理操守的動態監督？當榮譽光環成為免於質疑的保護色，反而可能遮蔽長期累積的異常行為。

社安網工作的核心對象，正是最缺乏自我保護能力的族群。未成年人、精神壓力族群、家暴與性侵被害人，本就對制度懷有高度依賴。一旦他們發現，保護者可能也是潛在加害者，制度信任將迅速崩解。未來即使需要協助，也可能選擇噤聲與退縮。這種寒蟬效應，對整體社會安全的破壞，遠超過單一案件本身。

此案凸顯社安網必須補上的三個缺口：

第一，公務系統的個資調閱應設有更嚴格的分級授權、即時警示與事後稽核機制，異常大量查詢不應無人察覺。

第二，涉及高度權力不對等的職務，必須建立定期倫理審查與外部監督，而非只靠內部信任運作。

第三，對內部人員的不法行為，通報與保護機制必須暢通，避免組織文化形成包庇或噤聲。

高雄市衛生局心衛中心前執行秘書何建忠涉嫌對未成年弱勢對象性侵害，高雄市政府指出，配合檢方要求，案件偵辦期間嚴守保密，保護被害人避免受到二次傷害，並將檢討及強化社會安全網。（資料照）

社會安全網的存在，是為了讓弱勢者免於再次受傷，而不是讓傷害更精準地發生。當制度被用來挑選、接近並控制被害者，這張網就已經破裂。撤銷獎項只是最低限度的回應，真正的責任，是讓制度從這次的失敗中重建防線。社安網的價值，不在於頒出多少獎，而在於是否能在最黑暗的時刻，仍值得被信任。這起案件，正提醒我們，守護弱者的系統，本身也必須被嚴格看守。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

（作者為科技集團法務）

