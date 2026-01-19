自由開講》停止污名化市地重劃 內政部應適時為制度說話

◎ 陳人豪

近年來，市地重劃在公共討論中屢被簡化為炒地、圖利或派系操作的代名詞，相關指控未經完整事實檢驗，卻迅速擴散，不僅傷害制度本身，也動搖民眾對都市治理的信任。面對這股長期累積的誤解，內政部有必要適時站出來，清楚說明市地重劃的制度本質，避免公共政策在失真的輿論中被全面否定。

市地重劃是我國都市計畫中最重要的土地整合工具之一。透過重劃，政府得以取得公共設施用地，完成道路、公園與基礎建設配置；土地權屬重新整理後，可合法建築、有效利用，居住環境與公共服務同步改善。土地價值的合理提升，是制度運作後的結果，而非不法炒作。若忽略整體公益，只聚焦價格變化，無助於理解政策全貌。

實務上，重劃爭議多半源於使用權與所有權不一致，或少數地主拒絕配合，導致程序延宕。這些個案問題，確實需要更細緻的配套與行政介入，但不應因此否定整體制度。對於有房無地的承租或占用者，應結合補償、租金補貼與社會住宅銜接；對於長期影響公共利益的釘子戶，也應依法處理，避免多數人權益被少數人綁架。

市地重劃當然可以被監督、被檢討，但前提是回到事實與法制。內政部作為制度主管機關，應主動澄清不實指控，說明合法重劃與違法行為的界線，讓社會理解制度如何運作，而非任由政策被情緒化標籤淹沒。唯有停止污名化，讓討論回到制度與理性，都市發展才能真正向前。

（作者從商）

