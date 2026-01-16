自由電子報
自由開講》中泰「一帶一路」工程風險的真實代價

2026/01/16 10:30

◎ 宗介

泰國呵叻省一處高鐵工地14日發生起重機倒塌事故，起重機砸中一列客運列車，導致列車出軌，至少造成32人喪生。（歐新社）泰國呵叻省一處高鐵工地14日發生起重機倒塌事故，起重機砸中一列客運列車，導致列車出軌，至少造成32人喪生。（歐新社）

泰國高鐵工地起重機倒塌砸中客運列車，造成列車出軌、至少32人死亡、數十人受傷，這不只是一起工安事故，而是一條早已被多國反覆警告的風險路線再次以鮮血證實。事故發生地點，正是泰中高鐵工程路段，未來規劃連接曼谷與昆明，被納入中國「一帶一路」對外擴張的重要節點。

表面上，肇事工地由泰國大型承包商義大利泰工程公司負責施工，但更值得注意的是，該路段的設計與工程顧問，來自中國鐵路國際有限公司與中國鐵路設計集團組成的團隊，這種「中方設計與技術主導、在地承包商執行」的模式，正是一帶一路工程的典型結構，而責任模糊、監管斷裂，也往往由此而生。

更令人不安的是，義大利泰工程公司，正是2025年曼谷國家審計署辦公大樓倒塌案的主要承建商，該案發生於緬甸強震期間，卻成為曼谷唯一倒塌的建築，事後調查更牽涉中國中鐵系統的海外子公司，顯示問題並非單一意外，而是長期忽視設計、監造與施工標準的結果。

中企承建的曼谷審計署辦公大樓在2025年3月強震中被震垮，釀成多人不幸罹難。（美聯社）中企承建的曼谷審計署辦公大樓在2025年3月強震中被震垮，釀成多人不幸罹難。（美聯社）

這類工程事故的共通點在於，它們往往發生於高度政治化的基礎建設計畫中，速度被置於安全之前，象徵意義凌駕專業判斷，當工程被視為外交成果或地緣政治工具時，監督機制便容易被弱化，風險則被層層轉嫁給基層勞工與無辜乘客

中國官方長期宣傳一帶一路是「互利共贏」，但在實際運作中，卻屢屢出現工程品質爭議、債務風險與安全事故，從非洲到南亞，再到東南亞，問題並非偶發，而是制度性重複出現。當事故發生，中方多半保持低調，將責任切割為「當地承包商問題」，卻迴避自身在設計標準、技術審查與工程文化上的關鍵角色。

這起泰國事故再次提醒國際社會，基礎建設不是政治口號的延伸，而是與人命直接相連的專業工程。任何國家在引進大型跨國建設時，若因外交壓力或經濟誘惑而降低標準，最終付出的代價，往往不是合約條款上的讓步，而是無法挽回的生命損失。

當高鐵成為地緣政治的延長線，軌道之下承載的，不只是貨物與旅客，更是對制度、責任與良知的嚴峻考驗。

中國官方長期宣傳一帶一路是「互利共贏」，但在實際運作中，卻屢屢出現意外。（路透）中國官方長期宣傳一帶一路是「互利共贏」，但在實際運作中，卻屢屢出現意外。（路透）

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

