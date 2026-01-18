美台觀測站》不知道該下什麼標題評論「黃國昌訪美」的鬧劇

許多在野黨立委整天罵行政院談判不公布內容就是黑箱，結果自己宣稱要去美國「談判」也不公告任何內容，只有講說要去為台灣拚外交，甚至還說「美國在台協會叫我不要說」，這簡直是一齣喜感十足的愚民大戲。

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站

民眾黨主席黃國昌快閃訪美，回台後卻把自己講得多了不起，還一直強調自己三天沒洗澡真辛苦。（黃辦提供）

民眾黨主席、立委黃國昌到美國進行不到一天的訪問，有兩個不公開的行程以及頂樓打卡，回到台灣開記者會說，「我不知道關稅已經談好了」，說到國防特別預算時，講說「美國跟我說只要3500億」。

結果美國在台協會（AIT）馬上發文更正：美國支持台灣迅速取得關鍵的不對稱作戰能力，以強化嚇阻力，這項立場符合《台灣關係法》，以及歷屆美國政府長期以來的承諾。正如處長谷立言於2025年11月26日在AIT社群媒體上的發言，AIT歡迎總統賴清德宣布提出新台幣1.25兆元的國防特別預算。

民眾黨主席黃國昌訪美返台後，稱美國在台協會（AIT）請求不要透露談話內容。然AIT透過更新2025年的貼文，挺賴總統的1.25億國防特別預算，形同打臉。（擷取自臉書@美國在台協會）

其實整件事情從一開始到現在就讓人不知道該如何評論起，只能說是一齣喜感十足的愚民大戲。

許多在野黨立委整天罵行政院談判不公布內容就是黑箱，結果自己宣稱要去美國「談判」也不公告任何內容，只有講說要去為台灣拚外交，甚至還說「AIT叫我不要說」，這種就是十足的愚民說法。

事實上，不管是在野黨立委、執政黨立委，都不可能去美國「談判」，因為談判是行政權要做的事情。這段時間以來，我們跟美國談判的代表是行政院副院長鄭麗君、談判代表楊珍妮、副代表顏慧欣，她們在華府實體談判很多輪。

而在軍購方面當然也是有一套固定的流程，可參考老波theNo-FilterGeneralist臉書專頁的整理：

因為所謂「軍購」，不是你心血來潮、訂張機票、跑去美國拍照寒暄，就能「談」出來的。所謂的軍購，是先（由我們的行政團隊進行）國防戰略與威脅評估（國防部、參謀本部、國安會）->能力需求產生->方案評估（軍備局）->政府內部協調（國防部）->編列預算（國防部與軍種）->審核與通過預算（你的立法委員工作）->對美提出正式採購意向（外交部與國防部）->美方跨部會審查（美DoD、State、Congress）->發出LOA（DSCA）

註：Letter of Offer And Acceptance

整個流程，從需求成形到簽署，通常是談了幾年時間，不是一個人可以幾天可以談成。如果今天台灣真的要「溝通」軍購議題，最合適的對口順序，首推AIT處長谷立言，第二適合的是AIT安全合作組的上校組長，再來是華府體系（但應經過外交部駐美代表處），這些人每天就在處理這些事情。

網友分享軍購的固定流程。（擷取自臉書@老波 the No-Filter Generalist）

我們在華府還有國防部的軍事代表團，主要的任務之一就是談軍購。

任何一個立委都不可能跟美方「談判」軍購，頂多交換意見。

其實台灣的立委或者官員們若有機會到國外參訪，我們認為是多多益善的。

然而，如果要拚外交，絕對不是飛到一個地方打個卡就是拚外交。

民眾黨這幾年來已經有很多外交訪團，結果出訪只能到公園擺拍、到別人的辦公室擺拍卻見不到當事人，這就是純觀光行程而已。

要安排出訪，事前一定是要先有人打通關，聯繫不同的團體。以訪美來說，至少要聯絡當地的僑團，FAPA或同鄉會這些組織，當地的重要智庫，重要的官員、國會議員，然後排定拜會的行程時間。什麼人都沒聯絡就宣稱要出國拚外交，這種只是拿公帑成就自己的鎂光燈而已。

而且我們認識的夥伴和僑團們，已經有太多經驗是在跟台灣政治人物之間的交流吃了虧，舉凡聯絡之後沒下文，或者熱心幫忙安排之後沒有得到最基本的感謝，又或者是排了活動之後，對方到場之後又怪罪接待方沒做這個沒做那個。這幾年民眾黨要排訪美行程，甚至還有被台灣僑團領袖發聲明拒絕接待，這個絕對不是一朝一夕造成的。如果整個黨的心態只是想要打卡而不是想要與人交流，最後就是沒有人幫忙。

在美國智庫任職的王宏恩老師於Threads發了一篇文章解釋智庫與接待團體之間的關係。

他說：

在智庫的工作之一就是接待全世界各種拜訪與聆聽各種聲音，有時也會因為工作需要而邀請各方前來，無論對方想要in person or virtual。我們也知道這些見面拜訪可能產生的外溢效果，因此我們通常會透過公開程度來區分背書的等級。

最高級當然是共同舉辦公開記者會，信任對方公開發言不會踰矩。第二是共同合照與內容接近的聲明稿。第三是活動公告以及公布參加者，但使用Chatham Rule而只能引用觀點但不能指名道姓。第四則是只見面而不透漏任何細節。第五最糟的則是發公開聲明反駁，此時對信任就有很大的傷害。

在美國智庫任職的王宏恩於社群上發文，解釋智庫與接待團體間的關係。（擷取自Threads@wearytolove

大家應該可以看到，黃國昌此行原本是第四等，結果回來開記者會亂講話之後，被AIT發文更正，馬上又被降等。

本站住海編指出：

「台灣三不五時總有政客訪美後回國就開始假傳聖旨。這種行徑唬不了專業人士，騙一騙支持者倒綽綽有餘。要是這種政客耍耍嘴皮後最後還是配合美方，人家可能也就不計較那麼多。但這種人要是對老美說一套回台灣做一套，還裝神弄鬼好像美國人會厚此薄彼，會押寶他而隱瞞執政當局，那美方是不會客氣的。這倒未必是因為我們對騙子有成見，而是因為美方很清楚戰略溝通效果要好，需要講誠信。要是給台灣各界一種美國在各黨派間見縫插針搞分化的印象，那就是失敗的戰略溝通。」

「AIT的表態印證了過去幾天我們一直強調的：黃國昌到美國聽到的不是情報，而是態度，就是美國完全支持賴清德的國防特別預算。所以美方很可能就是把谷立言和黃國昌說的話一字不差地再講一次。（而且還特別把他叫到華府去拉正）

我也說過，如果黃國昌就此配合就算了，要是還假傳聖旨，美國人是不會客氣的。結果黃國昌回來後的早上（0114）記者會竟然還敢裝傻端架子，晚上AIT就再把幾個月前的話再重講一次。AIT作為下級單位，是不會講超過國務院和國安會在華府和黃國昌講的範圍的。

這次美方的戰略溝通講求的是完全的透明以及立場的堅定，完全不給政客裝神弄鬼的空間。黃國昌作為美國高等教育出來的博士，美國人的脾氣還摸不透，要不是當年沒好好和老美交陪，就是當了政客後心存僥倖以為美國人不會和他計較。我們也一直說了，老美要是玩真的就別玩邪的。有在美國生活過的人都知道，警察把你叫到路邊就乖乖把護照駕照保險證明拿出來，然後把手放在警察看得到的地方，搞不好人家看你是個英文作為第二語言的亞洲人還會輕輕放下。還在那邊假瘋的，都是和自己過不去的白目。」

另外，一直以來我們最反對的論述就是像許多在野黨的政客，把台灣外交工作講得一文不值，不管行政官員或外交人員們有怎麼樣大的突破，都被貶低到不行。結果這次黃國昌自己進行了一個莫名其妙的快閃行程，卻要把自己講得多麼了不起，還想要包纜所有跟立委無關的職權，然後回來後一直強調自己三天沒洗澡真是辛苦（？？？）

說實在的，國民黨也不要覺得自己置身事外。不管國民黨或民眾黨都是全力反對國防特別預算，而這就是在幫中共一個大忙。現在兩個在野黨連特別預算條例都直接擋在程序委員會，不讓付委審查，然後又講說都沒資料。這從頭到尾就是在愚民。付委審查就是給大家來討論細項的，不是嗎？況且特別條例跟預算項目本身本來就是不同回事。

軍購與關稅談判有既定流程與專責行政團隊，在野黨不應只顧著進行政治表演。（取自貼文）

有這些整天想要表演、創造平行世界、卻連正事都不願意辦理的立委們，我們真該發起追討怠職立委薪水的行動。

（黃國昌自己開直播講過，會期中出國的立委，是拿人民納稅錢出去爽歪歪，敢上飛機的自己看著辦。那現在他要怎麼樣評論自己？）

對沒錯，很多人說我們不應該理會這些惡質的政客，因為他們只在乎流量。然而，這些基本ABC就是需要一講再講，因為有些人正在努力創造平行世界。

註：已經開始有民眾黨支持者講說AIT不代表美國。呃，AIT就是直屬於美國國務院，他們官方立場等同於美國政府官方立場，望周知。

本文經授權轉載自US Taiwan Watch：美國台灣觀測站臉書

