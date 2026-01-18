自由電子報
美台觀測站》不知道該下什麼標題評論「黃國昌訪美」的鬧劇

許多在野黨立委整天罵行政院談判不公布內容就是黑箱，結果自己宣稱要去美國「談判」也不公告任何內容，只有講說要去為台灣拚外交，甚至還說「美國在台協會叫我不要說」，這簡直是一齣喜感十足的愚民大戲。
美台觀測站

美台觀測站

2026/01/18 21:00

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站

民眾黨主席黃國昌快閃訪美，回台後卻把自己講得多了不起，還一直強調自己三天沒洗澡真辛苦。（黃辦提供）民眾黨主席黃國昌快閃訪美，回台後卻把自己講得多了不起，還一直強調自己三天沒洗澡真辛苦。（黃辦提供）

民眾黨主席、立委黃國昌到美國進行不到一天的訪問，有兩個不公開的行程以及頂樓打卡，回到台灣開記者會說，「我不知道關稅已經談好了」，說到國防特別預算時，講說「美國跟我說只要3500億」。

結果美國在台協會（AIT）馬上發文更正：美國支持台灣迅速取得關鍵的不對稱作戰能力，以強化嚇阻力，這項立場符合《台灣關係法》，以及歷屆美國政府長期以來的承諾。正如處長谷立言於2025年11月26日在AIT社群媒體上的發言，AIT歡迎總統賴清德宣布提出新台幣1.25兆元的國防特別預算

民眾黨主席黃國昌訪美返台後，稱美國在台協會（AIT）請求不要透露談話內容。然AIT透過更新2025年的貼文，挺賴總統的1.25億國防特別預算，形同打臉。（擷取自臉書@美國在台協會）民眾黨主席黃國昌訪美返台後，稱美國在台協會（AIT）請求不要透露談話內容。然AIT透過更新2025年的貼文，挺賴總統的1.25億國防特別預算，形同打臉。（擷取自臉書@美國在台協會）

其實整件事情從一開始到現在就讓人不知道該如何評論起，只能說是一齣喜感十足的愚民大戲

許多在野黨立委整天罵行政院談判不公布內容就是黑箱，結果自己宣稱要去美國「談判」也不公告任何內容，只有講說要去為台灣拚外交，甚至還說「AIT叫我不要說」，這種就是十足的愚民說法。

事實上，不管是在野黨立委、執政黨立委，都不可能去美國「談判」，因為談判是行政權要做的事情。這段時間以來，我們跟美國談判的代表是行政院副院長鄭麗君、談判代表楊珍妮、副代表顏慧欣，她們在華府實體談判很多輪

而在軍購方面當然也是有一套固定的流程，可參考老波theNo-FilterGeneralist臉書專頁的整理：

因為所謂「軍購」，不是你心血來潮、訂張機票、跑去美國拍照寒暄，就能「談」出來的。所謂的軍購，是先（由我們的行政團隊進行）國防戰略與威脅評估（國防部、參謀本部、國安會）->能力需求產生->方案評估（軍備局）->政府內部協調（國防部）->編列預算（國防部與軍種）->審核與通過預算（你的立法委員工作）->對美提出正式採購意向（外交部與國防部）->美方跨部會審查（美DoD、State、Congress）->發出LOA（DSCA）

註：Letter of Offer And Acceptance

整個流程，從需求成形到簽署，通常是談了幾年時間，不是一個人可以幾天可以談成。如果今天台灣真的要「溝通」軍購議題，最合適的對口順序，首推AIT處長谷立言，第二適合的是AIT安全合作組的上校組長，再來是華府體系（但應經過外交部駐美代表處），這些人每天就在處理這些事情。

網友分享軍購的固定流程。（擷取自臉書@老波 the No-Filter Generalist）網友分享軍購的固定流程。（擷取自臉書@老波 the No-Filter Generalist）

我們在華府還有國防部的軍事代表團，主要的任務之一就是談軍購。

任何一個立委都不可能跟美方「談判」軍購，頂多交換意見。

其實台灣的立委或者官員們若有機會到國外參訪，我們認為是多多益善的。

然而，如果要拚外交，絕對不是飛到一個地方打個卡就是拚外交。

民眾黨這幾年來已經有很多外交訪團，結果出訪只能到公園擺拍、到別人的辦公室擺拍卻見不到當事人，這就是純觀光行程而已

要安排出訪，事前一定是要先有人打通關，聯繫不同的團體。以訪美來說，至少要聯絡當地的僑團，FAPA或同鄉會這些組織，當地的重要智庫，重要的官員、國會議員，然後排定拜會的行程時間。什麼人都沒聯絡就宣稱要出國拚外交，這種只是拿公帑成就自己的鎂光燈而已

而且我們認識的夥伴和僑團們，已經有太多經驗是在跟台灣政治人物之間的交流吃了虧，舉凡聯絡之後沒下文，或者熱心幫忙安排之後沒有得到最基本的感謝，又或者是排了活動之後，對方到場之後又怪罪接待方沒做這個沒做那個。這幾年民眾黨要排訪美行程，甚至還有被台灣僑團領袖發聲明拒絕接待，這個絕對不是一朝一夕造成的。如果整個黨的心態只是想要打卡而不是想要與人交流，最後就是沒有人幫忙。

在美國智庫任職的王宏恩老師於Threads發了一篇文章解釋智庫與接待團體之間的關係

他說：

在智庫的工作之一就是接待全世界各種拜訪與聆聽各種聲音，有時也會因為工作需要而邀請各方前來，無論對方想要in person or virtual。我們也知道這些見面拜訪可能產生的外溢效果，因此我們通常會透過公開程度來區分背書的等級

最高級當然是共同舉辦公開記者會，信任對方公開發言不會踰矩。第二是共同合照與內容接近的聲明稿第三是活動公告以及公布參加者，但使用Chatham Rule而只能引用觀點但不能指名道姓。第四則是只見面而不透漏任何細節第五最糟的則是發公開聲明反駁，此時對信任就有很大的傷害。

在美國智庫任職的王宏恩於社群上發文，解釋智庫與接待團體間的關係。（擷取自Threads@wearytolove在美國智庫任職的王宏恩於社群上發文，解釋智庫與接待團體間的關係。（擷取自Threads@wearytolove

大家應該可以看到，黃國昌此行原本是第四等，結果回來開記者會亂講話之後，被AIT發文更正，馬上又被降等

本站住海編指出：

台灣三不五時總有政客訪美後回國就開始假傳聖旨。這種行徑唬不了專業人士，騙一騙支持者倒綽綽有餘。要是這種政客耍耍嘴皮後最後還是配合美方，人家可能也就不計較那麼多。但這種人要是對老美說一套回台灣做一套，還裝神弄鬼好像美國人會厚此薄彼，會押寶他而隱瞞執政當局，那美方是不會客氣的。這倒未必是因為我們對騙子有成見，而是因為美方很清楚戰略溝通效果要好，需要講誠信。要是給台灣各界一種美國在各黨派間見縫插針搞分化的印象，那就是失敗的戰略溝通。」

AIT的表態印證了過去幾天我們一直強調的：黃國昌到美國聽到的不是情報，而是態度，就是美國完全支持賴清德的國防特別預算。所以美方很可能就是把谷立言和黃國昌說的話一字不差地再講一次。（而且還特別把他叫到華府去拉正）

我也說過，如果黃國昌就此配合就算了，要是還假傳聖旨，美國人是不會客氣的。結果黃國昌回來後的早上（0114）記者會竟然還敢裝傻端架子，晚上AIT就再把幾個月前的話再重講一次。AIT作為下級單位，是不會講超過國務院和國安會在華府和黃國昌講的範圍的。

這次美方的戰略溝通講求的是完全的透明以及立場的堅定，完全不給政客裝神弄鬼的空間。黃國昌作為美國高等教育出來的博士，美國人的脾氣還摸不透，要不是當年沒好好和老美交陪，就是當了政客後心存僥倖以為美國人不會和他計較。我們也一直說了，老美要是玩真的就別玩邪的。有在美國生活過的人都知道，警察把你叫到路邊就乖乖把護照駕照保險證明拿出來，然後把手放在警察看得到的地方，搞不好人家看你是個英文作為第二語言的亞洲人還會輕輕放下。還在那邊假瘋的，都是和自己過不去的白目。」

另外，一直以來我們最反對的論述就是像許多在野黨的政客，把台灣外交工作講得一文不值，不管行政官員或外交人員們有怎麼樣大的突破，都被貶低到不行。結果這次黃國昌自己進行了一個莫名其妙的快閃行程，卻要把自己講得多麼了不起，還想要包纜所有跟立委無關的職權，然後回來後一直強調自己三天沒洗澡真是辛苦（？？？）

說實在的，國民黨也不要覺得自己置身事外。不管國民黨或民眾黨都是全力反對國防特別預算，而這就是在幫中共一個大忙。現在兩個在野黨連特別預算條例都直接擋在程序委員會，不讓付委審查，然後又講說都沒資料。這從頭到尾就是在愚民。付委審查就是給大家來討論細項的，不是嗎？況且特別條例跟預算項目本身本來就是不同回事。

軍購與關稅談判有既定流程與專責行政團隊，在野黨不應只顧著進行政治表演。（取自貼文）軍購與關稅談判有既定流程與專責行政團隊，在野黨不應只顧著進行政治表演。（取自貼文）

有這些整天想要表演、創造平行世界、卻連正事都不願意辦理的立委們，我們真該發起追討怠職立委薪水的行動。

（黃國昌自己開直播講過，會期中出國的立委，是拿人民納稅錢出去爽歪歪，敢上飛機的自己看著辦。那現在他要怎麼樣評論自己？）

對沒錯，很多人說我們不應該理會這些惡質的政客，因為他們只在乎流量。然而，這些基本ABC就是需要一講再講，因為有些人正在努力創造平行世界。

註：已經開始有民眾黨支持者講說AIT不代表美國。呃，AIT就是直屬於美國國務院，他們官方立場等同於美國政府官方立場，望周知。

本文經授權轉載自US Taiwan Watch：美國台灣觀測站臉書

