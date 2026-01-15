自由電子報
名家分享~賴寇蒂》當外交禮儀遇上政治包裝：黃國昌的美國獨角戲

民眾黨主席黃國昌訪美回台後，於14日召開記者會，會中卻聲稱「基於美國在台協會（AIT）的請求跟對美方的尊重」無法多做說明。然AIT卻罕見更新2025年11月26日的貼文，對賴總統提出的1.25億國防特別預算表示歡迎，這種「不回應的回應」，使黃國昌的說明更像是一場獨角戲。
名家分享

名家分享

2026/01/15 18:00

◎ 賴寇蒂

美國在台協會處長谷立言（右）與民眾黨主席黃國昌（左）合照時的「溫和笑容」，引發外界熱議。（取自貼文）美國在台協會處長谷立言（右）與民眾黨主席黃國昌（左）合照時的「溫和笑容」，引發外界熱議。（取自貼文）

近期美國在台協會（AIT）處長谷立言與台灣許多黨派政壇人士互動，就台美軍購案進行多次討論與意見徵詢。

會後谷立言處長也與各別黨派人士合照，展現溫和笑容。但這也引起部分台灣人士不解：為何與反對軍購的黨派人士會面，也能有如此友善的笑容呢？

會有這樣的疑惑很正常。

當台灣的「生活邏輯」遇上外交禮儀

台灣是「高語境與低敵意」的社會。在日常生活裡，微笑通常代表沒有敵意，正面互動通常代表關係良好

台灣的政治社交長期是「熟人社會／在地化」的延伸。台灣政治文化有一個特性——很多互動其實是「人情往來」，微笑、寒暄，往往真的帶有某種「彼此關係不錯」的意味。

但是，把「生活微笑」錯讀成「制度微笑」，在國際政治上是解讀錯位

谷立言的微笑是什麼？

AIT是美國國務院在台灣的「唯一代表」，谷立言的微笑不是情緒、不是喜歡，也不是政治選邊——這是一種高度訓練、制度化的外交表情

他代表的是「美國的門面」，與對台灣「民代背後所代表民意」的尊重。

谷立言與多黨派的互動，是為了保持「外交體系裡的管道暢通」，但這不代表認同對方的立場、支持其論述，甚至替政黨或政治人物背書。

認知落差：微笑會被怎麼利用？

這種認知落差，在台灣的政治環境中，有時會被「有意無意」地利用。

比如說，當某位立委與谷立言合照後，這張照片可能會被他用來對支持者溝通，讓支持者解讀成「美國對我們也不錯」、「美國官方是我想見面談話隨時能聯繫上的」，或者「美國並沒有反對我們的立場」。

畢竟，對許多不熟悉外交運作的民眾來說：微笑等於友善，沒有當場反駁等於默認，合照等於關係良好。

但實際上，外交官的微笑是程序，會面是官方管道，合照是禮貌──這些都不等於政治背書

美國在台協會處長谷立言與台灣多黨派政壇人士互動是為了保持「外交禮儀」，不代表認同對方的立場。（取自AIT臉書，本報合成）美國在台協會處長谷立言與台灣多黨派政壇人士互動是為了保持「外交禮儀」，不代表認同對方的立場。（取自AIT臉書，本報合成）

當「程序型互動」 遇上「政治包裝」

如果有人試圖將這種「程序型互動」包裝成「政治背書」，那對美國而言，就不再是台灣內部的政治紛爭，而是對美國政策立場的誤導，甚至是冒名代言。

比如說，如果有台灣民代在與AIT會面後決定去美國，對外宣稱有政治目標，例如要去「談關稅、談軍購」——這樣的敘事會讓人以為：他真的是要去談什麼，而且可能必有所獲

民眾黨不分區立委黃國昌1月12日率團訪問華盛頓，接連拜訪白宮國安會與AIT華盛頓總部，並宣稱此行是要談軍購及關稅。

但由於此行非常倉卒，因此外界普遍不認為事情如他敘述那樣。

能做多少事？ 只要看一下時程帳

我們看一下扣掉飛行時間（台北到華府單程至少15-18小時），再扣掉時差調整，週日從台灣出發抵達美國應該還是美國週日或週一早上，同時黃國昌要能在1月14日回台開記者會，扣掉他出入境在華盛頓兩個單位之間的車程、安檢，實際他能在美國活動、「工作」的時間可能只有2.5至4小時

這幾個小時要分配給兩個單位，這更像禮貌拜會而非深度討論。

而且根據報導，黃國昌的行程倉促到「沒洗澡、沒住宿」就回來了——這不是一般外交訪問的節奏。正式的外交訪問會安排住宿、會有完整的議程、會有逐條討論的會議

如果真的要談「關稅」和「軍購」這麼重大的議題，1天多的時間夠嗎？

美國官員會在這麼短的時間內安排「有議程的正式會議」嗎？

還是只是「禮貌性見個面」呢？

媒體援用的2025年11月26日的聲明：「不回應的回應」

AIT到底有沒有對某位立委的「故事」 做出我們認知的回應？

媒體社群昨天（0114）引用了的AIT圖卡事實上是2025年11月26日發出的聲明，所以真實的答案是：沒有！

但這個「沒有」比「有」更明白且響亮！

根據媒體報導指出，AIT對此的回應是：「不對私人會談內容加以評論，但美國強力支持台灣強化防衛能力與嚇阻力的努力。

這句話很有意思。

前半句「不對私人會談內容加以評論」，是外交圈的標準用語，意思是：我不評論你說了什麼，我也不確認你有沒有見到誰。

後半句「但美國強力支持台灣強化防衛能力」，則是重申立場——而這個立場，早在2025年11月26日就說過了。

報導中引用的，正是AIT在2025年11月26日發出的聲明：

美國在台協會對賴清德總統所提出的新台幣1兆2,500億元國防特別預算表示歡迎。台灣加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴的行列，為嚇阻全球和平繁榮所面臨的空前挑戰，在國防上作出關鍵且必要的投資。

這份聲明用的是「關鍵且必要」這樣的措辭，不是客套話，而是政策立場的清楚表態。

聲明的對象是「賴清德總統」，不是立法院、不是某個黨派。

這代表美國是在「國與國」的層次表態。

這份聲明從2025年11月後「沒有更新」，這個意思是說：

我們的立場從2025年11月就很清楚了，不需要再談、再包裝。現在還在那邊說什麼「我去美國談關稅談軍購」的，到底在說什麼？

這不是反駁，這是「不回應的回應」。

而這種「不回應」，比直接反駁更有力量──因為它讓所有人看清楚：AIT根本不認為需要對黃國昌的美國行給新的回應，這使得黃國昌的說明更像是一場獨角戲

美國在台協會於2025年11月26日發出的聲明中，聲明對象是賴總統，這也代表美國是在「國與國」的層次上表態。（取自貼文）美國在台協會於2025年11月26日發出的聲明中，聲明對象是賴總統，這也代表美國是在「國與國」的層次上表態。（取自貼文）

沒有官員、沒有合照 只有單方面說法和與建築物的合照

網民常說有圖有真相，但黃國昌結束訪美後，沒有任何與美國官員的合照，只有他與美國行政單位建築物的合照

黃國昌還聲稱：「我們今天（0114）早上，一落地就有收到AIT來的訊息，基於AIT的請求對美方的尊重，請各位媒體朋友諒解，我無法去轉述，在會中，美方的官員他們所說的話。」

這裡有個值得注意的翻譯問題。

英文的「request」在日常用語中確實可以翻成「請求」，但在外交或合約語境中，「request」其實是「要求」──帶有「你必須遵守」的正式性和強制性

當外交或企業文書說「We request that…」這不是「拜託你」，而是「我要求你，你必須做到」。

而外交上若真正有的保密協定，通常連「有保密要求」這件事本身都不能說。

這種「既要保密、又要宣傳」的邏輯，更讓人質疑：他到底有沒有見到美方官員？如果有又是什麼等級呢？為什麼沒有任何合照或會後聲明？

這不能稱得上是「外交成果」，這更像是一場「獨角戲」。

民眾黨主席黃國昌結束訪美後，沒有任何與美國官員的合照，只有與美國行政單位建築物的合照。（取自貼文）民眾黨主席黃國昌結束訪美後，沒有任何與美國官員的合照，只有與美國行政單位建築物的合照。（取自貼文）

國際外交有耐心但也是有限的

外交圈通常很克制，不會輕易公開表態或澄清。但當有人一再試探底線，一再試圖模糊立場，一再把「程序型互動」包裝成「政治背書」時——外交單位也會用它的方式「劃線」。

谷立言的微笑，是對台灣民意代表的尊重，不是對政黨立場的支持。他會見各黨派立委，是為了保持管道暢通，代表有問題我可以說明，但不是商量。

所以那些現在還在說「我去美國談什麼」的，到底在談什麼？

當有人宣稱「我去談了」，那要看證據。當美國用「舊圖卡」而不是「新聲明」回應，那是在說「立場從來沒變」

沒有談判，甚至沒有諮商，更不可能是「面試」 。

就像市場上如果有一家廠商對外宣稱要去和知名企業談代理合作，結果只看到他走進了企業大門，回來後發表我拒絕和該公司合作！

但這家企業拿出更早的聲明稿說：我們去年就已經與該地區早談好（所以你在說什麼？）

這樣的故事大家應該就看懂了吧？

（作者為社會零售經濟觀察者）

本文經授權轉載自賴寇蒂臉書

