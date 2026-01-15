自由電子報
名家分享~王臻明》「北歐猛虎」的覺醒 率先派兵進駐格陵蘭

由於美國總統川普揚言要取得格陵蘭，使歐洲各國開始討論向格陵蘭派兵的可能性。擁有「北歐猛虎」美名的瑞典，率先行動。
2026/01/15 15:00

◎ 王臻明

川普屢屢揚言要取得格陵蘭，瑞典軍方已派遣數名先遣軍官至格陵蘭，為後續進駐部隊進行前置作業。（取自貼文）川普屢屢揚言要取得格陵蘭，瑞典軍方已派遣數名先遣軍官至格陵蘭，為後續進駐部隊進行前置作業。（取自貼文）

因為川普不斷揚言要取得格陵蘭，歐洲國家開始討論向格陵蘭派兵的可能性。在德國、法國、英國提出「北極哨兵」的計畫後，最先動作的反而是瑞典。瑞典政府已經證實，瑞典軍方已經派遣數名先遣軍官至格陵蘭，為後續進駐部隊進行前置作業，不過瑞典政府並未說明未來進駐的兵力規模與時間。

瑞典其實是北歐強國，在十七世紀時稱霸波羅的海周邊地區，直到俄羅斯興起，在大北方戰爭中擊敗瑞典王國，隨後又在芬蘭戰爭中從瑞典手中奪走芬蘭，才威脅到瑞典王國的霸業。但瑞典隨後向西方發展，再與挪威合併。這個瑞典與挪威的聯合王國直到1905年才瓦解，形成今日的北歐現況。

瑞典在隨後的兩次大戰中，都保持中立，並在冷戰中也沒有加入北約組織，持盈保泰，發展成世界上屬一屬二的先進國家，這也讓許多人忘記，瑞典可是有北歐猛虎之美名。世界上還能自行設計生產戰機與潛艦的國家不多，瑞典是其中之一，而且瑞典的戰機與潛艦有獨到之處，銷路還不錯，頗有競爭力

瑞典的戰機有獨到之處，具十足的競爭力；圖為瑞典空軍的「獅鷲」（Gripen）戰機。（圖：瑞典空軍）瑞典的戰機有獨到之處，具十足的競爭力；圖為瑞典空軍的「獅鷲」（Gripen）戰機。（圖：瑞典空軍）

當一個國家，願意持續投資在戰機與潛艦上，就說明這個國家還是有野心的。另一個好例子就是日本。而隨著國際情勢的動盪，日本開始討論要修改非核三原則，瑞典國內的鷹派則直接主張瑞典應該發展核武。以瑞典的國力，要發展核武很簡單，核三位一體的投射載具，瑞典已有其二，真的要做，完全可行。

日本首相高市早苗認為，非核三原則中的「不運進」，可能會禁止美軍核艦艇停靠日本，一旦發生「突發事態」，有削弱美國核嚇阻力的可能性。（彭博）日本首相高市早苗認為，非核三原則中的「不運進」，可能會禁止美軍核艦艇停靠日本，一旦發生「突發事態」，有削弱美國核嚇阻力的可能性。（彭博）

（作者為軍事作家）

本文經授權轉載自王臻明臉書

