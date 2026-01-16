自由開講》子宮不是工具：醫學倫理不該成為政治語言的犧牲品

◎ 施文儀

民眾黨立委陳昭姿的「子宮工具論」，引發外界爭議。（資料照）

1月3日，我曾私下恭喜陳昭姿委員可能「因禍得福」，在政治承諾中得以延任立委，我期待她能以醫療專業，為國會帶來更多理性與人本的政策討論。然而，近日引發爭議的「子宮工具論」，卻令人憂心：這份政治上的「福氣」，是否正轉化為制度風險的起點。

在醫學與生理學中，子宮的定義並無模糊空間。它是由多重組織構成、具備自主生理與內分泌功能的器官（Organ），屬於個體身體完整性的一部分；而工具（Tool）則是外加物件，其用途由他人賦予、可被操控與替換。將子宮稱為工具，在科學上屬於典型的類別謬誤。

請繼續往下閱讀...

真正值得討論的，不是子宮「是不是」工具，而是是否有人或制度，企圖將子宮「工具化」。這正是醫學倫理長期警惕的核心議題。依據主流醫學倫理四原則——自主、不傷害、行善與公平，任何涉及生殖的政策或論述，都必須以個體自主為前提，而非以社會目標、人口結構或國家利益凌駕其上。

代孕議題真正值得討論的，不是子宮「是不是」工具，而是是否有人或制度，企圖將子宮「工具化」；示意圖。（圖取自freepik）

問題在於，當「工具化」的語言出自立法者之口，其影響已超越個人意見，而可能成為制度論述的起點。語言會形塑政策想像，一旦身體被描述為工具，就為未來的規範、要求與干預留下正當化空間。這並非語病，而是制度風險。

政治上最危險的，往往不是惡意，而是以理性與效率之名，鬆動人權與倫理底線。今日被討論的是子宮，明日可能就是其他身體器官，或更廣泛的人身自主範圍。

我之所以提出質疑，正因為我原本期待陳昭姿委員，能成為捍衛醫學倫理與人身尊嚴的關鍵角色。立法者的責任，不僅是制定法律，更是守住語言的界線。子宮不是工具，民主社會也不該讓錯誤的比喻，成為侵蝕人權的開端。

（作者為前疾病管制局副局長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法