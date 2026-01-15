自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 專欄

林修民 半導體看天下》避免產生美積電的方法就是 學習周處除「第三害」

美國要求台積電去設廠，就是擔心台灣有被赤化的風險，所以民眾黨創黨主席柯文哲如果要正本清源的解決美國的擔心，最快的方法就是效法周處，除第三害。
林修民

林修民

2026/01/15 21:00

◎ 林修民

台美關稅協議即將拍板，美國要求台積電在亞利桑那州新建至少五座半導體晶圓廠。（資料照）台美關稅協議即將拍板，美國要求台積電在亞利桑那州新建至少五座半導體晶圓廠。（資料照）

1月13日紐約時報報導：川普政府即將敲定一項與台灣的貿易協議，該協議將降低台灣出口商品的關稅降至15%。這與2025年達成協議的亞洲盟友日本和韓國的進口關稅稅率一致，並要求台灣最大的晶片製造商台積電承諾在亞利桑那州新建至少五座半導體晶圓廠。

消息一出、不意外，很多不知道哪裡來的半導體專家紛紛表達台灣將被掏空。在野黨柯文哲更表示：政府必須說清楚到底是拿什麼去交換？直言如果整個產業鏈被搬走，台灣產業將面臨被掏空的危機，「不要讓台積電最後變成了美積電」

說到交換，前陣子才有民眾黨的主席黃國昌訪美回國，當付錢給黃國昌的納稅人要求黃國昌說明他訪美到底是拿什麼東西去跟美國交換？ 是拿橘子的行蹤呢？ 還是拿他傳言中美國籍的兒子資料呢？

柯文哲（左）要求政府說清楚是拿什麼交換台美關稅協議拍板；但剛訪美回國的黃國昌（右）也說不出民眾黨到底與美國交換了什麼。（資料照）柯文哲（左）要求政府說清楚是拿什麼交換台美關稅協議拍板；但剛訪美回國的黃國昌（右）也說不出民眾黨到底與美國交換了什麼。（資料照）

黃國昌口口聲聲去跟美國談關稅，結果回來跟國人報告卻回答一切保密。真是令人摸不著頭緒，台灣民眾黨到底是去美國交換了什麼？

事實上，我們可以體諒不管是黃國昌或柯文哲在對半導體完全無知情況下，得到這種淺層表面似的擔憂，也是情有可原。

美國為什麼要台積電的原因就是，台灣有太多類似像國眾兩黨的親中人士。

在美國如刀切豆腐般的綁走了委內瑞拉的獨裁總統馬杜羅之後，全世界都知道美國保護國家安全的決心，特別是晶片攸關國家安全，美國當然不會坐視台灣變成第二個委內瑞拉來危害美國的國家安全

在美國對委內瑞拉發動大規模攻擊，並逮捕總統馬杜羅後，全世界都知道美國保護國家安全的決心。（歐新社檔案照）在美國對委內瑞拉發動大規模攻擊，並逮捕總統馬杜羅後，全世界都知道美國保護國家安全的決心。（歐新社檔案照）

換句話說，只要國眾兩黨的親中態度不變，美國就不可能安心、當然更希望能夠分散晶片的產能到美國。

也就是說，台積電面對美國要求去設廠的壓力，全部來自美國擔心台灣有被赤化的風險，所以柯文哲如果要正本清源的解決美國的擔心，最快的方法就是效法周處除第三害，請柯創黨主席解散民眾黨，自己去台東行醫！

不知道柯創黨主席意下如何？

（作者為科技專欄作家）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書