黃澎孝練「孝」話》是「三堂會審」？還是「特別聽證會」？黃國昌不敢說的美國態度

民眾黨主席黃國昌訪美回台後，於14日召開記者會，他一反過去「戰神」的狀態，眼神飄忽，言語閃爍，一副「驚魂未定」的模樣，不免讓人質疑，他到底在美國受到了美方官員什麼樣的「虐待」？

◎ 黃澎孝

民眾黨主席黃國昌訪美回台後召開記者會，向國人說明談話內容。（資料照）

民眾黨主席黃國昌率該黨候任立委王安祥、立法院黨團主任陳智菡、前國際部主任林子宇完成72小時訪美行程後召開記者會，由黃國昌「當然」主講。

其實，只要聽過2025年12月2日黃國昌、和民眾黨立委林憶君針對1.25兆的國防特別預算召開的記者會，就會發現黃國昌這次的記者會基本上大都是老調重彈了無新意。比較特別的是，這次記者會黃國昌眼神飄忽，言語閃爍。頗有一副「驚魂未定」的模樣。

令人感到「很不黃國昌」的是，這次記者會黃國昌顯得有些畏首畏尾，才一開場就立刻搬出了「美國在台協會」（AIT）來「壓陣鎮場」。

黃國昌宣稱：

早上，一落地「就有收到 AIT 來的訊息」

「基於 AIT的請求跟對美方的尊重」請媒體諒解，

「我無法去轉述，在會中，美方的官員他們所說的話。

這是基於雙方彼此的互信與尊重。」

黃國昌在記者會上還一度停頓片刻後表示：

「因為我腦袋裡面一直在思考要怎麼組織我的發言，可以遵守我跟美方的協議」

「我怕一下子講得太直接就講出來。」

措辭與神色之間，似乎不自覺地洋溢著對美國的無限「敬畏」！

看到如此的「很不黃國昌」，讓我不免質疑：黃國昌到底在美國受到了美方官員什麼樣的「虐待」？是「三堂會審」呢？還是「特別聽證會」⋯⋯？

可不是我貶低黃國昌，民眾黨「黃主席」再怎麼大，也不比烏克蘭總統澤倫斯基大吧？2025年2月28日，澤倫斯基在美國白宮電視直播、眾目睽睽之下，遭到川普與副總統JD·范斯輪番言語羞辱，最後，還遭到近似逐客令般的下場。以此推論，別以為美方官員會給「黃主席」什麼樣的好臉色？

烏克蘭總統澤倫斯基都曾遭到美國總統川普與副總統JD·范斯輪番言語羞辱，美國官員又怎麼會給民眾黨主席黃國昌好臉色。（取自貼文）

事實上，2025年11月26日，總統賴清德之所以會突然提出1.25兆台幣（約合400億美元）的「國防特別預算」，稍有點政治sense的台灣政客，都應該能夠感知到濃濃的「川普風味」，在美國印太戰略「集體防衛」框架下受惠的台灣當然應該分攤「集資防衛」的部份費用。

更何況，1.25兆台幣的「國防特別預算」是從2026至2033涵蓋了整整八年。平均一年才50億美元。

又何況：根據財政部最新統計，光是2025年台灣全年對美國的出超金額就多達1千5百01.16億美元。相形之下，八年400億美元的國防特別預算，在野黨還要挑三揀四地斤斤計較？換了我們是美國官員，將會是什麼樣子的憤怒感？

再何況，台灣的民眾黨和國民黨竟然和美國的對手，台灣的敵人──中華人民共和國沆瀣一氣，連手反對？！

用膝蓋都可以想像得到：一眾美國官員都會怒目相向的質問黃主席：你們民眾黨到底是什麼意思？

尤其，以川普團隊的風格，他們更會毫不留餘地的直白，怒問：民眾黨到底是站隊中國？還是站隊美國？

甚至於，還有可能會指著「黃主席」的鼻子問：你們是要當美國的朋友？還是敵人？！

2019年3月柯文哲訪美接受BBC訪問時，曾自以爲聰明的說：「親美友中是台灣最適當的國家策略。」

前台北市長柯文哲於2019年訪美時，拋出「親美友中」的想法。（台北市政府提供）

但是，自2025年「川普2.0」時代來臨後，這種腳踏兩條船的模糊投機立場已經不再被美國所接受了！

更何況，從2025年12月2日記者會到昨日（0114）記者會上，黃國昌的那一套杯葛「特別國防預算案」的說辭或邏輯話術，連台灣人都騙不過，難道還唬弄得了美方官員嗎？更甭問黃國昌在台灣的囂張氣焰，還敢搬到美國去耍威風嗎？

可想而知，在美國各相關部門官員一輪詢問之下，詞窮語塞、滿臉豆花的「黃主席」能不許下若干承諾嗎？

至於，他到底承諾了什麼？很抱歉！黃國昌說啦：「基於AIT的請求跟對美方的尊重」請大家「諒解」！

但是，到了記者會尾聲，黃國昌突然冒出一句：「結束訪美後，他反對1.25兆元政院版國防特別條例的決心不僅沒軟化，反而更強烈。」

可別以為昔日那個「黃國昌」又會來了！其實，他只不過又耍了一個小小的「話術」。其實，訪美回來後，他反對的是台灣「行政院版」的「國防特別預算案」！至於對「美國老大哥」交代的事，他從頭到尾可沒說一個「不」字。他只不過說他要提出「民眾黨版」？！

但是極其罕見的，美國在台協會竟透過電子郵件回應，特別強調：「對賴清德所提出的1.25兆元國防預算特別預算表示歡迎。」並意有所指的指出：「台灣加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴行列，為嚇阻全球和平繁榮所面臨的空前挑戰，在國防上做出關鍵且必要的投資。」

AIT這段寓意深遠的文字，不啻表明「賴清德版」四百億美元的國防特別預算是美國唯一背書的「正版」，也是美國認同台灣與北約和日韓等夥伴一致的國防「投資」！當然更是鄭重「提醒」黃國昌不要肖想玩文字把戲或藉故食言！

美國在台協會於記者會後，透過電子郵件回應：「對賴清德所提出的1.25兆元國防預算特別預算表示歡迎」。意即該預算是美國唯一背書的「正版」。（資料照）

（作者為印太戰略智庫顧問）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

