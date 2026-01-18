自由開講》藍白拒審總預算 軍、警、消贊成嗎

◎ 張崇廉

中國國民黨不審今年總預算的理由（或說藉口），主要是要求行政院「編列軍人加薪、警消退休金追加預算」，若答應的話在野黨就開審總預算。中國國民黨在程序委員會擋掉軍購特別預算，理由（或說藉口）是只有兩張A4紙，看不出軍購項目。這個情景和當年陳水扁政府時代擋了69次軍購如出一輒（當年主要是說贊成軍購，但不贊成凱子軍購），但問題是只在程委會，連審都還沒審啊，且中共說2027要準備解放台灣，中國國民黨有說要如何加強台灣的國防嗎？

藍白立委挾人數優勢在程序委員會，擋下總預算和國防特別預算付委審查。（資料照）

中國國民黨說，兩岸要和平，要溝通，不要挑起岸對立，但問題是，「談」，是設定在中共的「一中」前提下，而「和平」是建於你要有足夠的前提下才能去談。

上述三個例子說明，長久以來，中國國民黨一直似是而非、片面的說辭來欺騙民眾。以總預算及軍購來說，以藍白在立法院的多數，進入院會討論、表決，一定會通過的，且這種經民主程序得到的結論，更足以說服全台灣人民，可是，中國國民黨要不是逕付二讀，就是由程委會就擋掉，唯一能解釋的，就是這些藍白立委完全沒論述能力，怕在院會中講不出完整論述讓人民看破手腳，這是獨裁啊。

另，立法院只有審預算、無編預算的權力，這不但在憲法有明文規定，且在以前中國國民黨一黨獨大時就有先例，可是，這次不審總預算的理由「編列軍人加薪、警消退休金追加預算」擺明就是違憲，不禁要請問軍、警、消人員：

1、用一個違憲的提案把你們推上第一線，用來擋全國總預算影響了全台灣人民，你們同意嗎？

2、軍、警、消都是奉公守法為國家犠牲奉獻的一群英雄，如今成了政治鬥爭下的犠牲品，你們會同意嗎？

3、這個要加薪的法案內容是什麼，從沒在立法院討論過，你們敢同意這個提議嗎？

4、相較於馬政府執政時期只對軍公教加薪一次，民進黨執政2018至2025年己對軍公教加薪了四次，若中國國民黨要再加碼，可以按憲政程序來執行，但今天不僅違憲提案，並用來擋今年總預算，你們要背這個原罪嗎？

國軍去年加薪，包括志願役加給及戰鬥部隊加給。（資料照，取自國防部發言人臉書）

中國國民黨都敢在中共對台軍演、全世界都在關切的狀況下，再擋下我們的特別軍購預算，且同時在規劃和習近平的會面，要說這兩者沒關聯，很難令人信服，這也是我想問當時投給藍白的選民，這是你們當時投票的初衷嗎？

（作者為海軍退役少校）

