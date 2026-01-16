自由開講》助理費「退燒」是假象 關門協商就是拆監視器

◎ 郭健國

助理費爭議「沒聲音」不是因為問題解決，而是因為立法院最擅長的一招又成功了：熱度一退就關門、關門就協商、協商就改字眼。人民以為風暴過了，其實只是被請出場；真正的交易，正在沒有直播、沒有逐字稿的房間裡進行。

由林思銘辦公室主任、工會理事長李永誠（左一）、工會監事會召集人王忠智（右一）領銜的助理工會日前與國民黨立委陳玉珍協商後宣布達成3點共識。

我講得更直白：把人事費「補助化」、把核銷「免檢據化」，不是改革，是在拆監視器。公帑最基本三件事—給誰、做什麼、怎麼查—缺一不可。你可以減紙本、可以數位化、可以把流程做更有效率；但你不能把「可追蹤」變成「追不到」，把制度的剎車線剪掉，然後要社會相信「我們會自律」。

這場風暴之所以炸，是因為人民不是笨，是因為人民看得懂套路：凡是碰到自己口袋的錢，規則就想變鬆；凡是牽涉責任的證據，文字就想變糊。你說「統籌運用」聽起來很專業，民眾翻譯成四個字就是「任你處理」；你說「免檢據」叫減輕行政負擔，民眾看到的是「責任真空」。制度一旦被寫成真空，未來只剩口水與猜疑—而猜疑，就是民主死亡的起手式。

更荒謬的是：三黨都想裝成受害者。

藍白請別演「監督預算」：真正的監督，是進委員會逐條審、逐條砍、逐條要求透明；不是用程序卡死、用關門協商把全民安全感押在桌上當籌碼。

民進黨也別演「我很清廉」：如果只會在輿論高點喊廉政，進了協商室就靜音，這叫政治算計，不叫改革。

立法院長與行政院更別神隱：不表態，就是默許；不提底線，就是放水。你們以為沉默能避火，結果只會讓「自肥院」三個字黏得更牢，黏到下一次選舉、黏到台灣民主的信用上。

「助理費除罪化」修法引發爭議，立法院長韓國瑜不表態，未簽撤案連署。所以我今天不陪你們吵動機，我只逼你們交作業，立刻把四條紅線寫進法條、攤在陽光下：

一、維持「人事費」本質：禁止補助化、模糊化、免檢據化。

二、薪資實名直撥、可追蹤可稽核：責任鏈不能斷。

三、助理聘僱關係、工時休假、勞健保退撫、申訴安全網入法：權益只能往上修不能倒退。

四、主計、審計、廉政、勞動主管機關提出書面風險評估：讓專業把關，不准只靠政治喬。

助理費的輸贏不在誰得分，而在台灣民主會不會又被「關門協商」偷走一次。立法院若連自己身邊的公帑都不敢透明，還談什麼監督政府、守護人民？

（作者為立法院國會助理工會理事／政經研究員）

