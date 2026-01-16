自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從馬杜羅到習近平：美國對中共高層的戰略陽謀（上）

2026/01/16 11:30

◎ 江峰

最近馬杜羅被抓捕後，大家都在問：「川普既然敢抓馬杜羅，那他敢不敢對習近平動手？」，「美軍到底有沒有能力衝進中南海『執法』？」一位在美國國防部和情報界深耕了幾十年的資深記者明確指出：美軍已經有了針對北京最高層的「斬首方案」，而且對標的就是當年清除伊朗「戰神」蘇萊曼尼的模式。

最近馬杜羅被抓捕後，大家都在問：「川普既然敢抓馬杜羅，那他敢不敢對習近平動手？」（取自江峰時刻影片）最近馬杜羅被抓捕後，大家都在問：「川普既然敢抓馬杜羅，那他敢不敢對習近平動手？」（取自江峰時刻影片）哈梅內伊（哈米尼）已規劃逃往莫斯科的路線；當「斬首習近平」成為美軍的公開選項。

十三小時的時差 美國一句話讓軍演變成煙花

為了反制美國通過《2026年國防授權法案》（NDAA），中共東部戰區舉行了一場聲勢浩大的「正義使命2025」環台軍演。那陣仗被黨媒及台灣紅媒吹捧得天花亂墜。但是，這場演習是怎麼收場的呢？

2025年12月31日，北京時間傍晚六點，中共東部戰區慢吞吞地發布通稿，宣布演習「圓滿完成」。查閱當時監控資料後發現，這場演習其實是典型的「快閃秀」。12月29日啟動演習，12月30日「實彈射擊」，持續不到10個小時即鳴金收兵。12月31日，共軍的艦機大部隊早已撤離。

那為什麼中共非要等到31日傍晚六點才官宣結束呢？這就是中共慣用的政治拖延術，想把威懾氛圍強行延續到最後一刻。但中共這場精心計算的拖戲，卻迎來最尷尬的打臉。中共宣布演習結束僅僅13個小時之後──北京時間2026年1月1日清晨六點五十三分──美國政府打出了一套行雲流水的「左右勾拳」。

中國解放軍於2025年12月31日晚間宣布結束「正義使命-2025」的對台針對性恫嚇軍演。（資料照，取自微博@東部戰區）中國解放軍於2025年12月31日晚間宣布結束「正義使命-2025」的對台針對性恫嚇軍演。（資料照，取自微博@東部戰區）第一拳，來自五角大樓，是「硬」的。

美國戰爭部突然發佈重磅聲明，正式授予洛克希德‧馬丁公司一份價值3.285億美元的合同，專項用於滿足台灣空軍的「緊急作戰需求」。

第二拳，來自國務院，是「軟」中帶硬的。

洛克希德‧馬丁公司喜迎戰爭部同一時間，美國國務院副發言人皮格特（Tommy Pigott）發表了一份措辭嚴厲的聲明。

他說：「中國對台灣的軍事活動和言論不必要地加劇了緊張局勢。我們敦促北京保持克制，停止對台灣的軍事壓力，轉而進行有意義的對話。」聲明最後還補了一句定海神針：「美國支持台海和平穩定，反對單方面改變現狀，包括通過武力或脅迫手段。」五角大樓負責給錢給槍，解決硬體問題；國務院負責佔領道德高地，解決法理問題。這一軟一硬，直接把中共威懾力化解於無形。這13個小時，測出了中共「強大軍事壓力」的真實含金量。

美國國防巨擘洛克希德馬丁（Lockheed Martin）獲得一份涉及對台軍售合約，用於滿足台灣空軍的「緊急作戰需求」。（路透檔案照）美國國防巨擘洛克希德馬丁（Lockheed Martin）獲得一份涉及對台軍售合約，用於滿足台灣空軍的「緊急作戰需求」。（路透檔案照）哈梅內伊（哈米尼）的「B計畫」是一條通往莫斯科的空中走廊

根據英國《泰晤士報》和以色列情報機構摩薩德（Mossad）的最新消息，伊朗最高領袖哈梅內伊（哈米尼），這位平時總是強硬地喊著「美國去死」的86歲老教主，正在緊急制定一個代號為「B計畫」的詳細逃亡方案。首先，為什麼要逃？情報顯示，哈梅內伊（哈米尼）非常清楚，一旦伊朗國內爆發類似委內瑞拉的變局，或者美以聯軍發動斬首行動，他手下的伊斯蘭革命衛隊很可能會像馬杜羅的衛隊一樣，瞬間鳥獸散甚至當帶路黨。

準確的消息顯示，馬杜羅身邊最核心的護衛，有八名，包括衛隊上校隊長，早已向CIA投誠並透露關鍵情報。哈梅內伊（哈米尼）誰也不信，只信自己手裡的美元和飛機。哈梅內伊（哈米尼）的恐懼，其實給了中南海一個巨大的心理暗示：連伊朗這種政教合一、控制力極強的政權，其最高領導人都在準備後路，那位於中南海的中共高層呢？

面對反政府示威燎原，傳伊朗最高領袖哈梅內伊（哈米尼）正在緊急制定一個代號為「B計畫」的詳細逃亡方案。（法新社檔案照）面對反政府示威燎原，傳伊朗最高領袖哈梅內伊（哈米尼）正在緊急制定一個代號為「B計畫」的詳細逃亡方案。（法新社檔案照）美國已經制定了習近平的斬首方案？

大家還在討論馬杜羅的時候，美國《華盛頓自由燈塔》和《華盛頓時報》的資深國安記者戈茨（Bill Gertz）在社交媒體X上發了一條推文：「如果中國對台灣發動軍事攻擊，蘇萊曼尼式的無人機打擊將在北京重演，目標是包括中央軍委主席習近平在內的每一位政治局常委，這是一股能阻止解放軍的力量。中共將像其蘇聯祖先一樣被掃進歷史的垃圾堆。」

戈茨的意思很明確：美國已經制定了針對習近平個人的斬首方案。而且這個方案不僅僅是針對他一個人，還包括整個中共最高決策層──政治局常委。戈茨在五角大樓和情報界的人脈深不可測，過去幾十年，從他筆下流出許多美國軍方不方便直接說、但又想讓對手知道的「狠話」或者絕密情報。在業內，他被視為美國對華鷹派的傳聲筒。也就是說，斬首習近平可以認為是五角大樓故意透露給中共領袖的直接威脅

中共第20屆政治局常委李希（左起）、蔡奇、趙樂際、習近平、李強、王滬寧和丁薛祥。（美聯社檔案照）中共第20屆政治局常委李希（左起）、蔡奇、趙樂際、習近平、李強、王滬寧和丁薛祥。（美聯社檔案照）這赤裸裸的戰略威懾可行嗎？前美國國防部官員胡振東先生看到這條推文時的第一反應就是：「這消息太猛了，但我認為技術上完全可行。」現在美軍手裡有F-35，有剛剛服役的B-21「突襲者」隱身轟炸機。尤其是B-21，它被設計出來的初衷，就是為了穿透世界上最嚴密的防空網，在對手毫無察覺的情況下，把精確制導炸彈扔到敵人的指揮中心頭頂。此次美軍深入虎穴活捉馬杜羅夫婦，中共最先進JY-27系列雷達面對美軍機群，竟然一架都沒有發現。所以，美軍突破中共防空體系，神不知鬼不覺的直奔中南海和防核地堡是技術上、實戰上完全可以實現的。

胡振東分析了一個很有意思的點：斬首行動最大的戰略價值，不在於殺人，而在於癱瘓指揮鏈。中共現在沒有合法的、公開的接班人機制，如果總司令沒了，各大戰區的司令聽誰的？會不會趁機造反？一旦最高權力出現真空，中共這個依靠黑箱操作和個人效忠維持的龐大機器，瞬間就會卡死，甚至自我瓦解。戈茨的這條推文，實際上是一場美軍公開的「陽謀」。美國人的斬首行動，不是對獨裁者的個人恩怨，而是為了減少美軍的傷亡，以及減少中國百姓和年輕士兵成為不惜一切的那個代價。

自由開講》從馬杜羅到習近平：美國對中共高層的戰略陽謀（上）能穿透世界上最嚴密的防空網，B-21轟炸機在跑道上準備起飛。（路透檔案照）
影音資料庫來源：乾淨世界

完整影片按此

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書