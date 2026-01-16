自由開講》從馬杜羅到習近平：美國對中共高層的戰略陽謀（上）

◎ 江峰

最近馬杜羅被抓捕後，大家都在問：「川普既然敢抓馬杜羅，那他敢不敢對習近平動手？」，「美軍到底有沒有能力衝進中南海『執法』？」一位在美國國防部和情報界深耕了幾十年的資深記者明確指出：美軍已經有了針對北京最高層的「斬首方案」，而且對標的就是當年清除伊朗「戰神」蘇萊曼尼的模式。

最近馬杜羅被抓捕後，大家都在問：「川普既然敢抓馬杜羅，那他敢不敢對習近平動手？」（取自江峰時刻影片）哈梅內伊（哈米尼）已規劃逃往莫斯科的路線；當「斬首習近平」成為美軍的公開選項。

十三小時的時差 美國一句話讓軍演變成煙花

為了反制美國通過《2026年國防授權法案》（NDAA），中共東部戰區舉行了一場聲勢浩大的「正義使命2025」環台軍演。那陣仗被黨媒及台灣紅媒吹捧得天花亂墜。但是，這場演習是怎麼收場的呢？

2025年12月31日，北京時間傍晚六點，中共東部戰區慢吞吞地發布通稿，宣布演習「圓滿完成」。查閱當時監控資料後發現，這場演習其實是典型的「快閃秀」。12月29日啟動演習，12月30日「實彈射擊」，持續不到10個小時即鳴金收兵。12月31日，共軍的艦機大部隊早已撤離。

那為什麼中共非要等到31日傍晚六點才官宣結束呢？這就是中共慣用的政治拖延術，想把威懾氛圍強行延續到最後一刻。但中共這場精心計算的拖戲，卻迎來最尷尬的打臉。中共宣布演習結束僅僅13個小時之後──北京時間2026年1月1日清晨六點五十三分──美國政府打出了一套行雲流水的「左右勾拳」。

中國解放軍於2025年12月31日晚間宣布結束「正義使命-2025」的對台針對性恫嚇軍演。（資料照，取自微博@東部戰區）第一拳，來自五角大樓，是「硬」的。

美國戰爭部突然發佈重磅聲明，正式授予洛克希德‧馬丁公司一份價值3.285億美元的合同，專項用於滿足台灣空軍的「緊急作戰需求」。

第二拳，來自國務院，是「軟」中帶硬的。

洛克希德‧馬丁公司喜迎戰爭部同一時間，美國國務院副發言人皮格特（Tommy Pigott）發表了一份措辭嚴厲的聲明。

他說：「中國對台灣的軍事活動和言論不必要地加劇了緊張局勢。我們敦促北京保持克制，停止對台灣的軍事壓力，轉而進行有意義的對話。」聲明最後還補了一句定海神針：「美國支持台海和平穩定，反對單方面改變現狀，包括通過武力或脅迫手段。」五角大樓負責給錢給槍，解決硬體問題；國務院負責佔領道德高地，解決法理問題。這一軟一硬，直接把中共威懾力化解於無形。這13個小時，測出了中共「強大軍事壓力」的真實含金量。

美國國防巨擘洛克希德馬丁（Lockheed Martin）獲得一份涉及對台軍售合約，用於滿足台灣空軍的「緊急作戰需求」。（路透檔案照）哈梅內伊（哈米尼）的「B計畫」是一條通往莫斯科的空中走廊

根據英國《泰晤士報》和以色列情報機構摩薩德（Mossad）的最新消息，伊朗最高領袖哈梅內伊（哈米尼），這位平時總是強硬地喊著「美國去死」的86歲老教主，正在緊急制定一個代號為「B計畫」的詳細逃亡方案。首先，為什麼要逃？情報顯示，哈梅內伊（哈米尼）非常清楚，一旦伊朗國內爆發類似委內瑞拉的變局，或者美以聯軍發動斬首行動，他手下的伊斯蘭革命衛隊很可能會像馬杜羅的衛隊一樣，瞬間鳥獸散甚至當帶路黨。

準確的消息顯示，馬杜羅身邊最核心的護衛，有八名，包括衛隊上校隊長，早已向CIA投誠並透露關鍵情報。哈梅內伊（哈米尼）誰也不信，只信自己手裡的美元和飛機。哈梅內伊（哈米尼）的恐懼，其實給了中南海一個巨大的心理暗示：連伊朗這種政教合一、控制力極強的政權，其最高領導人都在準備後路，那位於中南海的中共高層呢？

面對反政府示威燎原，傳伊朗最高領袖哈梅內伊（哈米尼）正在緊急制定一個代號為「B計畫」的詳細逃亡方案。（法新社檔案照）美國已經制定了習近平的斬首方案？

大家還在討論馬杜羅的時候，美國《華盛頓自由燈塔》和《華盛頓時報》的資深國安記者戈茨（Bill Gertz）在社交媒體X上發了一條推文：「如果中國對台灣發動軍事攻擊，蘇萊曼尼式的無人機打擊將在北京重演，目標是包括中央軍委主席習近平在內的每一位政治局常委，這是一股能阻止解放軍的力量。中共將像其蘇聯祖先一樣被掃進歷史的垃圾堆。」

戈茨的意思很明確：美國已經制定了針對習近平個人的斬首方案。而且這個方案不僅僅是針對他一個人，還包括整個中共最高決策層──政治局常委。戈茨在五角大樓和情報界的人脈深不可測，過去幾十年，從他筆下流出許多美國軍方不方便直接說、但又想讓對手知道的「狠話」或者絕密情報。在業內，他被視為美國對華鷹派的傳聲筒。也就是說，斬首習近平可以認為是五角大樓故意透露給中共領袖的直接威脅。

中共第20屆政治局常委李希（左起）、蔡奇、趙樂際、習近平、李強、王滬寧和丁薛祥。（美聯社檔案照）這赤裸裸的戰略威懾可行嗎？前美國國防部官員胡振東先生看到這條推文時的第一反應就是：「這消息太猛了，但我認為技術上完全可行。」現在美軍手裡有F-35，有剛剛服役的B-21「突襲者」隱身轟炸機。尤其是B-21，它被設計出來的初衷，就是為了穿透世界上最嚴密的防空網，在對手毫無察覺的情況下，把精確制導炸彈扔到敵人的指揮中心頭頂。此次美軍深入虎穴活捉馬杜羅夫婦，中共最先進JY-27系列雷達面對美軍機群，竟然一架都沒有發現。所以，美軍突破中共防空體系，神不知鬼不覺的直奔中南海和防核地堡是技術上、實戰上完全可以實現的。

胡振東分析了一個很有意思的點：斬首行動最大的戰略價值，不在於殺人，而在於癱瘓指揮鏈。中共現在沒有合法的、公開的接班人機制，如果總司令沒了，各大戰區的司令聽誰的？會不會趁機造反？一旦最高權力出現真空，中共這個依靠黑箱操作和個人效忠維持的龐大機器，瞬間就會卡死，甚至自我瓦解。戈茨的這條推文，實際上是一場美軍公開的「陽謀」。美國人的斬首行動，不是對獨裁者的個人恩怨，而是為了減少美軍的傷亡，以及減少中國百姓和年輕士兵成為不惜一切的那個代價。

能穿透世界上最嚴密的防空網，B-21轟炸機在跑道上準備起飛。（路透檔案照）

影音資料庫來源：乾淨世界

完整影片按此

