投書

自由開講》立法院僵局中的心理問題

2026/01/16 11:00

◎ 陳喬琪

我國的公務會計（政府會計年度）是採用日曆制（Calendar Year），也就是從每年的1月1日開始，到同年12月31日結束。這與許多國家或企業的跨年制（例如7月1日至次年6月30日）不同，台灣政府機關和企業皆遵循曆年制會計年度。如今時序已經進入2026年，在野黨靠著人數優勢擋下總預算沒有付委，新年度的總預算案沒有通過會怎麼辦？台灣中央政府會不會像美國聯邦政府一樣的關門，公務員放無薪假

答案是：不會！我國有「中央政府總預算案未能依限完成時之執行補充規定」，中央政府總預算未依限完成時，各機關收入暫依上年度標準及實際數覈實收入；支出方面，新興計畫及新增資本支出須待預算通過才能動支，而原有經常性經費及法定義務支出可依原計畫或上年度執行數覈實支用，並需編製暫列數額表呈報主計處、財政部與審計部，確保政府運作不中斷，只是各層級的政府單位就要借貸度日了。

國民黨淪為在野黨至今已經十年，作為堂堂的百年大黨實在難過。好不容易2024年的大選，立法院三黨不過半，國民黨52席（外加親國民黨無黨籍2席）民進黨51席，靠著民眾黨的8席，持續擋下總預算案，製造將近兩年的議事僵局，讓民進黨政府的執政運作困難重重。國民黨的目地何在，路人皆知：就是利用政治手段爭權，在朝小野大或朝野對立環境下，迫使執政黨在政策、人事、法案上做出讓步，甚至想要獲得選民的支持。只是從最近的各種民調，並沒有看到國民黨與民眾黨的支持度有上升的傾向。

在野黨靠著人數優勢，總預算至今仍沒有付委，總統賴清德喊話立法院儘速排審。（資料照）在野黨靠著人數優勢，總預算至今仍沒有付委，總統賴清德喊話立法院儘速排審。（資料照）在野黨立委在立法院完全不針對議案的內容討論，或是提出福國利民的法案，而只是用各種「反對」的方法，直接阻擋執政黨的每一項法案。或是反過來提出違憲的法案，如「財政收支劃分法」再修正版，違反《憲法》權力分立原則侵害行政權。這樣的情形讓人感受到，在野黨立委的心理問題。有些人遇到挫折的時候，放棄成熟的技巧，而退化到使用比較不成熟的方式去阻擋對方的運作。用精神動力論解釋的話，這是所謂的退行作用（regression）。選民可以從各種新聞媒體清楚看到在野黨委員在立法院的表現，令人搖頭嘆息，無法苟同。

已經進入2026年，假如立法院的議事沒有改善，包括總預算在內的重大議案就會懸著，國民的心理會受到影響，甚至可能導致社會的動盪。論者都期待國民黨與民眾黨，出現幾位憂國憂民與頭腦清晰的立委，在立法院可以正常的問政與提案，讓政府正常運作。不論政局如何演變，希望全體國人固守自己的工作並維持正常的生活。

（作者為精神科專科醫師兼任教授）

