評論 > 社群

許美華頻道》柯文哲講「台積電變美積電」？ 當笑話就好

對台積電來說，美積電、日積電、德積電⋯都不是問題。其實最重要的是，台灣產能還持續在擴大，在可預見的將來，台灣還是推進最先進一代製程，那個研發和良率模型產出的唯一據點。
許美華頻道

許美華頻道

2026/01/14 18:00

◎ 許美華

簡單講一下台美關稅！如果真的如《紐約時報》所報導，要給台灣的談判團隊一個大大的掌聲！

美媒披露台美關稅快談成協議，將會調降至15%。（彭博檔案照）美媒披露台美關稅快談成協議，將會調降至15%。（彭博檔案照）15%關稅不疊加，比照日韓歐盟水準；台積電承諾多蓋5座廠，也沒有232那些東西；這是非常可以接受的條件了，鄭麗君領軍的談判團隊，很可以跟國人交代了。

台積電擴充產能 必須走向海外

因為，台積電產能嚴重不足，本來就必須持續擴大產能，而台灣的土地、水電、人才各種資源終究有限，台積電擴充產能走向海外勢在必行。

尤其是客戶佔比超過七成的美國，之後會蓋更多廠，本來就是既定方向，只是時間早晚問題而已。

行政院副院長鄭麗君（揮手者）去年率領團隊赴美談判關稅有成果，可跟國人交代了。（資料照）
 有件事很多人可能誤會了，

台積電在2020年五月宣布美國廠計劃，並在2021年動工時，當時主要的考慮，是回應美國大客戶基於地緣政治、分散風險的需求，而不是因為美國政府的壓力

到了2022年8月，迎來拜登政府《晶片法案》的補助，美國政府的角色才開始加重。

因此，台積電承諾美國要多蓋五座廠，其實是把本來就要做的事，拿去當談判籌碼，沒有押時間表，也保留了相當彈性。

一定又有人會說，台積電要在美國多蓋五座晶圓廠，台積電又要變美積電，聽說柯文哲已經這樣說了⋯

關於台積電會不會變成美積電，之前已經寫到爛掉了，不想再寫8000字回應了。

對台積電來說，美積電、日積電、德積電⋯都不是問題。其實最重要的是，台灣產能還持續在擴大，在可預見的將來，台灣還是推進最先進一代製程，那個研發和良率模型產出的唯一據點

台積電將擴大在美國的投資，再蓋五座晶圓廠。圖為台積電在亞利桑那州的晶圓廠。（彭博檔案照）
 真要說下去，如果台積電在美國再多蓋幾座廠，再加上台灣幫美國打造半導體科學園區，只會讓台美雙方的供應鏈關係綁得更緊密，彼此更興衰與共、存亡相依。

這應該是中國很不想看到的結果，難怪台積電變美積電的套路又開始洗起來了。

柯昔日講唬爛話 幫小草們回顧

對於柯文哲再次講產業鏈的唬爛話，幫小草回顧一下柯文哲的金句之一。

「2019柯文哲：若中國切斷紅色供應鏈，台灣撐得住嗎？」

2019年，中國半導體其實已經敗相百出，紫光瀕臨破產邊緣，結果當時的白黨教主還在膜拜紅色供應鏈。

柯文哲說台積電是國內半導體產業龍頭，不能變成美積電，避免半導體產業鏈被掏空。（資料照）柯文哲說台積電是國內半導體產業龍頭，不能變成美積電，避免半導體產業鏈被掏空。（資料照） 然後，現在繼續講台積電會變美積電？以後穿越時空的笑話真的不嫌多。

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

