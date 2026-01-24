自由電子報
健康醫療網》把握懷孕前100天 醫籲懷孕初期「吃好、睡飽、動夠」策略

孕婦應根據身體質量指數（BMI）建議，每周增加約0.25至0.5公斤，總體增重應在2至5公斤之間。後期時，孕婦建議總增重約3至7公斤較為理想，但應避免體重在短時間內過快增加，以減少妊娠糖尿病、血壓異常及分娩風險。
2026/01/24 08:00

◎ 健康醫療網

少子化時代，不少家庭迎接新生命到來時，面臨更多期待與壓力。宏其婦幼醫院婦產科主任胡中和醫師表示，懷孕第1至12周是胎兒主要器官發展的關鍵階段，準媽媽也可能因體內荷爾蒙變化出現不適，宜每天攝取不超過800微克葉酸，並於白天安排小憩時間，一旦有劇烈孕吐、腹痛、陰道出血時，應盡速尋求醫療介入。

懷孕3階段　初期重點是情緒和營養

衛生福利部國民健康署將女性懷孕分為三期，分別是初期（1至12周）、中期（13至27周）和後期（28周後）。在懷孕初期，孕婦建議增加1至2公斤，重點是保持情緒穩定和營養補充，而不需要刻意追求增重。中期是寶寶快速成長的階段，孕婦應根據身體質量指數（BMI）建議，每周增加約0.25至0.5公斤，總體增重應在2至5公斤之間。後期時，孕婦建議總增重約3至7公斤較為理想，但應避免體重在短時間內過快增加，以減少妊娠糖尿病、血壓異常及分娩風險。

日補葉酸至少400微克　鞏固胎兒神經系統

女性在懷孕初期適合補充什麼營養？胡中和醫師表示，葉酸在所有營養素中，對預防胎兒神經管缺陷至關重要，孕婦可從多攝取深綠色蔬菜、柑橘類水果及堅果獲得，另宜每天服用葉酸補充劑，讓體內葉酸含量維持在400至800微克。胡中和醫師認為，女性在懷孕前3個月，寶寶所需的熱量並未顯著增加，孕婦反而要謹記食物的「品質」遠比「份量」來得重要。（取自貼文）胡中和醫師認為，女性在懷孕前3個月，寶寶所需的熱量並未顯著增加，孕婦反而要謹記食物的「品質」遠比「份量」來得重要。（取自貼文）

懷孕前3個月　吃多不如吃好

許多準媽媽在懷孕初期，可能會猶豫是否該採取2人份飲食，讓寶寶頭好壯壯，但胡中和醫師則點破迷思。他認為女性在懷孕前3個月，寶寶所需的熱量並未顯著增加，孕婦反而要謹記食物的「品質」遠比「份量」來得重要，在每餐均衡攝取優質蛋白質，例如低脂奶類製品、豆漿、豆腐、豆干和雞蛋與全穀類，並避免生食及高汞魚類，就有助於寶寶發育。

孕吐、疲倦怎麼辦　醫推4解方

此外，孕婦在懷孕初期常因荷爾蒙變化出現孕吐、疲勞等情況。針對孕吐，胡中和醫師建議準媽媽可嘗試乾濕分離的飲食方式，也就是將正餐中的固體食物與湯水間隔一段時間食用，並隨身準備蘇打餅乾，在早晨起床或感到噁心時少量進食，以減緩不適感。

至於孕婦突如其來的疲憊感，胡中和醫師建議準媽媽無須過度擔憂，這是身體所發出的明確休息訊號，不妨順應身體的需求，在白天安排小憩時間，例如中午30分鐘的午睡，另每天則應睡足8小時，就是照顧自己最好的方式之一。

孕婦運動和用藥前　應與醫討論

胡中和醫師尤其強調孕婦的用藥安全，「無論是處方藥或日常成藥，只要就診就應主動告知醫師懷孕狀況，任何用藥都需經專業評估，這是保護寶寶的首要原則。」同時，他呼籲孕婦應遠離菸酒及二手菸，並避免接觸不明化學物質，平時經與醫師討論後，可在身體許下進行散步等較溫和的有氧運動，以每次20至30分鐘、每周150分鐘為佳，有助於維持母體健康。

劇烈孕吐或腹痛、出血　切勿輕忽

孕婦懷孕初期出現何種情況時，該尋求醫療介入？胡中和醫師指出，準媽媽若出現劇烈孕吐，嚴重到完全無法進食或喝水，並伴隨體重快速下降，或出現持續性的嚴重腹痛，而非偶發、短暫的抽痛，及任何形式的陰道出血，不論顏色深淺或血量多寡，都應提高警覺，盡速就醫檢查。

本文授權轉載自健康醫療網／記者林則澄報導把握懷孕前100天　醫籲懷孕初期「吃好、睡飽、動夠」策略

