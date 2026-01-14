自由開講》從制度理性看《解聘辦法》修正 為何禁匿名檢舉是必要之惡

◎ 蔡榮捷

討論教育部近日修正《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》，社會輿論多聚焦於「是否限縮檢舉權利」，卻忽略一個更根本的問題：現行教育行政體系，是否有能力、也是否適合，承接大量匿名檢舉所帶來的制度後果？

如果不先釐清制度本質，任何價值辯論都將流於情緒。

請繼續往下閱讀...

一、先談結論：匿名檢舉從來不是教育治理的常態工具

在任何成熟的制度設計中，匿名檢舉都屬於「非常態、補救性、例外性」機制，而非日常治理的主幹。原因很簡單：匿名，意味著責任不可追溯；責任不可追溯，就必然提高制度被濫用的風險。

中小學校事會議改革拍板，教育部於1月12日發布相關辦法，新制強化案件分流、刪除匿名檢舉，並新增輔佐人機制。（資料照）這並非台灣獨有問題。放眼各國教育體系，教師專業評鑑與不適任處理，大多建立在具名、可查證、可對質的程序之上。即便在設有吹哨者制度的國家，匿名舉報也通常僅限於涉及重大違法、公共安全或系統性腐敗的情境，而非日常教育爭議。

教育現場的多數衝突，本質上是專業判斷差異、溝通失衡或價值期待落差，而非刑事問題。將匿名檢舉當成常規工具，本身就是制度錯置。

二、關鍵問題在這裡：台灣教育行政系統「設計上」就無法處理大量匿名檢舉

制度設計要問的，不是「可不可以檢舉」，而是「誰來查？怎麼查？查到什麼程度？」

台灣的教育行政體系，並非司法機關，也不是調查局。校事會議、外聘調查小組、教評會，其設計初衷是處理具體、重大、可舉證的不適任案件，而非承接大量來源不明、事證破碎、動機難辨的匿名指控。

實務上，匿名檢舉一旦啟動正式程序，學校行政能量立刻被抽空：

校長疲於應付、教師長期承壓、學生學習秩序反受影響。最終結果往往是——多數案件不成立，但教育現場已經受傷。

這不是「誰對誰錯」的問題，而是制度負荷超載的必然結果。

三、教育改革本來就不是一條直線，而是滾動修正的過程

有人將此次修正解讀為「教育退步」，這種說法忽略了一個基本事實：所有成功的教育改革，都是不斷修正的結果，而非一次到位的完美設計。

無論是教育鬆綁、課綱改革、教師專業自主，台灣過去二十年的方向，與國際趨勢高度一致——減少行政干預、強化專業判斷、回歸教育本質。

然而，任何制度一旦實施，就必然在現場產生預期外的副作用。當匿名檢舉被制度性放大，導致「小案大辦、濫訴成常態」，修正就不是退縮，而是負責任的治理。

此次《解聘辦法》的調整，正是典型的滾動式政策修正：看見制度失衡，及時校正，而非僵化死守。

四、最後必須談的核心：沒有教師尊嚴，就不可能有教育品質

《師說》有言：「師者，所以傳道、授業、解惑也。」這句話放到今天，仍然適用。

一個教師若長期處在「隨時可能被匿名指控、隨時可能被全面調查」的制度環境中，理性選擇只會剩下一個——保守、不作為、不承擔。

這不是保護壞老師，而是制度逼迫好老師退場。

此次修正強化程序正義、明確分流、要求具名、保障教師在調查中的基本權利，其真正目的，不是為教師「開後門」，而是讓教育現場能夠正常運作，讓教師回到教學本位。

教育部針對校事會議相關修法，國教盟日前發聲明表達支持，並提出4項配套建議。（資料照，國教盟提供）結語

教育制度的成熟，不在於它能處理多少指控，而在於它能否分辨哪些問題該用什麼工具處理。禁止匿名檢舉，不是否定監督，而是讓監督回到制度可承受、專業可判斷的軌道上。

從制度理性出發，教育部這次的修正，不僅合理，而且必要。

（作者為大學教師、台灣基督長老教會二水教會長老、教育行政資深工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法