評論 > 社群

矢板明夫觀點》高市早苗解散國會 挺台、親中路線之爭

究竟，日本要支持挺台、強硬的路線？還是要回到對中妥協？如果自民黨在選舉中獲勝，就等於給了高市一張「民意授權書」，也向北京清楚表明日本社會的立場。
矢板明夫

矢板明夫

2026/01/15 12:30

◎ 矢板明夫

據日本媒體報導，高市早苗首相已正式決定解散國會，並於下個月舉行眾議院選舉。這一決定震動了日本政壇，也將對今後日本的政治走向產生深遠的影響。

矢板明夫觀點》高市早苗解散國會 挺台、親中路線之爭日本首相高市早苗已正式決定解散國會，並於下個月舉行眾議院選舉。（法新社檔案照）
表面上看，日本正處於「多事之秋」。無論是物價、經濟、外交，還是對中國與安全政策，都有大量棘手課題等待處理。在野黨因此批評，高市此時解散國會，等於製造政治空白。但事實上，高市的判斷恰恰相反，她正是為了消除政治空白，才選擇現在出手。

第一個原因，是政權基盤脆弱不利於施政。目前執政的自民黨和日本維新會加起來，才剛好只有233席過半，這樣的「邊緣多數」讓政權極不穩定。只要有一名議員缺席或倒戈，那麼預算案、人事案甚至重要法案，都有被否決的風險。

在各委員會中，執政陣營也常常無法掌握主導權，導致法案卡關。對一位希望推動大刀闊斧改革的首相來說，這樣的局面意味著隨時可能被個別議員要脅。因此，趁內閣支持率仍居高時重新洗牌，爭取「穩定多數」，是高市眼中最理性的選擇。

第二個原因，則是為了整合自民黨內部的反對勢力。高市在去年10月的自民黨總裁選舉中只是險勝，黨內的權力基礎並不牢固。菅義偉、岸田文雄與石破茂三位前首相系統的國會議員，至今仍與她貌合神離，許多重要政策在黨內被暗中牽制。

如果此時解散國會重新選舉，這些議員在選戰中就必須高舉高市的政策爭取選票，等他們再次當選後，就難以再在黨內公開對抗首相的路線，這將大幅提升高市的實際領導力。

矢板明夫觀點》高市早苗解散國會 挺台、親中路線之爭日本眾議院2024年改選，時任首相石破茂（左）帶領下，自民黨大敗，政權極不穩定。（法新社檔案照）
第三個理由，與中國密切相關。高市早苗11月7日在國會中發表支持台灣的明確立場後，中國接連施壓、抗議與騷擾，日本政府承受了不小的壓力。部分媒體與在野黨更不斷要求她收回發言。此時解散國會，其實等於把對中政策交給國民表決。

究竟，日本要支持挺台、強硬的路線？還是要回到對中妥協？如果自民黨在選舉中獲勝，就等於給了高市一張「民意授權書」，也向北京清楚表明日本社會的立場。

這場選舉，不只是權力之爭，更是方向之爭。希望親台、重視民主價值的高市早苗首相，能夠在選舉中取得勝利，為日本帶來一個更穩定、也更堅定的未來。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

