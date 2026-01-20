自由電子報
自由開講》川普「我會不高興」 再掀美中台三方解讀

2026/01/20 11:30

◎ Ace

一句話拋出模糊訊號 美中台關係再被放大檢視

美國總統川普近日接受美國媒體訪問時談及台海情勢，直言「中國是否武力犯台，由習近平決定」，但若北京改變兩岸現狀，他會「很不高興」。相關言論經《紐約時報》曝光後，引發各界對美國對台立場與嚇阻力道的再度討論。

訪談內容中，川普將中國與委內瑞拉、俄羅斯並列比較，試圖說明美國面對的「實質威脅」不同於中國所宣稱的台灣問題。他以誇張語氣描述移民、犯罪與社會問題，藉此否定中國可能仿效其他國家行動的正當性，卻也讓焦點從台海安全轉移到其一貫的內政敘事風格。

「我不高興」式嚇阻 引發外界疑慮

當記者追問習近平是否會以「台灣分裂」作為侵台理由時，川普回應稱，台灣是習近平的「驕傲所在」，是否行動「由他自己決定」，但強調自己已明確表達反對，並相信在其任期內，中國不會動手。這種以個人關係與情緒作為嚇阻基礎的說法，讓不少分析認為，其威嚇力道與戰略清晰度仍顯不足。

值得注意的是，川普再度將台海穩定與「是否由他執政」高度連結，暗示侵台風險取決於美國總統個人，而非制度化承諾，這樣的論述雖符合其政治語言風格，卻也增加盟友對美國長期政策一致性的疑慮。

自由開講》川普「我會不高興」 再掀美中台三方解讀川普直言，「中國是否武力犯台，由習近平決定」。（路透檔案照）

北京照本宣科 回應未出意料

對此，美國駐華府中國大使館發言人劉鵬宇重申「台灣問題純屬中國內政」，屬於北京一貫的制式回應。中方並未正面回應川普的「不高興」警告，反而凸顯其對外宣示主權立場時，早已將美方政治語言視為可預期背景噪音。

整體而言，川普此番談話再次顯示，美中台三方在台海問題上的認知落差依舊存在。對台灣而言，真正關鍵不在於任何領袖是否「不高興」，而在於國際社會是否能以清楚、穩定且具體的行動，共同維持台海現狀與區域和平；當模糊語言被反覆放大，也更突顯台灣自身強化防衛與民主韌性的必要性

（作者為研究生）

