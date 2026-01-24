自由開講》花蓮行 看觀光發展與擴大內需

◎ 廖明輝

政府啟動普發現金一萬元措施，目的在紓緩民生壓力、刺激消費並強化經濟韌性。日前行政院「經濟發展委員會」顧問會議也將「觀光發展」做為擴大內需主軸。關鍵在於，如何讓人民「願意花」且「花得值得」；也在於地方是否準備好接住這波人流與資金流，轉化為產業升級、在地就業與青年返鄉契機。就花蓮而言，它是一個最需要也最有潛力的實驗場域。地理條件雖然不利大量人流快速流動，卻反而保留最原始與真實的自然資源與文化底蘊。當觀光不再只是「看風景」，而是「參與生活」、「理解地方」，那麼花蓮便不只是旅遊目的地，而是價值生成的地方創生基地。普發現金，若能引導全民走一趟花蓮，不僅擴大內需，更擴大對土地、對人的理解與連結。

東海岸台11線公路沿著海岸山脈東側而建，是一條有山有海的景觀道路相當受到遊客喜愛。（資料照）

日前，我選擇將這一萬元用於安排一次歲末小旅行。從板橋搭乘新自強號前往花蓮，體驗太平洋沿岸冬日的風景與地方人情。從福隆穿越漫長黑隧道後、看見龜山島的那一刻起，視野與心境彷彿都被打開。騰雲座艙七成滿座，花蓮站啟程的「山嵐號」也幾乎客滿，顯示台鐵正在努力用差異化服務來滿足多元客群，也為地方帶來流量與消費動能。花蓮轉運站距離火車站不遠，「台灣好行」推出一日遊專車成為串連景點與旅客重要交通網絡。

雖然是平日，台9線山線班車仍客滿，只能改搭台11線海線小巴士，意外地讓我更深入走訪東海岸幾處獨特景點：蕃薯寮、石梯坪、石梯漁港、大石鼻山與石門班哨角。一日遊行程僅需刷悠遊卡680元，便能享受兼具在地解說的司機導覽，讓旅遊過程不只是走馬看花，而是與地理、歷史與土地互動的過程。花蓮「緩慢石梯坪」民宿，前有碧海後有青山，旁邊就是石梯坪漁港，獲選「全台十大必玩民宿」之一。（蕃薯藤提供）

沿途風景壯闊，海岸山脈與太平洋左右相伴成山水美景。而在石梯坪入口草地，藝術家陳俊憲的地景雕塑《彼端的祝福》十分引人矚目。廢棄鋼筋與機械零件編織成人形迎風招展，象徵將祝福托付海風送向遠方。它巧妙融合工業材質與柔美線條，提醒人們思考人與自然的共生。在石梯坪附近，有些傳統餐廳與民宿無法撐過地震後的觀光低谷而關門，但一旁的「緩慢」民宿卻蓋起新館。他們用心款待旅人，打造獨特且永續的旅宿體驗，這種差異正是地方創生的核心—在困境中仍能創新，才有機會形成地方競爭力。搭台11線海線小巴士，可深入走訪東海岸幾處獨特景點：蕃薯寮、石梯坪、石梯漁港；花蓮縣石梯漁港遊客中心。（資料照）

中午到石梯漁港小吃店用餐，用心烹製的小卷米粉美食，為這趟旅程帶來獨特美食體驗。遊客的支持，對石梯漁港的傳統餐廳而言，是蛻變與振興契機；而「緩慢」業者的創新投入，也為遊客提供新選擇，展現地方產業的生命力。

旅行途中，與來自美國、香港的遊客攀談，他們用無人機拍攝台灣風景，盛讚花蓮自然之美與人情味。在大石鼻山下，教會原住民朋友甚至送給美國旅客一大箱運動飲料作為聖誕禮物，外國遊客轉而與全車旅客分享。這段互動，溫暖且真摯，展現台灣旅遊在人的信任與溫度的無形價值。擴大內需政策若能從「創造價值」出發，創造人與土地及文化深度連結的契機，或許這才是擴大內需政策背後，最值得被珍惜的價值。



（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

