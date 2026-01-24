自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》花蓮行 看觀光發展與擴大內需

2026/01/24 15:00

◎ 廖明輝

政府啟動普發現金一萬元措施，目的在紓緩民生壓力、刺激消費並強化經濟韌性。日前行政院「經濟發展委員會」顧問會議也將「觀光發展」做為擴大內需主軸。關鍵在於，如何讓人民「願意花」且「花得值得」也在於地方是否準備好接住這波人流與資金流，轉化為產業升級、在地就業與青年返鄉契機。就花蓮而言，它是一個最需要也最有潛力的實驗場域。地理條件雖然不利大量人流快速流動，卻反而保留最原始與真實的自然資源與文化底蘊。當觀光不再只是「看風景」，而是「參與生活」、「理解地方」，那麼花蓮便不只是旅遊目的地，而是價值生成的地方創生基地。普發現金，若能引導全民走一趟花蓮，不僅擴大內需，更擴大對土地、對人的理解與連結。

東海岸台11線公路沿著海岸山脈東側而建，是一條有山有海的景觀道路相當受到遊客喜愛。（資料照）東海岸台11線公路沿著海岸山脈東側而建，是一條有山有海的景觀道路相當受到遊客喜愛。（資料照）

日前，我選擇將這一萬元用於安排一次歲末小旅行。從板橋搭乘新自強號前往花蓮，體驗太平洋沿岸冬日的風景與地方人情。從福隆穿越漫長黑隧道後、看見龜山島的那一刻起，視野與心境彷彿都被打開。騰雲座艙七成滿座，花蓮站啟程的「山嵐號」也幾乎客滿，顯示台鐵正在努力用差異化服務來滿足多元客群也為地方帶來流量與消費動能。花蓮轉運站距離火車站不遠，「台灣好行」推出一日遊專車成為串連景點與旅客重要交通網絡。

雖然是平日，台9線山線班車仍客滿，只能改搭台11線海線小巴士，意外地讓我更深入走訪東海岸幾處獨特景點：蕃薯寮、石梯坪、石梯漁港、大石鼻山與石門班哨角。一日遊行程僅需刷悠遊卡680元，便能享受兼具在地解說的司機導覽，讓旅遊過程不只是走馬看花，而是與地理、歷史與土地互動的過程花蓮「緩慢石梯坪」民宿，前有碧海後有青山，旁邊就是石梯坪漁港，獲選「全台十大必玩民宿」之一。（蕃薯藤提供）花蓮「緩慢石梯坪」民宿，前有碧海後有青山，旁邊就是石梯坪漁港，獲選「全台十大必玩民宿」之一。（蕃薯藤提供）

沿途風景壯闊，海岸山脈與太平洋左右相伴成山水美景。而在石梯坪入口草地，藝術家陳俊憲的地景雕塑《彼端的祝福》十分引人矚目。廢棄鋼筋與機械零件編織成人形迎風招展，象徵將祝福托付海風送向遠方。它巧妙融合工業材質與柔美線條，提醒人們思考人與自然的共生。在石梯坪附近，有些傳統餐廳與民宿無法撐過地震後的觀光低谷而關門，但一旁的「緩慢」民宿卻蓋起新館。他們用心款待旅人，打造獨特且永續的旅宿體驗，這種差異正是地方創生的核心—在困境中仍能創新，才有機會形成地方競爭力。搭台11線海線小巴士，可深入走訪東海岸幾處獨特景點：蕃薯寮、石梯坪、石梯漁港；花蓮縣石梯漁港遊客中心。（資料照）搭台11線海線小巴士，可深入走訪東海岸幾處獨特景點：蕃薯寮、石梯坪、石梯漁港；花蓮縣石梯漁港遊客中心。（資料照）

中午到石梯漁港小吃店用餐，用心烹製的小卷米粉美食，為這趟旅程帶來獨特美食體驗。遊客的支持，對石梯漁港的傳統餐廳而言，是蛻變與振興契機；而「緩慢」業者的創新投入，也為遊客提供新選擇，展現地方產業的生命力。

旅行途中，與來自美國、香港的遊客攀談，他們用無人機拍攝台灣風景，盛讚花蓮自然之美與人情味。在大石鼻山下，教會原住民朋友甚至送給美國旅客一大箱運動飲料作為聖誕禮物，外國遊客轉而與全車旅客分享。這段互動，溫暖且真摯，展現台灣旅遊在人的信任與溫度的無形價值。擴大內需政策若能從「創造價值」出發，創造人與土地及文化深度連結的契機，或許這才是擴大內需政策背後，最值得被珍惜的價值。


（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書