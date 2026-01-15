自由電子報
評論 > 投書

自由開講》辛柏毅那一聲「跳傘」，台灣接住了嗎？

2026/01/15 17:00

◎ 張厚光

飛官辛柏毅（右）過去在清泉崗基地舉行的航空嘉年華中，與參觀民眾親切互動。（取自台中市政府網站）飛官辛柏毅（右）過去在清泉崗基地舉行的航空嘉年華中，與參觀民眾親切互動。（取自台中市政府網站）

那是一個極短的瞬間。

雷達高度急降、方向迷失，飛官辛柏毅上尉在通話中高喊三次「跳傘」，雷達光點消失。這一夜，牽動了整個社會的心。

但這起事件不該只被理解為單純的事故，更不只是技術或人為的責任歸屬問題。它真正提醒台灣的，是一個更根本的問題：當制度延遲發生時，我們是否有能力接住第一線？

從F-16V失事看國防延邊境的真正升級議題

據目前公開消息，6日晚間天氣報告調度標準，飛官資歷正常，訓練流程亦無異常。若後續確認與「空間迷向」或防撞地系統尚未完成整合有關，則顯示問題不在個人，而在製度上憂於風險

事實上，撞防地系統早在2018年事故後就已規劃採購，卻未能完成多年未能實現實機整合；F-16V新機延宕交付，使整體升級進度提前拉長；而台灣具體定位為“亞太維修中心”，卻仍停留在維修工作，未能進一步掌握深度系統整合能力。

這些都指向同一件事：台灣的國防，長期被視為「買回來的裝備」，而不是「自己掌握的系統」

F-16V延遲交機，再次引發社會質疑：「我們不是已經付款了嗎？」但在當前全球軍工產能全面吃緊的現實下，只付錢，往往意味著只能排隊。烏克蘭戰爭、以哈衝突、補充自身庫存重建，讓美國軍工體系長期超載、延宕不只成為結構性現象。

真正的問題，不是美國是否重視台灣，而是台灣是否仍將自己置於「護照買家」的位置。

成熟的安全合作，不僅是交貨，而是當產線受阻時，能否共同分擔、共同解決。台灣其實並非沒有籌碼。漢翔與本土航太供應鏈，已具備軍機結構件、航電整合與軍規維修能力；F-16亞太維修中心，也有條件升級為更高層次的供應鏈與系統整合平台。

從F-16V失事的教訓中，台灣應反思如何從被動買家的位置，升級至共同打造能力者。（資料照）從F-16V失事的教訓中，台灣應反思如何從被動買家的位置，升級至共同打造能力者。（資料照）

因此，在延宕之後，台灣應提出更進一步的合作方向：包括部分F-16V解決或零關係組件在台生產關鍵系統由台美共同完成整合測試，以及將延遲補償轉化為技術、訓練與產線能力的提升。不是施壓，更不是反美，而是讓合作更符合台灣相關的戰略位置。

從一名飛官在雲中的呼叫來看，我們應該看到的是整條「國防製造鏈」是否堅固。如果台灣能夠掌握關鍵產線與系統能力，外部延遲就不會直接轉化為第一線的風險。

台灣不能鬆懈，因為威脅是真實存在的；但台灣也不需要恐慌，因為我們並非沒有能力。真正危險的，不是延宕本身，而是把延宕當無法改變的命運。

那一聲「跳傘」，不只是求生的呼喊，也是在問：這個國家，是否準備好接住自己的人？

答案，取決於我們是否願意把防禦，從「購買裝備」，升級為「共同打造能力」。

當台灣開始這樣做時，防禦就不再是防禦，而是小島持續不斷的力量。

（作者出租於漢翔航空）

《自由開講》是提供民眾對話的電子論壇，無論是對政治、經濟或社會、文化新聞熱點，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎大家踴躍投稿等。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附上真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報已錄取及刪除修改權，不付稿酬；錄取與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

