投書

自由開講》有床無人不是意外 是政策漏算退休黃金人力的結果

2026/01/24 09:30

◎ 謝旻憲

長照缺工 樂齡學習應回到人力主戰場

台灣長照體系正陷入結構性悖論：全台住宿式長照床位超過11萬張，卻因人力不足出現近兩成空置率，形成「有床不敢收」的荒謬現象。長照3.0雖提出補助加碼與醫養合一，但在護病比嚴格、人力來源單一與通膨成本上升的夾擊下，中小型機構普遍苦撐，近2萬張床位被迫閒置，問題已非個別經營不善，而是制度性失靈

數據已清楚示警。照顧服務人力自長照2.0上路後，曾由2.5萬人成長至約10萬人，但近三年幾乎停滯：2023年僅成長1.6%，2024年居家服務員更只增加約700人。年輕人力被醫院與居服單位吸走，住宿型機構反而成為「訓練所」，留不住人；醫養合一上路後，行政與文書負擔增加，也進一步壓縮實際照顧時間，形成惡性循環。

退休人口潮具備穩定心態、生活經驗與高度責任感，正是長照現場最需要、卻未被納入人力規劃的「黃金人力」；示意圖。（圖取自freepik）退休人口潮具備穩定心態、生活經驗與高度責任感，正是長照現場最需要、卻未被納入人力規劃的「黃金人力」；示意圖。（圖取自freepik）然而，被政策長期忽略的另一端，正出現龐大的潛在人力來源——退休人口潮。2023年台灣65歲以上人口已達429萬人，2024年退休離職者約11萬人，創16年新高，預估2025至2026年將迎來高峰，兩年合計可能達35萬人。這群健康退休者，具備穩定心態、生活經驗與高度責任感，正是長照現場最需要、卻未被納入人力規劃的「黃金人力」。

樂齡學習，具備成為銜接這股人力的關鍵平台潛力。全台約370所樂齡學習中心，已累積健康促進與社會參與的課程能量，若在政策引導下，逐步試行結合移位技巧、失智理解與人文陪伴等模組化培訓，可望成為長照人力培育的前端入口。2023年參與人數約16.6萬人，雖僅占中高齡人口約2%，卻顯示出穩定且可擴大的學習基礎。

參考日本「生涯學習結合照護支援」與韓國銀髮人力再設計模式，透過短期訓練、角色分工與彈性工時，引導健康高齡者投入非醫療性照護與陪伴服務，可分擔約20%至30%的照護工作負荷，特別是在夜間與陪伴支持上更具彈性。若我國能以樂齡學習作為試行場域，逐步建立培訓、銜接與留任機制，將有機會為長照體系引入穩定的新興人力。

長照的危機，從來不是床位不夠，而是人力政策視野太窄；圖為新北市政府高齡長期照顧處。（資料照）長照的危機，從來不是床位不夠，而是人力政策視野太窄；圖為新北市政府高齡長期照顧處。（資料照）問題不在「能不能」，而在「政策要不要接」。政府應將長照人力政策從需求端補破網，轉向供給端系統設計：擴充培訓補助、調整護病比計算、建立免稅再就業與全國媒合平台，並另撥專款推動樂齡長照培訓。長照的危機，從來不是床位不夠，而是人力政策視野太窄。當退休者被視為解方，而非福利對象；當樂齡學習被拉回人力主戰場，長照體系才有可能止血、回穩，甚至轉型。這不是空談，而是一項已有數據、只差決策的即戰方案。

（作者為苗栗縣樂齡學習示範中心執行長&國立暨南國際大學、諮商心理與人力資源發展學系兼任助理教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

