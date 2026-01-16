自由電子報
評論 > 投書

自由開講》當免費午餐遇上零食狂歡：教室裡失控的飲食革命

2026/01/16 07:30

◎ 林鍾勇

臺北市長蔣萬安宣布國中小營養午餐全面免費，各縣市紛紛跟進這場「福利競賽」。然而，這場政治盛宴的背後，學生一手接過免費午餐的福利，另一手卻在課堂上解鎖了全天候的零食狂歡，教育的時間秩序在學生自主的美名下一寸寸崩解。臺北市長蔣萬安宣布國中小營養午餐全面免費，各縣市紛紛跟進。（資料照）臺北市長蔣萬安宣布國中小營養午餐全面免費，各縣市紛紛跟進。（資料照）

自從2022年早自習改為彈性，學生只需第一節到班，但教室裡近半數的學生都在吃早餐。身為導師想約束，卻發現課堂飲食已被教育部劃為生理需求，成了班級經營的難題。這不只是造成首堂課的混亂，遲到的學生，甚至在第二節課繼續進食；就別提接下來又是一陣餅乾、糖果的秘密傳遞。

當免費的午餐送到教室，諷刺的是，許多人早已被前幾節課的零食填飽了胃，延宕到午休鐘響「安靜吃東西」成了新常態。下午的教室更如便利商店，分享包餅乾左右傳遞。筆者翻遍校規，方知課堂飲食的處罰門檻已被提高到「影響教學秩序」──吃東西本身不犯法，要吃得影響他人才算犯法當免費的午餐送到教室，諷刺的是，許多人早已被前幾節課的零食填飽了胃，延宕到午休鐘響「安靜吃東西」成了新常態；示意圖。（圖取自freepik）當免費的午餐送到教室，諷刺的是，許多人早已被前幾節課的零食填飽了胃，延宕到午休鐘響「安靜吃東西」成了新常態；示意圖。（圖取自freepik）

這是一場系統性的失序。政策一面提供免費午餐，一面卻放任零食文化蛀蝕課堂紀律；一面取消早自習給予自由，一面卻未教會學生的時間管理當「學生自主」淪為放任，「生理需求」變成擋箭牌，教育的底線就在這種讓步中逐漸消失。尤可議者，當混亂浮現，完美的卸責迴圈開始運轉：政策製造問題，問題歸咎現場，最終教師成了「麻煩製造者」。

免費午餐的美意，其德政是否真能保障學生營養？而今教育現場，似乎已經給出了答案。教育改革的重點不應只是提供福利，更在重塑健康的飲食文化與學習節律。若老師們每節課都在糾結是否該處理學生飲食問題，甚至可能導致師生衝突時，我們失去更多的是對教學品質的的堅持。若不正視這場教室裡的飲食革命，再豐盛的免費午餐，也養不出專注學習的下一代。

（作者為國立高職導師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

