自由開講》共軍頻穿越宮古海峽 軍演的區域牽制意圖浮現

2026/01/22 20:00

◎ Lin

軍演動線顯示的不只是對台施壓

日本防衛省指出，中國解放軍自去年12月29日起，連續兩天在台灣周邊進行大規模軍事演習，期間多次動用軍機與軍艦穿越宮古海峽，進出東海與太平洋。相關動向被日方研判與軍演高度相關，並非單一航行行為，而是具有明確戰略指向的整體部署。

宮古海峽向來被視為第一島鏈中，少數可供大型艦機自由進出太平洋的重要通道。解放軍在軍演前後密集穿越該海域，顯示其行動重點不僅限於台灣周邊，更延伸至對外部勢力可能介入的預置應對。

自由開講》共軍頻穿越宮古海峽 軍演的區域牽制意圖浮現殲-16戰機，是中國環台軍演中主力機種，航程遠且載彈量大。示意圖。（國防部提供）
結合空海行動 強化聯合作戰測試

根據日方說明，中國除動用多架轟炸機與戰鬥機通過宮古海峽外，也同步派遣多艘水面艦艇進入太平洋，並在不同時點完成會合後再返回東海。多名日本政府相關人士指出，這樣的空海協同行動，應視為演習的一環，目的在於模擬台海衝突情境下，牽制可能自太平洋方向馳援的美軍兵力。

自由開講》共軍頻穿越宮古海峽 軍演的區域牽制意圖浮現中國遼寧號航艦於去年12月穿越宮古海峽，就在沖繩群島東方海域活動。（路透檔案照）
 這類操作顯示，共軍正持續測試跨區域調動、聯合作戰與航道控制的能力，並透過實際行動累積對第一島鏈關鍵節點的運用經驗。

台海與東海連動 區域壓力同步升高

值得注意的是，與台海軍演幾乎同步，中國海警船也持續在尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊活動，且多艘船隻搭載機砲，在日本領海外側水域長時間航行。日方統計，中國船隻2025年間在該海域出現的天數已達357天，創下近十多年新高。

此一發展顯示，中國對周邊海域的施壓，並非單點行動，而是透過台海、東海與第一島鏈多線並進，逐步提高存在感與常態化操作程度

制度化壓力測試 考驗區域應對韌性

整體來看，解放軍穿越宮古海峽的行動，並非單純展示軍力，而是結合軍演、航道運用與灰色地帶操作的綜合測試。其目的，在於提升對區域情勢的掌控力，同時觀察周邊國家與美軍的反應節奏

中國海警船也持續在尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊活動，且多艘船隻搭載機砲，在日本領海外側水域長時間航行。（法新社檔案照）中國海警船也持續在尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊活動，且多艘船隻搭載機砲，在日本領海外側水域長時間航行。（法新社檔案照）對台灣與周邊國家而言，這類動態再次提醒，區域安全已呈現高度連動狀態。因應之道，不在於過度解讀單一軍事動作，而在於持續強化情監偵能力、與夥伴國家共享資訊，並以制度化、穩定的方式回應挑戰

冷靜觀察、持續準備 才是長期關鍵

共軍環台軍演與頻繁穿越宮古海峽，反映的是北京對第一島鏈戰略環境的長期經營，而非短期衝動。面對此一趨勢，維持冷靜判斷、精準研析其戰略意圖，並穩健提升自身防衛與合作能力，仍是確保區域穩定的核心方向。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

