自由開講》美工刀釀關西機場停擺 台灣安全政策如何補強

◎ 陳琪

日本關西機場4日晚間傳出，機場安全管制區內的免稅商店疑似「遺失美工刀」，全場旅客臨時重新進行安檢，導致部分航班異動。（照片由網友「Chienai Liang」授權提供，本報合成）日本關西國際機場日前因管制區內疑似遺失一把美工刀，全面升高警戒，要求航廈內人員與旅客重新接受安全檢查，導致多個航班延誤甚至取消，對旅客與航空營運造成明顯衝擊。事件本身並不複雜，卻在高度敏感的航空安全體系中迅速放大，成為影響整體運作的系統性問題。

這起事件提醒台灣，機場安全治理的重點已不只是前端安檢，而是整體風險管理架構是否完整。現代機場是一個高度複合的場域，涵蓋航空公司、地勤、商業店鋪、清潔與維修外包人員等多元角色。若安全政策仍以旅客為唯一核心，忽略內部人員與進駐單位的管理，就容易形成結構性盲點。台灣在推動機場智慧化與容量擴充的同時，必須同步升級安全治理思維，將內部控管正式納入國家級交通安全政策的一環。

其次，制度設計上必須更明確區分責任層級。高風險基礎設施最忌諱責任模糊，因為一旦事故發生，追究困難本身就會削弱嚇阻效果。台灣在機場管理政策上，可考慮透過契約與法規設計，清楚界定機場管理單位、進駐商家與外包廠商的安全責任，並將安全表現納入續約與評鑑機制。這不是為了重罰，而是讓安全成為營運資格的一部分，而非附屬要求。台灣在機場管理政策上，可考慮透過契約與法規設計，清楚界定機場管理單位、進駐商家與外包廠商的安全責任；示意圖。（昇恆昌提供）

第三，從公共治理的角度看，安全文化的建立必須制度化，而非事件驅動。許多安全事故並非因規定不存在，而是因規定未被內化。台灣的機場安全政策，應更重視長期教育與訓練機制，例如定期的跨單位安全演練、情境模擬與案例回饋，讓不同角色理解自身行為如何影響整體系統。這類投資短期內看不出成效，卻是降低人為疏失最有效的方式。

此外，事件也顯示，安全政策需要與營運韌性一併規劃。全面重新安檢雖是必要手段，但若缺乏分級應變與替代流程，對運量大的樞紐機場而言，衝擊極為劇烈。台灣可思考建立更細緻的風險分級與應變標準，在確保安全底線的前提下，避免每一次異常都必須動用最高層級的處置，提升系統在突發狀況下的彈性。

再從公共溝通層面看，安全政策的正當性，來自透明與可理解。旅客對延誤的不滿，往往源於資訊不足，而非安全措施本身。台灣在機場安全治理上，應將資訊揭露與即時溝通視為政策設計的一部分，透過清楚說明處置邏輯與進度，降低恐慌與猜測，這本身也是維持公共秩序的重要工具。旅客對延誤的不滿，往往源於資訊不足，而非安全措施本身；示意圖。（資料照）

這起事件凸顯的不是單一管理疏失，而是高密度交通樞紐在風險治理上的結構挑戰。對台灣來說，真正的政策課題不在於是否會遇到類似狀況，而在於制度是否足以承受衝擊並迅速回復運作。當安全治理從被動應變，轉為前瞻規劃與制度化管理，機場才能在高運量與高風險並存的情況下，維持長期穩定與社會信任。

（作者為自由業）

