自由開講》韓電子入境卡「中國台灣」標示下的分裂現場

技術介面，承載的不是中立

南韓電子入境卡系統將台灣標示為「中國（台灣）」，官方或許視其為行政或技術選項，但對當事人而言，這並非單純分類，而是一種政治表態。這項標示迅速引發台灣社會反彈，也在無意間揭露：國家制度的選擇，往往快於社會價值的共識。反紫光運動成員許美華指出，一名半導體產業高階主管因此取消原定赴韓行程，並清楚向韓國合作夥伴說明原因——不是商務安排，而是無法接受「中國台灣」的定位。

拒絕配合，本身就是一種溝通

南韓電子入境卡系統不論入境、出境資料中的國家選項，一直將台灣列為「中國（台灣）」。（擷取自南韓電子入境卡申請系統）值得注意的是，這樣的選擇並未破壞合作關係。相反地，韓國客戶表達理解，甚至對政府處理方式感到歉意。這顯示，在官方語言之外，企業與個人仍保有判斷空間，也能辨識什麼是必要妥協、什麼是越線行為。幾天後，這名主管更收到一封來自韓國客戶友人「J先生」的長信。信件語氣溫和，卻立場清楚。

民間視角，補上政府沒說的話

J先生在信中表示，自己支持台灣，也坦言對韓國現任政府的親中傾向感到不安。他指出，韓國社會並非鐵板一塊，反對聲音長期存在，只是未必被充分呈現。這封信，讓事件不再只是台韓之間的誤會，而是浮現一個更廣泛的現象：當政府因地緣政治選擇模糊，民間仍試圖守住價值的清晰度。

民主經驗，跨越國界的理解

許美華轉述，這名台灣主管對信件內容感到意外，也深受觸動。他指出，韓國長期面對北韓威脅，台灣則承受來自中國的全面壓力，兩者情境不同，卻共享對民主脆弱性的深刻理解。他在回信中寫道，台灣是他的家，為了這個島嶼的未來不會停止努力；這樣的信念，他相信韓國人同樣熟悉。韓國長期面對北韓威脅，台灣則承受來自中國的全面壓力，兩者情境不同，卻共享對民主脆弱性的深刻理解；示意圖。（取自Freepik）

當行政語言失準，社會正在校正

「中國（台灣）」的標示，或許仍會留在系統中一段時間，但這起事件顯示，政治語言並非只能自上而下流動。透過一次拒絕、一封信、一段跨國對話，社會正在進行自己的校正。最終，真正被看見的，不只是標示錯誤，而是在強權敘事壓力下，仍選擇不隨波逐流的那些人。

（作者為研究生）

