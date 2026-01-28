自由開講》從中國—非盟對話 看北京對台「敘事工程」

◎ Zoro

中國外交部長王毅。（路透檔案照）

多邊外交場合成宣傳舞台 對台表述再度被寫入公報

中國外交部長王毅8日於衣索匹亞出席「中國—非盟第九次戰略對話」，會後聯合新聞公報再度納入「一個中國原則」相關表述，宣稱台灣是中國領土不可分割的一部分。類似內容並非首次出現，而是北京長期在國際與區域組織中，透過制式語言反覆堆疊對台政治主張的慣例操作。

此次會議搭配2026年「中非人文交流年」開幕，結合歷史情感、文化交流與發展合作，讓政治立場包裹在友好與合作敘事之中，使相關表態看似自然、例行，卻實質服務於北京的核心利益。

「全球南方」話語下的政治交換

公報中，中非雙方高調強調同屬「全球南方」，主張在國際事務中相互支持、捍衛彼此重大關切。這類語言，實際上為中國換取政治背書提供正當性框架，使台灣議題被納入「支持彼此核心利益」的交換邏輯，而非基於事實或國際共識的討論。

在經貿、零關稅、現代化合作與非洲《2063年議程》等議題之外，對台表述被悄然置入，顯示北京善於利用合作誘因，將政治立場制度化、文件化，進一步擴散至國際文件體系。

高舉國際法 卻避談台海現實

值得玩味的是，聯合公報一方面強調「以國際法為基礎的國際秩序」，呼籲尊重主權與領土完整，並對委內瑞拉局勢表達關切；另一方面，卻對台海長期存在的和平現狀、台灣民主治理與人民意志隻字未提，突顯北京對「國際法」的高度選擇性詮釋。

這種話術並非針對台灣社會，而是鎖定國際受眾，透過反覆重申，試圖在輿論與文件層面製造「已成定論」的印象。

中國—非盟戰略對話聯合新聞公報，將政治立場包裹在友好與合作敘事之中。（擷取自《新華網》）

政治表態不等於現實改變

整體而言，中國—非盟戰略對話中的對台表述，更像是一場外交話語的累積工程，而非台海局勢的實質轉折。相關聲明反映的是中國動員外交資源、塑造敘事優勢的能力，並不改變台灣實際存在的民主體制與國際互動。

對台灣而言，面對這類政治性背書，關鍵不在逐字反駁每一份公報，而在持續以實質合作、價值連結與制度透明，讓國際社會理解：外交文件中的政治用語，無法抹去台灣社會真實運作的事實，也無法替代台海和平所需的理性與克制。

（作者為研究生）

