自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》賴總統示警：中共滲透全面化 黑幫、介選成國安破口

2026/01/25 20:00

◎ Nami

總統賴清德表示，台灣正面臨來自中共長期且系統性的滲透，嚴重威脅我國家與社會安全。（資料照）總統賴清德表示，台灣正面臨來自中共長期且系統性的滲透，嚴重威脅我國家與社會安全。（資料照）

選舉不再只是政治競爭 國安防線首當其衝

總統賴清德出席調查局結業典禮時直言，台灣正面臨來自中共的長期且系統性威脅，未來不論九合一選舉、總統大選，甚至每一場民主投票，都可能成為境外敵對勢力介入的目標。選舉已不再只是政黨競爭，而是國家安全的第一道防線。

賴清德指出，中共不僅透過認知作戰與假訊息操作，更結合人工智慧與新興科技，試圖影響選民判斷、干擾民主運作，要求調查局將反介選列為長期核心任務。

幫派組織成在台協力者 內部滲透浮上檯面

總統特別點名，幫派組織不只是治安問題，更可能被中共吸收、利用，成為在台協力者，形成內外合流的滲透網絡。黑幫涉及金流、暴力、毒品、槍械與詐騙，若再被政治勢力操弄，對社會秩序與國安造成的傷害將倍數放大。

他強調，面對這類威脅，執法單位必須主動出擊，全面、持續掃蕩黑幫勢力，切斷其與境外敵對勢力的連結，嚴懲嚴辦、絕不寬貸。

民主防衛不能破口 主權是前提

賴清德直言，沒有主權，台灣將失去一切；沒有民主，台灣將失去存在的價值。反統戰、反滲透、反併吞不是口號，而是確保台灣能持續運作的必要工程，必須建構完整、可長可久的民主防衛機制。

他也呼籲社會凝聚共識與信任，理解國安工作不是限制民主，而是守護民主的必要手段。

掃黑、反詐、肅貪 三管齊下

針對詐騙猖獗問題，賴清德形容其為全民公敵，並要求執法成果必須讓人民「看得到、感受得到」。在肅貪方面，他重申依法辦案、不分黨派、不論身分，同時提醒調查人員行使公權力須秉持「勿枉勿縱」原則。

整體來看，賴清德此番談話釋出明確訊號：中共滲透已從外部壓力，轉為結合黑幫、科技與選舉操作的複合式威脅。守住台灣民主與主權，必須同時強化國安、治安與社會韌性，任何一個破口，都可能被敵對勢力利用。

中共滲透已從外部壓力，轉為結合黑幫、科技與選舉操作的複合式威脅；示意圖。（路透檔案照）中共滲透已從外部壓力，轉為結合黑幫、科技與選舉操作的複合式威脅；示意圖。（路透檔案照）

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書