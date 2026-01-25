自由開講》賴總統示警：中共滲透全面化 黑幫、介選成國安破口

◎ Nami

總統賴清德表示，台灣正面臨來自中共長期且系統性的滲透，嚴重威脅我國家與社會安全。（資料照）

選舉不再只是政治競爭 國安防線首當其衝

總統賴清德出席調查局結業典禮時直言，台灣正面臨來自中共的長期且系統性威脅，未來不論九合一選舉、總統大選，甚至每一場民主投票，都可能成為境外敵對勢力介入的目標。選舉已不再只是政黨競爭，而是國家安全的第一道防線。

賴清德指出，中共不僅透過認知作戰與假訊息操作，更結合人工智慧與新興科技，試圖影響選民判斷、干擾民主運作，要求調查局將反介選列為長期核心任務。

幫派組織成在台協力者 內部滲透浮上檯面

總統特別點名，幫派組織不只是治安問題，更可能被中共吸收、利用，成為在台協力者，形成內外合流的滲透網絡。黑幫涉及金流、暴力、毒品、槍械與詐騙，若再被政治勢力操弄，對社會秩序與國安造成的傷害將倍數放大。

他強調，面對這類威脅，執法單位必須主動出擊，全面、持續掃蕩黑幫勢力，切斷其與境外敵對勢力的連結，嚴懲嚴辦、絕不寬貸。

民主防衛不能破口 主權是前提

賴清德直言，沒有主權，台灣將失去一切；沒有民主，台灣將失去存在的價值。反統戰、反滲透、反併吞不是口號，而是確保台灣能持續運作的必要工程，必須建構完整、可長可久的民主防衛機制。

他也呼籲社會凝聚共識與信任，理解國安工作不是限制民主，而是守護民主的必要手段。

掃黑、反詐、肅貪 三管齊下

針對詐騙猖獗問題，賴清德形容其為全民公敵，並要求執法成果必須讓人民「看得到、感受得到」。在肅貪方面，他重申依法辦案、不分黨派、不論身分，同時提醒調查人員行使公權力須秉持「勿枉勿縱」原則。

整體來看，賴清德此番談話釋出明確訊號：中共滲透已從外部壓力，轉為結合黑幫、科技與選舉操作的複合式威脅。守住台灣民主與主權，必須同時強化國安、治安與社會韌性，任何一個破口，都可能被敵對勢力利用。

中共滲透已從外部壓力，轉為結合黑幫、科技與選舉操作的複合式威脅；示意圖。（路透檔案照）

（作者為研究生）

