評論 > 投書

自由開講》 馬杜羅被捕後 為何親中敘事站不住腳？

2026/01/20 18:00

◎ 蕭錫惠

2026年，美國以軍事行動閃電逮捕委內瑞拉總統馬杜羅夫婦。這不只是一場拉美的地緣政治震盪，更是一個極具警示意味的訊號：美國重啟了1989年對付諾瑞嘉時的「政權犯罪化」（Regime Criminalization）模式。當這套劇本重返國際舞台，其衝擊波不僅震懾了加拉加斯，更直指北京中南海，以及台灣內部那些仍試圖替北京擦脂抹粉的政治論述。

一、習近平的恐懼：核按鈕保護不了獨裁者的肉身

對習近平而言，馬杜羅被捕帶來的震撼，遠超乎單純的軍事平衡。這直接粉碎了「主權即護身符」的獨裁神話。過去北京或許認為，擁核大國的地位足以讓美國忌憚，但馬杜羅事件揭示了一個新現實：核威懾或許能保衛國土不被佔領，卻無法保證獨裁者個人的肉身安全核威懾或許能保衛國土不被佔領，卻無法保證獨裁者個人的肉身安全；委內瑞拉總統馬杜羅被捕。（路透檔案照）核威懾或許能保衛國土不被佔領，卻無法保證獨裁者個人的肉身安全；委內瑞拉總統馬杜羅被捕。（路透檔案照）

一旦政權被定性為「犯罪集團」，領導人就不再是受外交禮節保護的談判對象，而是可被「外科手術式」移除的目標。這將在習近平心中植入三種無法揮去的焦慮：

斬首焦慮：美國證明了它具備在「非全面開戰」情境下，精準處理特定領導人的意願與能力。

忠誠鏈斷裂：馬杜羅身邊號稱銅牆鐵壁的安保體系失效，意味著在強大的外部壓力與賞金誘惑下，體制內部的「忠誠」極其脆弱。

去主權化的孤立：當國家元首被降格為刑事罪犯，北京最擅長操作的「民族主義」與「外交抗議」將瞬間失去著力點。

二、戰爭風險的重新評估：個人生存高於國家野心

在現代戰爭中，風險已不再僅限於前線的勝敗，而在於最高領導人是否會成為無人機或特種行動的直接獵物；圖為台海緊張情勢示意圖。（路透檔案照）在現代戰爭中，風險已不再僅限於前線的勝敗，而在於最高領導人是否會成為無人機或特種行動的直接獵物；圖為台海緊張情勢示意圖。（路透檔案照）正因如此，這類事件反而可能遏制習近平對台動武的衝動。發動台海戰爭，等同於主動將自己推入「個人責任化」的快車道。在現代戰爭中，風險已不再僅限於前線的勝敗，而在於最高領導人是否會成為無人機或特種行動的直接獵物。對於極權統治者而言，權力是為了享受與支配，若戰爭的代價是讓自己成為下一個諾瑞嘉或馬杜羅，這種「拿命換島」的賠本生意，正是他們最深層的恐懼。

三、親中論述的破產：疑美論的終結

與此同時，這記重拳也徹底擊碎了台灣內部的親中與疑美論述。長期以來，部分政治勢力販賣「美國不可靠」、「小國只能向強權低頭」的失敗主義，甚至暗示向中國靠攏才是避險之道。

然而，馬杜羅事件抽掉了這套邏輯的底板。事實擺在眼前：美國不只會制裁，更願意承擔風險，對現任獨裁者進行物理性的「清除」。如果美國連遠在拉美的委內瑞拉都敢如此雷霆手段，所謂「美國不敢為了台灣得罪北京」的說法，顯得蒼白無力。這證明了美國的紅線不僅存在，而且具備致命的執行力。如果美國連遠在拉美的委內瑞拉都敢如此雷霆手段，所謂「美國不敢為了台灣得罪北京」的說法，顯得蒼白無力；美轟炸委內瑞拉最大的軍事設施。（法新社檔案照）如果美國連遠在拉美的委內瑞拉都敢如此雷霆手段，所謂「美國不敢為了台灣得罪北京」的說法，顯得蒼白無力；美轟炸委內瑞拉最大的軍事設施。（法新社檔案照）

四、國民黨與親中派的定位危機

對國民黨及相關政治光譜而言，這不僅是論述失靈，更是角色定位的毀滅。當國際秩序將中共視為潛在的「犯罪化政權」，親中政客自詡的「溝通橋梁」角色，將瞬間轉變為自由世界的「制度破口」。年輕世代勢必會發出靈魂拷問：既然文明世界已準備對獨裁者動手，為何台灣還有人急著要替未來的戰犯找退路？

結語

最殘酷的現實是，台海問題的本質已不再是「美國會不會幫台灣」，而是「誰會被定義為需要清除的問題」。習近平害怕的不是台灣的導彈，而是自己被釘上歷史的恥辱柱；而台灣親中論述最危險之處，在於他們仍活在舊時代的幻想中，誤以為向強權磕頭就能換來平安，卻沒看見那個強權本身的脖子上，早已懸著一把達摩克利斯之劍。

（作者為自由撰稿人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

