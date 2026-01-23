自由電子報
自由開講》 挺烏「志願者」聯盟成形 台灣可學到什麼

2026/01/23 12:30

◎ 陳裕翔

巴黎峰會後釋出的安全訊號

近日在巴黎舉行的國際峰會，聚集超過30國領導人與高層代表，討論如何在戰事長期化的背景下，為烏克蘭建立更穩定、可持續的安全保障機制。會中，法國與英國表態，願在特定條件下派遣部隊並持續提供軍事裝備，美國也首次對多邊安全保障架構表達支持，顯示一種由多國自發參與、彈性運作的志願者聯盟正在成形。這場峰會不僅影響歐洲安全布局，也為身處其他地緣風險區域的國家提供了重要參考。

自由開講》 挺烏「志願者」聯盟成形 台灣可學到什麼主要由歐洲國家組成的挺烏「志願者聯盟」於1月6日在巴黎召開峰會，美國代表也首度表態，支持為烏克蘭共同提供安全保障。圖為出席峰會的法國總統馬克宏（中）、烏克蘭總統澤倫斯基（左三）、英國首相施凱爾（右二）、義大利總理梅洛尼（右一）。（法新社檔案照）

首先，志願者聯盟的出現，反映出當前國際安全環境的一個現實狀況：在政治與法律條件尚未成熟之前，正式同盟往往難以及時回應安全威脅。烏克蘭至今未能納入北約體系，只能依賴願意承擔政治與軍事成本的國家，透過實質行動提供支持。這提醒台灣，安全保障未必只存在於單一、具法律拘束力的條約之中，更可能來自多層次、持續累積的合作關係。能否讓夥伴國家理解台灣安全的重要性，並將其視為自身利益的一部分，是長期外交與安全政策的重要課題。

其次，英法對派兵與軍事支援的表態，顯示安全承諾的可信度，來自是否願意承擔實際成本。相較於僅止於聲明的支持，涉及兵力、裝備與風險承擔的行動，更能形成具體的嚇阻效果。對台灣而言，這意味著爭取國際支持時，不能僅停留在價值或理念的層次，而必須透過具體合作，讓夥伴清楚看到台灣在區域安全、科技產業鏈與民主治理上的實質貢獻，進而提升支持的穩定性與持久度。

英國啟動「夜幕」（Nightfall）計畫，為烏克蘭研發新型陸基彈道飛彈。英媒披露該飛彈射程涵蓋莫斯科，具備快速連發與報復性打擊能力。圖為英國國防部釋出的飛彈發射概念圖。（取自英國國防部）英國啟動「夜幕」（Nightfall）計畫，為烏克蘭研發新型陸基彈道飛彈。英媒披露該飛彈射程涵蓋莫斯科，具備快速連發與報復性打擊能力。圖為英國國防部釋出的飛彈發射概念圖。（取自英國國防部）

第三，美國在此次峰會中對安全保障架構的態度轉變，提供了另一層觀察重點。美方並未提出明確、單一形式的安全承諾，而是支持由多國共同參與、彈性運作的安全安排。這顯示未來的安全模式，可能不再仰賴單一條約，而是結合軍事合作、情報交流、經濟安全與科技管制等多個面向。對台灣而言，若只將安全期待寄託在某一種承諾形式上，反而可能忽略其他同樣關鍵的政策工具與合作空間。

川普女婿庫許納（右）與特使魏科夫（中）代表美方出席巴黎峰會，並與英國首相施凱爾（左）握手，象徵美歐達成挺烏新共識。（法新社檔案照）川普女婿庫許納（右）與特使魏科夫（中）代表美方出席巴黎峰會，並與英國首相施凱爾（左）握手，象徵美歐達成挺烏新共識。（法新社檔案照）

對衝突長期化的普遍認知

巴黎峰會也反映出國際社會對衝突長期化的普遍認知。各國已不再假設戰爭能在短期內結束，而是開始規劃可以長時間運作的支持機制。這樣的轉變，對台灣的啟示在於，安全準備不應只聚焦於軍事層面，還必須涵蓋社會韌性、能源與物資供應、關鍵基礎設施保護，以及資訊安全與公共溝通能力。唯有整體社會具備承受壓力並維持運作的能力，安全政策才能發揮實質效果。

最後，志願者聯盟的運作方式也說明，國際支持往往來自持續的制度合作與明確的行動方向，而非被動等待外部承諾。烏克蘭能長期獲得援助，除了地緣政治因素，也因其在國防動員、治理能力與國際溝通上的持續投入。對台灣而言，深化民主治理、提升國防透明度、強化與友好國家的制度性合作，都是累積信任與支持的重要基礎。

巴黎峰會並未為戰事畫下句點，但它清楚展現了國際安全思維的變化方向。在高度不確定的國際環境中，安全不再只是抽象承諾，而是長期選擇、資源投入與合作關係的結果。對台灣而言，如何在這樣的趨勢中，穩定累積自身的安全條件，將是未來政策制定的重要課題。

（作者為資訊業）

