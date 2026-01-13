美台觀測站》台美關稅協議近乎完成？台股要繼續衝天了

紐時指出，美國對台的關稅稅率有望降至15%，台積電將加碼赴美投資；此消息一出，台灣股市大漲。從經濟理性角度來看，國人再怎麼樣應該都要選美國隊而不是中國隊，卻還是有人執意站錯邊？

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站

台美關稅協議目前處於最後審查階段，預計在一月底前會正式宣布。（取自貼文）

《紐約時報》在台灣時間1/13清晨（美國時間1/12中午）披露，台灣與美國之間的關稅協議幾乎要完成了，台灣股票市場夜盤指數瞬間井噴，包括台積電在內。

請繼續往下閱讀...

目前得知的內容包括：

●降低關稅：美國計畫將對台灣出口商品的關稅稅率降至15%（不疊加），使台灣待遇與日本和南韓一致，且會優於其他大部份國家。在這之前，台灣拿到的關稅稅率為20%。

●台積電擴大投資：作為協議的一部分，台積電（TSMC）承諾將在美國亞利桑那州「額外」建造至少五座晶圓廠。

報導指出該協議已進行數個月、許多輪的「實體談判」（按：台灣的談判團隊有三位相當重要的人物，分別是行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮以及行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣），目前正處於最後的審查階段，預計在一月底之前會正式宣布。

台美關稅協議，代表台灣的談判團隊三人：行政院副院長鄭麗君（中）、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮（左），及行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣（右）。（資料照，本報合成）

此消息一出，台積電ADR盤中股價大漲，台指期夜盤也呈現井噴狀態。

對照日前商務部長盧特尼克（Lutnik）的專訪透露的消息，看來可信度是滿高的。Lutnik才剛講了一大堆美國政府跟台積電打交道的故事，還拿DEI原則來講說台積電違約，然後展現出寬容大度說違約沒關係，讓台積電用新的投資來彌補。這其實滿好笑的，因為川普政府是最不喜歡DEI的，到處砍掉DEI政策，怎麼會忽然在意起DEI了呢？顯然就只是一場秀、一個藉口。不過政治很多時候就是要說故事。

其實在談成協議之前，台灣商品被課稅的比例就已經是在東亞國家之間最低的。我們先前其實發過不少文章以及podcast都有談到，台灣是目前唯一沒有和美國達成協議、但卻享有低稅率的國家，同時台灣也沒有像英國、日本、韓國等美國盟友一樣，必須承諾拿出高額的投資。那台積電的上千億投資是怎麼回事？欸，那是台積電「本來就要投資」的錢啊！

目前為止我們的談判團隊已經實體與美國開了很多輪的會議，基本上算是成功的。理由很簡單，因為在製造業的振興方面，尤其是半導體產業，現在是美國需要台灣。

對台積電來說，名義上是承諾要去建造「新」的廠房，實際上是台積電原本就要去投資擴產的，等同於產能的大幅擴充，而且還保證拿下市場。只有一堆疑美論的人在那邊騙人說什麼台積電去美國等於被賣掉，如果照這個邏輯，所有的國際投資都不用做了。所以我們看到台積電的股價又再繼續噴高。

台積電雖作為台美關稅協議的一部份，承諾將在美國亞利桑那州建造五座晶圓廠，但實際上它也是本來就要去投資擴產的；示意圖。（歐新社）

許多人一直講說什麼台積電會變成美積電，會這樣講的人不是壞就是笨。台積電本來就是一間高度國際化的公司，張忠謀先生本來就是美國人，整間公司的七成客戶是在美國，去美國投資是天經地義，而且現在還沒蓋完工廠，可能產能都已經被包下來了。

還有，許多人已經談過很多次，台灣地小人稠，腹地有限、資源有限，大廠商要增加產能就必定要走出去。

背景：台積電自2020年以來已在亞利桑那州建成一座工廠，第二座工廠預計2028年開始量產，先前承諾未來幾年再建四座，共1650億美元的投資。作為美台貿易談判的一部分，台積電同意至少再增建五座工廠。雖然目前尚未有進一步細節，但是把台積電算成台灣政府的籌碼，我們在談判桌上面簡直賺爛。

這段時間以來，台美關稅一直沒談成，就是因為台美之間進出口大宗是半導體，而這牽涉到的是「232調查」的內容，所以看起來台灣與美國之間是把232調查與關稅一起談了。

至於最近有在野黨立委說要去美國談關稅和軍購，還只打算在美國待兩天，我們只能說別鬧了，這種言論都有一堆人相信，難怪台灣會成為詐騙天堂。

民眾黨主席黃國昌11日晚間率團前往美國，並宣稱此行要去談軍購、關稅，引外界矚目。（資料照）

關稅和軍購都是行政權的職責，不是立法委員的職責，在野黨立委更不可能擁有調整關稅和任何「談判」的權力。

尤其，有些在野黨立委整天罵行政院談判不公布內容就是黑箱，結果自己宣稱要去美國「談判」也不公告任何內容，只有講說要去為台灣拚外交，這種就是十足的愚民說法。

如果要拚外交，絕對不是飛到一個地方打個卡就是拚外交（更不用說，有些人出訪只能到公園擺拍、到別人的辦公室擺拍卻見不到當事人，這就是純觀光行程而已）。要安排出訪，事前一定是要先有人打通關，聯繫不同的團體。以訪美來說，至少要聯絡當地的僑團，FAPA或同鄉會這些組織，當地的重要智庫，重要的官員、國會議員，然後排定拜會的行程時間。什麼人都沒聯絡就宣稱要出國拚外交，這種只是拿公帑成就自己的鎂光燈而已。

最後要講的是，台灣對美國的貿易順差，從2021年264.3億美元，這幾年來也同樣是井噴。2023年353億美元，之後每年都是倍增、成長率超過100%。2024年達到647億美元（因此被川普盯上啊），2025年達到1501億美元！！！！！完全是爆炸性的成長。

如果是看貿易戰之前，2018年台灣對美貿易順差150億美元，過了7年成長一個零。

假定我們先完全不要管政治軍事上的情勢，光從經濟上來看，到底有哪些人會覺得經濟上要選中國隊而不是選美國隊？再往前看，如果台灣的公民社會十年前沒有擋下與中國的服貿、沒有擋下紫光入主台積電和半導體業，現在我們就是被美國制裁的一方，股票市場大概要回到馬英九時期曾經跌到三千多開頭，而不是現在的三萬開頭。

差一個零，這麼簡單明瞭的選擇，到底為什麼還是會有一堆人搶著選錯的一邊？

如果台灣十年前沒有擋下與中國的服貿、紫光入主台積電和半導體業，現在我們就是被美國制裁的一方，股票也不會井噴；示意圖。（歐新社）

本文經授權轉載自US Taiwan Watch：美國台灣觀測站臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法