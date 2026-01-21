自由開講》為何藍白非要與中共綁在一起？

◎ 嶼明

當前中國的整體處境，無論從經濟、軍事或國際政治來看，都已不再具備「上升中強權」的條件。房地產體系失序、青年失業率居高不下、外資撤離與產業內捲，顯示中國經濟已陷入結構性失速；軍事上，裝備數量雖多，卻缺乏遠洋補給體系與實戰驗證，仍以近海拒止為主；政治上，因支持俄羅斯侵略烏克蘭、破壞國際秩序，正遭遇民主國家逐步脫鉤與制度性防範。這些都不是意識形態，而是可被驗證的現實。

預估2026年中國的大學畢業生將高達1270萬人，再創歷史新高紀錄，這將使本已吃緊的就業市場和已經放緩的經濟面臨更大的壓力。（彭博檔案照）

在這樣的背景下，台灣部分藍白政治勢力仍選擇與中國共產黨靠攏，確實已難以用「誤判情勢」來解釋，因為任何理性風險評估，都不會把國家前途綁在一個高風險、專制、且國際信用持續惡化的政權上。

真正的原因，並不在於中國是否強大，而在於藍白的政治生存邏輯已經轉向。

第一，是利益結構的鎖定。對部分政治人物而言，中國不只是對外關係選項，而是個人或家族的經濟、政治與安全退路。當民主制度要求承擔責任、接受監督、面對選民時，獨裁體制反而能提供不問價值的回報。這是一種交換關係，而非國家利益的考量。

第二，是仇恨動員取代治理能力。當政黨無法提出具體可行的政策藍圖，最容易的方式就是製造對立、放大仇恨。中國共產黨長於情緒動員與敵我二分，這種操作模式與藍白目前的政治策略高度相容，使雙方在敘事上自然靠攏。

第三，是大中華情懷形成的認知遮罩。對某些人而言，承認中國的制度失敗，等於否定自己長期相信的歷史敘事；承認台灣的主體性，等於承認自己被時代淘汰。於是，他們寧可否認現實，也不願更新認知。

最後，也是最危險的一點，是權力型人格對獨裁體制的心理親和性。獨裁不需要被監督，不必面對選民，更不必為錯誤負責。對習慣權力、卻缺乏治理能力的人而言，民主是阻礙，專制反而令人安心。

立法院民進黨團近日於院會提案譴責中國軍演，遭國民黨與民眾黨立委聯手封殺，民進黨立委高舉標語表達訴求。（資料照）



因此，藍白與中國共產黨的捆綁，並非出於理性判斷，而是利益、情緒、身分與權力心理交織下的結果。問題不在於中國是否值得依靠，而在於這些政治勢力，早已不再以台灣的安全與未來作為優先目標。

理解這一點，我們就能看清：這不是單純的政策分歧，而是價值與方向的根本背離。

（作者為開業建築師）

