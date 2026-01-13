黑暗流浪者》黃國昌訪美的目的揭曉：一場不折不扣的政治作秀

只要他不公開訪問單位，回來之後就隨便他信口開河，反正死無對證，大家也無法舉證他在美國到底有沒有談、跟誰談、談了什麼。到時候關稅談判結果的消息一出來，他就可以直接把功勞整個收割走，向外界宣稱民進黨談了幾個月都談不出結果，他一出馬立刻搞定，小草就會繼續吶喊國昌老師好棒棒。

◎ 黑暗流浪者

黃國昌突然宣布帶團訪美，號稱是要代表台灣去面對面談關稅跟軍購問題，還大放厥詞說因為民進黨擺爛，所以由他來做。種種莫名其妙的舉動，讓大家不禁開始懷疑他此行的動機，畢竟一個即將卸任的立委，在沒有得到政府授權的情況下，哪有可能代表台灣和美國談判？更何況短短96小時的行程，扣掉在飛機上的時間，幾乎與快閃無異，連時差都還來不及調完，到底是要談什麼？大家甚至在推測，他是不是因為即將面臨司法調查，所以打算學柯文哲那樣「不小心」在美國遺失手機來技術性滅證，或其實是要趁機去幫兒子慶生？

民眾黨主席黃國昌訪美，號稱是要代表台灣去面對面談關稅跟軍購問題。（資料照）

結果昨晚（1/12）紐約時報毫不客氣地打了黃國昌的臉，直接報導台美關稅談判結果即將出爐，台灣銷美關稅將降至15%。此時此刻黃國昌正在飛機上，正常人都能判斷這絕不可能是他談出來的結果，只剩下小草繼續無力的護航，拿著國昌老師一定是在飛機上用wifi跟美方談判這種反智到極點的說詞來捍衛信仰。

事情應該很明朗了，黃國昌肯定已經事先從自己的管道得到關稅談判即將有結果的消息，因此他特意臨時安排了這場「赴美談判」的大戲。只要他不公開訪問單位，回來之後就隨便他信口開河，反正死無對證，大家也無法舉證他在美國到底有沒有談、跟誰談、談了什麼。到時候關稅談判結果的消息一出來，他就可以直接把功勞整個收割走，向外界宣稱民進黨談了幾個月都談不出結果，他一出馬立刻搞定，小草就會繼續吶喊國昌老師好棒棒。

紐約時報報導，川普政府即將與台灣達成關稅協議，美國對台灣關稅稅率，將從20％調降至15％，交換條件則是台積電承諾在亞利桑那州興建5座新的晶圓廠。（路透檔案照）



我開始覺得紐約時報率先放出消息，應該是美國政府故意為之。美國人當然很清楚黃國昌是什麼貨色，大概也看得出他在打什麼鬼主意，然而他都已經要飛過來了，不接待他就顯得自己失禮，即使不接待他，他回台灣後大概也會大肆吹噓，畢竟他連去日本沒見到什麼重要人物，光是跟桌子合照都可以拿來帶風向了。所以最好的破除謠言方式，就是利用他在飛機上的時間公布消息，直接破他的梗。黃國昌精心安排的這場收割大戲，硬生生被美國人抽了板凳。

關稅談判的結果消息釋出後，台股夜盤應聲大漲，可以預期今天會繼續漲，不知道此刻正坐在商務艙盤算著該如何繼續演這場戲的黃國昌，下飛機後打開手機看到這個消息時，心情美不美麗呢？

關稅談判的結果消息釋出後，台積電早盤一度飆至1720元、指數登30973點，雙雙再創新高。（資料照）

（作者為時事評論者）

本文經授權轉載自黑暗流浪者臉書

