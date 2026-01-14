自由電子報
自由開講》AI不是洪水猛獸 應建立適當監督、問責機制

2026/01/14 11:30

◎ 黃金舜

自由開講》AI不是洪水猛獸 應建立適當監督、問責機制近日OpenAI推出ChatGPT Health，宣示AI工具正式進軍醫療領域。（路透檔案照）

近日OpenAI推出ChatGPT Health，無獨有偶，Anthropic亦推出Claude for Healthcare，宣示AI工具正式進軍醫療領域。然而醫療是關乎人命的重大議題，不可不慎。台灣此刻正推動「AI新十大建設」政策，依據政策資料，係在既有硬體實力基礎上整合產官學研能量，建構算力、AI資料中心、人才培育等基礎，並聚焦矽光子、量子運算與機器人等核心技術。然目前對AI已深入國人生活之各類層面之風險仍未做充分準備，恐無法應對隨之而來的重大風險

近年已有因AI工具使用不當之重大案例，如美國有律師使用AI撰寫書狀，AI卻虛構了不存在的判決先例，甚至有數件疑似AI教唆弒母的案例產生，其中一案中，AI更疑似讓原就患有精神疾患者之偏執及妄想症狀加重，顯見AI在法律、醫療領域如使用不當，將造成難以彌補的後果。

AI是未來趨勢而非洪水猛獸，政府不應、也無法禁止國人使用，然而政府應建立相關法律規範及問責機制。我建議「AI新十大建設」應包含規劃建立相關制度，立法院已三讀通過之《人工智慧基本法》，主管機關為國科會，我建議應將主管機關提升為行政院，並參考國際監管辦法，由行政院統籌數位發展部、國科會、衛福部、司法院、法務部等機關，對不同面向之AI應用，訂定相關使用及問責機制

立法院三讀通過《人工智慧基本法》，明訂國科會為中央主管機關。（資料照）立法院三讀通過《人工智慧基本法》，明訂國科會為中央主管機關。（資料照）

針對ChatGPT Health、Claude for Healthcare這類醫療領域之相關應用，可考慮透過系統監管，如限制使用者為醫藥領域專業人員，使AI得以作為診察、藥事服務之得力助手；或透過合理分級，推廣判斷基準，使國人得以初步判斷AI建議是否有偏誤，並尋求醫藥人員協助。前述案例，已衍生國外對該類AI工具所屬科技公司之訴訟，顯見強大的AI的工具如同一把精心打造的雙面刃，使用時應更加謹慎。

現代人的生活已和各類AI工具密不可分，如推薦餐廳、心情不佳時的傾訴對象，甚至能生成幾可亂真的圖像、影片等，這些在數年前難以想像的事情，已成為現代人生活中的一部分，宛若電影《雲端情人》的科幻世界似乎已經實現，相關法律規範，亦應與時俱進，方能使AI工具成為助力，達成AI人工智慧島之目標。

隨著AI的蓬勃發展，現代人的生活幾乎與之密不可分，電影《雲端情人》的科幻世界似乎也已經實現。（龍祥提供）隨著AI的蓬勃發展，現代人的生活幾乎與之密不可分，電影《雲端情人》的科幻世界似乎也已經實現。（龍祥提供）

（作者為總統府國策顧問暨藥師公會全聯會榮譽理事長）

