自由開講》從補助到賦權：破解「老屋延壽」的制度與整合困境

2026/01/22 09:00

◎ 鄭人豪

老屋延壽推不動的關鍵常不在末端那筆錢，而在申請之前缺乏能進場的共學與整合機制；示意圖。（資料照）老屋延壽推不動的關鍵常不在末端那筆錢，而在申請之前缺乏能進場的共學與整合機制；示意圖。（資料照）

老屋延壽政策尚未正式上路，卻已引發熱議：外牆整修、防水更新、結構補強與加裝電梯，看似回應步登公寓在人屋雙老壓力下對安全與生活品質的焦慮，也是城市面對高齡化與減碳轉型不得不走的路。然而我在雙北多處老舊社區踏勘，與住戶、房屋仲介、建築師、防水立面與電梯業者交換意見，聽到的反覆不是「補助多少」，而是「做不做得下去」。討論熱、推動冷，關鍵常不在末端那筆錢，而在申請之前缺乏能進場的共學與整合機制

住戶遲疑，多源自不確定性老屋修繕像「打開罐頭」，檢測可能翻出鏽蝕管線或結構疑慮，但後續責任怎麼界定、費用怎麼分攤、是否因此得轉向危老或都更，往往說不清。有人擔心風險資訊影響交易，但不檢查又怕住在看不見的危險中。即便願意整建，社區內也常在「安全堪用即可」與「趁機提升品質與風貌」之間分歧，異質的財務能力與居住想像，使共識更難生成。

專業端同樣承壓。建築師明知前期評估不可省，卻面對責任邊界不清與高溝通成本；工班與設備商擔心結構不明導致追加與爭議；仲介在市場期待與風險訊息間兩難。結果形成斷鏈：誰先承接整合，誰先暴露在風險之中

老屋延壽是牽動補助、法規、產權、共識、責任、財務與維管的社會技術網絡。政府若只補最後一哩路，社區往往卡在「還沒申請前」。政策應前移，以公費支持社區診斷、方案比較與共識形成，建立可被信任、可長期進場的「住戶知識共學與整合者」，把風險說清楚、把選項做成可比較、把程序與紀錄制度化，讓老屋改善成為可預期、可共擔的城市路徑

這不只是讓工程做得成，更是治理的問題：沒有前期制度，社區只能靠少數熱心住戶承擔協調、墊款與爭議風險，弱勢住戶更容易被排除；而一旦延宕，建物劣化與居住風險只會擴大。若能先把「檢查—選項—決策—責任—維管」的公共工具帶進社區，老屋延壽才可能成為既有聚落更新、降低拆除重建碳排與守住居住安全的可行路徑。請讓政策從補助思維走向賦權思維，讓城市真正走進社區。

政策應將老屋延壽制度前移，以公費支持社區診斷、方案比較與共識形成，建立可長期進場的「住戶知識共學與整合者」。（資料照）政策應將老屋延壽制度前移，以公費支持社區診斷、方案比較與共識形成，建立可長期進場的「住戶知識共學與整合者」。（資料照）

（作者為中國文化大學都市及建築學系專任助理教授；建改社副社長；Ours都市改革組織理事）

