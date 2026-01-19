自由電子報
自由開講》誰在錯置鄭南榕的言論自由

2026/01/19 09:30

◎ 沈言

近來國民黨批評國安法修正，說這是對不起鄭南榕、傷害言論自由。聽起來義正詞嚴，但其實犯了一個很基本的錯誤：把不同時代、不同制度的問題硬湊在一起比，就像責怪石器時代的人不會製造飛機一樣，錯的不是他們，是比較的方法。

鄭南榕喊「爭取百分之百言論自由」，是在戒嚴體制下。那個時代有思想犯、有出版審查，有行政機關可以直接認定言論是叛亂。他對抗的不是社會要不要設界線，而是國家用模糊罪名決定誰能說話、誰要坐牢。這是威權時代的問題，不是今天憲政體制下的同一場戰爭。

鄭南榕生前喊「爭取百分之百言論自由」，圖為高雄歷史博物館於2024年舉行特展的開幕式。（資料照）鄭南榕生前喊「爭取百分之百言論自由」，圖為高雄歷史博物館於2024年舉行特展的開幕式。（資料照）

今天的台灣早就不是那個世界了。沒有刑法一百條，沒有思想犯制度，言論要入罪，必須經過檢察官起訴、法院審理，還有比例原則與憲法審查把關。這些制度防線，正是鄭南榕當年用生命爭取卻來不及看到的成果

也因此，討論國安法不能只看限制了什麼，更要看它限制的是什麼行為。在成熟民主國家，國安法制處理的不是想法本身，而是已經構成傷害或具體威脅的行為，例如替敵對勢力協調、傳遞指示、進行實質動員。沒有一個民主國家，會把這類行為包裝成單純的言論自由。

國民黨現在的論述，問題不在於說謊，而在於沒有把話說完整。他們說鄭南榕主張言論自由，這是真的；但刻意不說的是，鄭南榕反對的是威權國家，不是反對國家有安全法律。他們也不說，今天的台灣已有司法審查與憲政機制，這和戒嚴時代是完全不同的制度世界。

行政院提出「國安法」修正草案，明定任何人不得公開鼓吹發動戰爭，遭國民黨立委質疑修法是行政擴權、干預言論自由。圖為示意圖。（資料照）行政院提出「國安法」修正草案，明定任何人不得公開鼓吹發動戰爭，遭國民黨立委質疑修法是行政擴權、干預言論自由。圖為示意圖。（資料照）

更讓人不舒服的是，國民黨用這套論調來為自己站位，卻忽略一個歷史事實：當年站在迫害鄭南榕那一邊的，正是戒嚴體制下的國民黨政權。今天由同一個政黨來高舉鄭南榕，指控別人對不起言論自由，本身就是一種巨大的歷史反差。

真正該被檢驗的，其實不是國安法，而是國民黨對概念的操作方式。他們沒有說謊，但刻意只說了一半的歷史，把鄭南榕在威權時代對抗國家的語言，直接搬來否定今天的憲政制度，這不是捍衛自由，而是製造混淆。

問題不在於立場不同，而在於混淆時代、混淆制度、混淆責任對象。當一個政黨用情緒標籤取代制度討論，用口號取代法律細節，社會討論就被帶離真正該問的問題。這不是對不起鄭南榕，而是對不起今天已經成熟的民主制度。

（作者為評論員）

