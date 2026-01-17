自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「專任輔導教師」，唯一被遺忘的孤島

2026/01/17 08:30

◎ 賈勇伯

2025年底，行政院宣布調高中小學導師職務加給、代課鐘點費及增訂行政獎金，強調是為了「體恤教學現場長期累積的工作負荷」。然而，在這波被視為遲來正義的加薪名單中，我們卻驚見校園心理健康的最後一道防線——「專任輔導教師」，成了唯一被遺忘的孤島。教育部長鄭英耀於2025年底率團隊日前宣布提高中小學教師待遇。（資料照）教育部長鄭英耀於2025年底率團隊日前宣布提高中小學教師待遇。（資料照）

許多人誤以為專輔教師「不排課（零鐘點）」工作相對輕鬆，這正是制度設計最大的盲點。實務上，「零鐘點」反而成了無限工時的陷阱。一般教師超時授課有明確的鐘點費補償，但專輔教師面對學生自殺企圖、性侵通報或嚴重霸凌等高危機事件，處理過程往往連續數小時無法中斷，甚至跨越午休與下班時間。正如一線教師沈痛的心聲：「一個個案耗費的心力不亞於一節課，但專輔接案量只有下限、沒有上限，超時工作在現行制度下完全是『做白工』」。

此外，輔導工作本質上屬於「高風險決策專業」專輔教師需在短時間內評估自傷風險、辨識精神疾患並進行跨系統（社政、醫療、警政）通報，其工作性質涉及生命安全與法律責任，與領有職務加給的「特殊教育教師」高度相似。特教教師因服務特殊需求學生而獲得專業加給的肯定，同樣具備諮商心理師或輔導證照、同樣服務高關懷學生的專輔教師，為何在待遇上卻被視為次等公民？輔導工作本質上屬於「高風險決策專業」。專輔教師需在短時間內評估自傷風險、辨識精神疾患並進行跨系統（社政、醫療、警政）通報；示意圖。（圖取自freepik）輔導工作本質上屬於「高風險決策專業」。專輔教師需在短時間內評估自傷風險、辨識精神疾患並進行跨系統（社政、醫療、警政）通報；示意圖。（圖取自freepik）

有老師形容自己如同校園中的「潛水艇」，在水面下默默穩住戰場，擋下無數可能爆發的危機。然而，這種「看不見的付出」因難以量化，長期被績效制度低估專輔教師常被迫成為師生衝突的緩衝層，承接巨大的情緒勞動，甚至被視為行政單位的機動人力。當政府大張旗鼓強化「社會安全網」時，卻讓織網的人處於相對剝奪感中，熱情遲早會被消磨殆盡。

我們呼籲政府應正視此一制度缺漏，比照特教津貼標準，於「公立中小學教師職務加給及工作費支給要點」中增設「心理輔導專業加給」。這不單是為了薪資，更是為了「正名」——確立輔導工作的專業邊界與尊嚴。當老師與學生垮了，有專輔教師接住；但當專輔教師垮了，誰來接住我們？請別讓守護校園心理安全的基石，因為制度的冷漠而崩解。

（作者為現職專任輔導教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書