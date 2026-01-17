自由開講》「專任輔導教師」，唯一被遺忘的孤島

◎ 賈勇伯

2025年底，行政院宣布調高中小學導師職務加給、代課鐘點費及增訂行政獎金，強調是為了「體恤教學現場長期累積的工作負荷」。然而，在這波被視為遲來正義的加薪名單中，我們卻驚見校園心理健康的最後一道防線——「專任輔導教師」，成了唯一被遺忘的孤島。教育部長鄭英耀於2025年底率團隊日前宣布提高中小學教師待遇。（資料照）

許多人誤以為專輔教師「不排課（零鐘點）」工作相對輕鬆，這正是制度設計最大的盲點。實務上，「零鐘點」反而成了無限工時的陷阱。一般教師超時授課有明確的鐘點費補償，但專輔教師面對學生自殺企圖、性侵通報或嚴重霸凌等高危機事件，處理過程往往連續數小時無法中斷，甚至跨越午休與下班時間。正如一線教師沈痛的心聲：「一個個案耗費的心力不亞於一節課，但專輔接案量只有下限、沒有上限，超時工作在現行制度下完全是『做白工』」。

此外，輔導工作本質上屬於「高風險決策專業」。專輔教師需在短時間內評估自傷風險、辨識精神疾患並進行跨系統（社政、醫療、警政）通報，其工作性質涉及生命安全與法律責任，與領有職務加給的「特殊教育教師」高度相似。特教教師因服務特殊需求學生而獲得專業加給的肯定，同樣具備諮商心理師或輔導證照、同樣服務高關懷學生的專輔教師，為何在待遇上卻被視為次等公民？輔導工作本質上屬於「高風險決策專業」。專輔教師需在短時間內評估自傷風險、辨識精神疾患並進行跨系統（社政、醫療、警政）通報；示意圖。（圖取自freepik）

有老師形容自己如同校園中的「潛水艇」，在水面下默默穩住戰場，擋下無數可能爆發的危機。然而，這種「看不見的付出」因難以量化，長期被績效制度低估。專輔教師常被迫成為師生衝突的緩衝層，承接巨大的情緒勞動，甚至被視為行政單位的機動人力。當政府大張旗鼓強化「社會安全網」時，卻讓織網的人處於相對剝奪感中，熱情遲早會被消磨殆盡。

我們呼籲政府應正視此一制度缺漏，比照特教津貼標準，於「公立中小學教師職務加給及工作費支給要點」中增設「心理輔導專業加給」。這不單是為了薪資，更是為了「正名」——確立輔導工作的專業邊界與尊嚴。當老師與學生垮了，有專輔教師接住；但當專輔教師垮了，誰來接住我們？請別讓守護校園心理安全的基石，因為制度的冷漠而崩解。

（作者為現職專任輔導教師）

