自由開講》幼兒園教師不是教保員

◎ 小小公務員

近年來，公立幼兒園在第一線逐漸浮現一個令人憂心的現象：幼兒園教師與教保員的角色界線日益模糊。在制度設計上，這或許是為了因應人力不足的權宜作法，但在實務運作中，卻逐漸成為幼兒教育品質、教師專業，以及整個公共幼教體系的結構性問題。

幼兒園教師不是教保員，兩者同樣重要，但專業定位本就不同，教保員制度的初衷，從來不是取代教師教保員的設置，本意是為了補足人力、降低師生比、強化幼兒生活照顧與安全支持，讓幼兒園教師能夠更專注於教學、課程設計與幼兒發展評估。幼兒園教師不是教保員，兩者同樣重要，但專業定位本就不同，教保員制度的初衷，從來不是取代教師教保員的設置；示意圖。（新北市教育局提供）

然而，在許多公立幼兒園現場，因人力長期吃緊，教保員逐漸實質推上「主要教學者」的位置，負責完整課程、帶班與教學進度，形成一種責任與專業錯置的現實，也讓「教師專業」在現場被逐漸稀釋。

角色錯置，製造了「同工不同酬」的結構性衝突，當教保員被要求從事與教師高度相似的教學工作，卻沒有相同的專業養成與法定責任，待遇爭議自然隨之而來，爭取合理待遇本身並沒有錯，但問題在於，部分論述只要求權利調整，卻未面對專業門檻、培訓義務與責任承擔的對等問題，這樣的訴求，最終只會迫使制度向下調整標準，而非真正提升專業。

更值得正視的是，公立幼兒園內同時存在兩套截然不同的勞動制度，教保員適用勞基法，依法享有工時、休息時間與休假的保障；幼兒園教師則適用教師法，課務責任高，請假彈性低，亦沒有法定休息時間的保障，因此幼兒園教師需承擔更多現場責任與壓力。結果是幼兒園教師覺得多年專業訓練被貶值，教保員也被迫承擔超出制度定位的責任，最後受害的，是幼兒的教育品質。幼兒園教師覺得多年專業訓練被貶值，教保員也被迫承擔超出制度定位的責任，最後受害的，是幼兒的教育品質。（資料照）

另外行政制度的缺陷，讓幼兒園教師被迫「一邊教學、一邊撐行政工作」更荒謬的是，公立幼兒園多數附設於國小，卻沒有專屬行政人員。名義上由國小各處室「協助」，實務上卻常因權責不清、風險考量，而被推回幼兒園自行處理，於是經常出現一個不合理的常態，幼兒園教師兼任主任，仍須上課、辦行政、採購、考核、評鑑等，因幼兒園教師無減課機制，有時甚至只有幼兒全數下課後才有時間辦理行政工作這不只是工作負荷過重，而是將行政與責任壓在最沒有時間的人身上。

當制度開始模糊角色、用低成本撐起責任，長期恐導致教師專業流失，教育品質不均等情形，如果制度真的希望教保員承擔更多教學責任，就必須誠實面對專業養成、責任與制度調整；如果不願意，那就不該再模糊幼兒園教師的專業定位，同時也應面對國小並沒有多餘的行政量能協助附設幼兒園日益繁重行政工作的現實。

（作者為公務員）

