自由開講》教育部長送中？ 論「台獨頑固分子」制裁荒謬性

近日，國台辦發言人陳斌華在例行記者會中表示，劉世芳「宣揚台獨分裂論調」，打壓兩岸交流合作、迫害在台的中國籍配偶；鄭英耀被指「組織編纂台獨教材、阻撓兩岸教育交流合作」；又稱陳舒怡「炮製冤案，迫害支持、參與兩岸交流合作的台灣人士」。

什麼「台獨頑固分子」制裁名單，莫須有罪名都中共講就好了！

中國國台辦日前宣布將我國教育部長鄭英耀列入「台獨頑固分子」名單，鄭英耀於12日接受本報記者訪問，首度公開表示，「我是優雅的台灣人」。（資料照）

自港版《國安法》實施後，曾有研究報告指出，目前香港政治犯總數已超過一千人，其中半數的年齡低於25歲，總刑期長達772年。極權中共等同控制港府，在香港製造白色恐怖，讓香港人民不敢發聲，諷刺的是，經中共統治後，香港不只在自由人權倒退，連治安都拉起警報，如今不只讓中共強調其統治地方最安全的謊言，更證明極權中共害怕這些倡議香港人權自由的異議份子！

電影《燈火闌珊》讓張艾嘉獲得金馬獎最佳女主角，監製陳心遙曾表示希望《燈火闌珊》能為香港人帶來共鳴，「香港前路錯綜複雜，充滿未知，希望電影能為正徘徊於十字路口的香港人，帶來一點曙光的線索。」，我幾次深度反思此電影，主題表面是香港霓虹燈傳統文化，但真實電影語言是隱喻了之前重視民主人權的香港，如霓虹光燈彩耀奪目的東方之珠，在極權中共統治後，失去了原先的光彩，只剩下單調黑白，也出現「招牌我保不住，但這個家一定要保住！」，上述電影對白的「招牌」就是「香港民主人權」，「家」則為「香港精神」的電影語言隱喻，此電影重溫霓虹燈為回憶香港民主招牌的好，卻散發觸景生情背後濃厚的無力感，甚至出現香港美好的民主被極權中共髒手熄滅了，但心中尚有霓虹，拆不掉香港人心中民主，香港人心中的民主不會被中共暴力壓迫等電影語言的真實反諷。

電影《燈火闌珊》是張艾嘉於2022年第三度獲得金馬影后之作品。（資料照，甲上娛樂提供）

直到現在，國民黨文傳會主委、立委吳宗憲還狀況外表示，無論是民進黨政府或中國方面，最好的方式就是彼此好好溝通，這才是降低衝突風險最有效的途徑。

是誰不好好溝通？今天是台灣這個國家列出「共獨頑固分子」嗎？

台灣本是民主國家社會，制度怎麼運作、未來怎麼選擇，應該由台灣人自己決定，不是先接受另一個政權設定好的前提。中共卻現在不斷透過制裁名單、標籤與威嚇要台灣人接受被其統一的選項，中共是要台灣人「先服從、再談條件」的政治控制邏輯。國台辦假借打擊台獨為藉口，合理化以「台獨頑固分子」名單，進行各種暴力報復，其真正總目標是逐步收緊對台論述的操作空間，讓台灣人民因害怕不敢自由說話，進行思想自我檢查！

國民黨文傳會主委、立委吳宗憲還狀況外表示，無論是民進黨政府或中國方面，最好方式就是好好溝通。（資料照）

最後，極權中共報復連最不涉政治的教育部長也不放過！台灣萬萬不可成為第二個香港！

（作者為政治工作者、教育博士）

