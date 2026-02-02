自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》流氓中國的強權幻象與現實反制──兼論台灣第五縱隊

2026/02/02 10:00

◎ 蕭錫惠

當中國以對外冒進掩蓋對內壓力，結構性問題只會更快浮上檯面，如美國對其晶片禁令將直接侵蝕其經濟韌性；示意圖。（路透）當中國以對外冒進掩蓋對內壓力，結構性問題只會更快浮上檯面，如美國對其晶片禁令將直接侵蝕其經濟韌性；示意圖。（路透）

中國若真打算以流氓邏輯回應國際秩序，那不是強硬，而是對現實的嚴重誤判。威脅、恫嚇與破壞規則，或許能在內部宣傳中短暫製造「強國敘事」，卻無法改變一個冷酷事實：當代世界的權力核心，仍牢牢掌握在美國及其盟友體系手中。能源流向、金融結算、科技標準與航運保險，沒有一項能靠虛張聲勢奪取。

真正的風險不在於衝突本身，而在於把姿態誤認為實力。當中國以對外冒進掩蓋對內壓力，結構性問題只會更快浮上檯面：從晶片禁令的科技圍堵，到全球供應鏈加速「去風險化」的資本撤離，這些都將直接侵蝕其經濟韌性。歷史一再證明，在體系競爭中，規則不是用來被踐踏的；破壞規則者，終將付出可量化、可持續的代價——而這場「失血」才剛剛開始。

正因為在實體戰場與國際規則中難以突圍，北京便將戰略重心轉向成本更低、更隱蔽的內部瓦解。這也是為何台灣內部的第五縱隊必須被點名警告。當外部壓力升高，內部卻有人配合系統性散布疑美論、削弱防衛共識，甚至協助統戰敘事在公共場域「正常化」，這已不只是言論立場之爭，而是對公共安全與民主制度的實質破壞。這些行為的共同特徵，不在於批評政府本身，而在於其效果精準地替外部威權服務、削弱社會的集體防衛能力

民進黨立委沈伯洋指出，第五縱隊不一定以武力進攻政府，戰時可能刻意製造「治安案件」使台灣社會紛亂，甚至可能從平時就在練習了。（資料照）民進黨立委沈伯洋指出，第五縱隊不一定以武力進攻政府，戰時可能刻意製造「治安案件」使台灣社會紛亂，甚至可能從平時就在練習了。（資料照）

這不是獵巫，也不是清算異議，而是最低限度的民主自我防衛。對內，我們必須以制度化手段回應滲透風險：強化國安與資金透明審查、提高資訊揭露與反假訊息機制的可驗證性、明確界定公共職務與關鍵基礎設施的忠誠與責任標準，讓行為後果可被追究

對外，流氓行徑換不來尊重；對內，背離共同體安全的第五縱隊，同樣不該被縱容。現實已經攤開，選擇站在規則與社會一側，才是真正的生存之道。

（作者為自由撰稿人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書