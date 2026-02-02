自由開講》流氓中國的強權幻象與現實反制──兼論台灣第五縱隊

◎ 蕭錫惠

當中國以對外冒進掩蓋對內壓力，結構性問題只會更快浮上檯面，如美國對其晶片禁令將直接侵蝕其經濟韌性；示意圖。（路透）

中國若真打算以流氓邏輯回應國際秩序，那不是強硬，而是對現實的嚴重誤判。威脅、恫嚇與破壞規則，或許能在內部宣傳中短暫製造「強國敘事」，卻無法改變一個冷酷事實：當代世界的權力核心，仍牢牢掌握在美國及其盟友體系手中。能源流向、金融結算、科技標準與航運保險，沒有一項能靠虛張聲勢奪取。

真正的風險不在於衝突本身，而在於把姿態誤認為實力。當中國以對外冒進掩蓋對內壓力，結構性問題只會更快浮上檯面：從晶片禁令的科技圍堵，到全球供應鏈加速「去風險化」的資本撤離，這些都將直接侵蝕其經濟韌性。歷史一再證明，在體系競爭中，規則不是用來被踐踏的；破壞規則者，終將付出可量化、可持續的代價——而這場「失血」才剛剛開始。

請繼續往下閱讀...

正因為在實體戰場與國際規則中難以突圍，北京便將戰略重心轉向成本更低、更隱蔽的內部瓦解。這也是為何台灣內部的第五縱隊必須被點名警告。當外部壓力升高，內部卻有人配合系統性散布疑美論、削弱防衛共識，甚至協助統戰敘事在公共場域「正常化」，這已不只是言論立場之爭，而是對公共安全與民主制度的實質破壞。這些行為的共同特徵，不在於批評政府本身，而在於其效果精準地替外部威權服務、削弱社會的集體防衛能力。

民進黨立委沈伯洋指出，第五縱隊不一定以武力進攻政府，戰時可能刻意製造「治安案件」使台灣社會紛亂，甚至可能從平時就在練習了。（資料照）

這不是獵巫，也不是清算異議，而是最低限度的民主自我防衛。對內，我們必須以制度化手段回應滲透風險：強化國安與資金透明審查、提高資訊揭露與反假訊息機制的可驗證性、明確界定公共職務與關鍵基礎設施的忠誠與責任標準，讓行為後果可被追究。

對外，流氓行徑換不來尊重；對內，背離共同體安全的第五縱隊，同樣不該被縱容。現實已經攤開，選擇站在規則與社會一側，才是真正的生存之道。

（作者為自由撰稿人）

