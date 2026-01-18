自由開講》再列「台獨頑固分子」國台辦操作的政治訊號與現實矛盾

◎ Sky

名單擴張 本質仍是政治標示

中國國台辦於1月7日例行記者會中宣布，將我國內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並聲稱將「依法懲處」。對此，陸委會副主委梁文傑回應指出，遭列名者皆為堅決捍衛中華民國存在的人，其立場不會因此改變。這項表態，也點出該名單本質上屬於政治標示，而非具實質法律效力的制裁機制。

中國國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀，列入「台獨頑固份子」清單，揚言實施懲戒。（資料照）



根據國台辦公開資料，包含副總統蕭美琴在內，目前已有12名我國人士被納入所謂「台獨頑固分子」名單。從歷次公布名單的對象來看，涵蓋行政、立法與教育等體系，顯示北京並非針對單一政策作為，而是以立場與職務象徵作為主要判準。

指控內容重複 顯示既有敘事延伸

國台辦發言人陳斌華指控劉世芳「打壓兩岸交流」，並批評鄭英耀涉及「編撰台獨教材」。相關說法多屬過去論述的延伸，並未提出具體事證或新的政策變化。這類指控，更多反映北京對台內部治理與教育政策的不滿，而非實際法律問題。

值得注意的是，這次名單更新，並未伴隨新的實質措施，仍停留在政治宣示層次。其功能，與其說是「懲處」，不如說是對內對外的立場表態。

被列名者的共通點 是捍衛既有憲政體制

梁文傑指出，被列入名單者的共同特徵，在於其公開、明確捍衛中華民國的存在與憲政運作。事實上，這也反映出北京在處理台灣議題時，對「中華民國體制」本身的長期不適應。凡是在體制內行使職權、推動政策者，往往容易被納入政治標籤之中。

回顧九個月前，劉世芳曾被列為「台獨幫凶」時即表示，中國對中華民國官員缺乏基本尊重。她也指出，當國台辦將行政、立法、司法體系成員一併列名，實際上等同間接承認中華民國完整的國家治理結構與主權存在。

政治操作的矛盾 正在不斷累積

從制度角度觀察，北京一方面否認中華民國的主權地位，另一方面卻持續以官職、部會身分點名制裁對象，這種操作本身就存在結構性矛盾。名單愈長，所反映的並非威嚇效果擴大，而是政治工具化的痕跡愈發明顯。

國台辦發言人陳斌華指控劉世芳「打壓兩岸交流」，並批評鄭英耀涉及「編撰台獨教材」。（資料照，取自直播）

對台灣社會而言，關鍵不在於名單本身，而在於是否能冷靜辨識其政治目的。過度放大這類宣示，反而可能偏離對制度運作與政策實質的討論。

制度運作不因標籤改變

整體而言，國台辦再次公布「台獨頑固分子」名單，更多是延續既有政治敘事，並未改變兩岸現實結構。台灣的政府運作、憲政秩序與民主程序，也不會因外部標籤而動搖。

在此情況下，穩定治理、理性回應，並持續向國際社會說明台灣的制度現實，反而比對名單本身的反應更為重要。政治標示終究只是標示，真正決定台灣未來的，仍是自身制度的運作與民意的選擇。

（作者為研究生）

