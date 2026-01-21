自由開講》2758號決議，為何成了王毅外交戰的新武裝？

◎ 汪品陯

中國外交部長王毅惡意擴充2758號決議，是為了阻絕台灣參與國際機構，並試圖將台海問題「內政化」。（路透）

中國外交部長王毅於一月八日在非洲訪問時，再度拿出通過已逾半個世紀的聯大第二七五八號決議，試圖將台灣主權劃歸中方。許多人或許不解，這份一九七一年的陳舊文件，為何在今日仍被中共當作外交戰的核心武裝？事實上，這反映了北京正試圖發動一場「法律戰」的認知突圍，藉由扭曲歷史文件，來反制近年民主國家對台灣地位的重新定性。身為年輕世代，我們更應看穿這種「拿歷史當武器」的政治操弄。

這項決議在五十多年前通過時，僅是解決聯合國體系內「中國代表權」的更迭，全文不僅未提及台灣，更未確定台灣是中華人民共和國的一部分。然而，王毅近期之所以密集對非洲國家推銷這套謬論，關鍵在於近期澳洲、荷蘭及歐洲議會相繼通過決議，正式挑戰中共對二七五八號決議的詮釋壟斷。眼見國際法理的真相開始在西方民主陣營擴散，中共顯然感到焦慮，轉而向全球南方國家散布錯誤解讀，意圖築起一道外交防線。

中共將這項決議惡意擴充，不僅是為了阻絕台灣參與國際機構，更是為了將台海問題「內政化」。他們企圖在國際社會建立一種偽論，即台灣主權早在五十年前就已定論。若我們默認這種話術，無疑是容許威權國家片面改寫國際法秩序。我們應清楚體認，一九七一年的文件無法決定二○二六年的台灣前途。當北京持續在國際地圖上玩弄文字遊戲時，台灣正以自由開放的姿態，證明自己是印太地區不可或缺的良善力量。

王毅的出訪實際上是一場針對國際認知權的爭奪戰。主權的定義不應取決於威權國家的片面解讀，而應奠基於二千三百萬人民的自由意志與事實真相。當中共越是糾結於半個世紀前的故紙堆，越顯露出其無法面對兩岸互不隸屬事實的困窘。台灣的未來，不該被這份不完整的歷史決議所綑綁。

台灣的主權定義，不應取決於威權國家的片面解讀，而應奠基於2300萬人民的自由意志與事實真相；示意圖。（法新社）

（作者為大學生）

