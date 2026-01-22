自由電子報
評論 > 投書

自由開講》新世界秩序不等人：台灣必須完成民主的最後清算

2026/01/22 11:30

◎ 蕭錫惠

世界正在換場，而不是散場。

美國在川普第二任期選擇退出多個國際組織，表面看似「退群」，實質卻是對既有多邊體系的結構性否定。這不是情緒性的對抗，而是面對制度長期失靈時，大國必然進行的成本重估。當一套制度無法約束侵略者、懲罰迫害者，卻反過來束縛民主國家，那它早已背離初衷，成為邪惡的緩衝墊。

這個轉向傳遞的訊號十分清楚：未來的國際秩序，將不再以會員數量、繁複程序與道德修辭為中心，而是以責任承擔、能力驗證與價值一致性為門檻。小而可信的聯盟，將取代大而空洞的會議；可驗證的貢獻，將勝過名義上的席位。這不是退出世界，而是更換合作的舞台與規則。美國總統川普第二任期內宣布選擇退出多個國際組織。（路透檔案照）美國總統川普第二任期內宣布選擇退出多個國際組織。（路透檔案照）

威權政權之所以囂張太久，不是因為它們更有道理，而是因為舊秩序不敢清算。多年來，侵犯人權者能在國際殿堂侃侃而談，發動侵略者能在制度內部周旋斡旋，民主國家卻被程序、妥協與自我設限綁住手腳。結果不是和平，而是道德倒置；不是穩定，而是縱容。當邪惡沒有成本，秩序就只剩下裝飾性的語言。然而，問題不只在外部。對台灣而言，更尖銳、也更迫切的課題在於內部。

台灣站在民主陣營的前線，卻遲遲沒有完成民主的最後一道工程：對威權遺緒的清算。轉型正義被視為政治風險，制度改革被包裝為社會對立，歷史責任被稀釋為「向前看」。結果是，威權時代形成的權力網絡仍在制度高地運作，掌握不對稱資源，卻不必承擔過去的政治與道德責任。台灣站在民主陣營的前線，卻遲遲沒有完成民主的最後一道工程：對威權遺緒的清算。（路透檔案照）台灣站在民主陣營的前線，卻遲遲沒有完成民主的最後一道工程：對威權遺緒的清算。（路透檔案照）

這種未清算的狀態，直接削弱台灣在新秩序中的可信度。因為新秩序重視的不是口號，而是制度的一致性。你是否願意對內完成民主原則，決定了你能否對外被視為可靠夥伴。當世界開始以價值與能力重組，任何「說一套、做一套」的模糊空間，都會被迅速放大，並轉化為風險標籤。

因此，台灣不能只把目光放在「是否跟著退群」，而必須回答更關鍵的問題：我們是否準備好加入新制度？答案取決於三件事：

第一，制度透明與責任政治。

新秩序不容忍歷史不清、責任不明。台灣需要把威權時代的政治、司法與經濟遺緒，系統性地攤在陽光下，完成制度層級的交代，而不是停留在象徵性的道歉。沒有真相的各種和解，只是將膿包掩蓋，而非治癒。

第二，能力導向的國際參與。

台灣的價值不在名義席次，而在實質能力。然而，若威權時期的舊官僚體系持續對新興威脅僵化，甚至因國家認同錯亂而成為滲透破口，那麼再強的科技實力也會被「信任赤字」抵銷。 唯有清除內部的安全隱患，我們的可信供應鏈與資訊安全才能真正被盟友驗證與依賴。把資源用來修補漏洞、強化體質，遠勝過消耗在形式性的外交幻想。

第三，價值一致的政治選擇。

新秩序要求一致性。一個對外主張民主、對內卻容忍威權文化的社會，終將被視為不穩定來源，而非安全夥伴。完成清算，不是為了報復，而是為了可信。新秩序要求一致性。一個對外主張民主、對內卻容忍威權文化的社會，終將被視為不穩定來源，而非安全夥伴。（資料照）新秩序要求一致性。一個對外主張民主、對內卻容忍威權文化的社會，終將被視為不穩定來源，而非安全夥伴。（資料照）

世界不會等待。當舊體系因政治化而失能，新體系必然以不同規則生成。對台灣來說，這不是自動紅利，也不是必然風險，而是一場需要主動投入的定位競賽。錯失窗口，代價不是被排除，而是被邊緣化。

因此，國際秩序的重組，同時也是一面照妖鏡。它照見的不只是誰退出了哪些組織，更照見了誰準備好為民主付出制度成本，誰仍試圖用模糊換取便利。

這不是孤立，而是換場；不是世界碎裂，而是重組。台灣若要在新秩序中站穩位置，就不能再逃避內部的最後清算。民主走到今天，已不是能不能妥協的問題，而是還配不配得上被信任。

（作者為自由撰稿人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

