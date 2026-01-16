自由開講》從馬斯克談南韓「少子化的國安警訊」 看台灣

◎ 陳琪

馬斯克近日在播客節目《Moonshots》中指出，南韓正面臨全球最嚴重的人口結構斷層問題，若低出生率持續不變，未來甚至可能出現北韓不需動用武力，就能在結構上取得優勢的局面。這番言論雖然引發爭議，但其核心並不在預言本身，而是在提醒各國正視一個長期被低估的事實：人口問題不只是社會或家庭議題，而是攸關國家安全、經濟運作與制度永續的根本條件。

馬斯克在節目中提到，觀察一個社會人口是否健康，有一個簡單卻殘酷的指標，就是成人尿布的數量是否已超過嬰兒尿布。這並非譁眾取寵的比喻，而是反映高齡化是否已經超過可逆的臨界點。以南韓為例，其合計生育率僅0.75人，遠低於人口自然更替所需的2.1人。依照這樣的趨勢推算，三代之後人口規模可能僅剩現今的極小部分，勞動力、兵源與稅基將同步縮水，國家運作的基礎也將隨之動搖。特斯拉執行長馬斯克警告，南韓生育率持續低迷將釀人口危機，北韓未來恐不用動武就能拿下南韓。（歐新社檔案照）

從國家安全的角度來看，人口結構直接影響防衛能力。再先進的武器系統，仍需要足夠的人力來操作與維持。當年輕人口不足，兵役制度勢必承壓，後備動員的可行性也會下降。這正是馬斯克所說「不必發動戰爭」的真正含意，並非軍事威脅消失，而是社會在長期內部消耗中逐漸失去支撐能力。人口問題一旦惡化，往往不是突然崩潰，而是在多年之後才發現已無回頭空間。

請繼續往下閱讀...

將視角轉回台灣，這樣的警告其實並不陌生。台灣同樣面臨低生育率、高齡化與年輕人口外流的多重壓力。長期以來，少子化被視為家庭選擇或福利政策的範疇，政策回應多半集中在生育補助或育兒津貼。然而，這類措施若未搭配結構性改革，往往只能短暫減輕壓力，難以改變整體趨勢。馬斯克的言論提醒我們，人口政策若未納入國安、產業與勞動市場的整體思考，最終仍會流於零碎。長期以來，少子化被視為家庭選擇或福利政策的範疇，政策回應多半集中在生育補助或育兒津貼；示意圖。（取自freepik）

在政策層面，台灣首先需要正視居住成本對生育決策的影響。高房價與不穩定的居住環境，使年輕世代難以規劃長期生活。政府若真心希望改善生育率，就不能只依賴補貼，而必須透過土地政策、社會住宅與租屋市場改革，降低成家門檻。當住房不再是壓垮家庭的最大負擔，生育才有實際可能。

其次，勞動與職場制度必須同步調整。長工時與高度競爭的工作文化，使育兒與職涯難以兼顧。政策應更積極推動彈性工時、遠距工作與友善育兒的職場規範，並透過稅制或補助機制，鼓勵企業承擔育兒成本，而非將風險完全轉嫁給個人家庭。這不只是性別平權議題，更是確保未來勞動力供給的必要投資。長工時與高度競爭的工作文化，使育兒與職涯難以兼顧。政策應更積極推動彈性工時、遠距工作與友善育兒的職場規範；示意圖。（取自freepik）

再者，台灣也需務實討論移民與外來勞動力政策。在少子化已成結構性趨勢的情況下，單靠提高本國生育率並不足以填補勞動缺口。如何在維持社會凝聚力與公平前提下，引入並留住技術型與長期定居型移民，將成為影響國力的重要因素。這需要清楚的制度設計與社會溝通，而非僅將移工視為短期補丁。

此外，科技與自動化政策也必須與人口結構連動。當勞動人口減少不可避免時，政府應引導企業將自動化與人工智慧用於提升生產力與減輕人力負擔，而非單純壓低成本。這不僅有助於維持經濟競爭力，也能讓有限的人力資源投入更高價值的工作。

馬斯克的預言是否會成真，並非最重要的問題。真正關鍵的是，台灣是否願意將人口議題從福利層次，提升到國家長期戰略的高度。人口不是一夕之間改變的變數，但也正因如此，越晚行動，調整空間就越小。對南韓如此，對台灣同樣如此。當人口開始快速下滑，國家往往不是被外力擊敗，而是在結構失衡中逐步耗盡。現在要問的，不是誰的預言更聳動，而是我們是否還有決心，為未來三十年做出足夠有力的政策選擇。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法